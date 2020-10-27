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РГБ
Российская государственная библиотека



27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
26.02.2019 Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России 1
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру 1
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» 1
30.06.2016 Национальная электронная библиотека вот-вот легализуется 1
28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки» 1
03.08.2015 Национальная электронная библиотека готова обрести законный статус 2
15.10.2014 В госсекторе растет спрос на планетарные сканеры 2
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО 1
24.10.2012 «Элар» создал систему научного поиска по фондам библиотеки диссертаций РГБ 3
02.10.2012 На портале госуслуг теперь доступна коллекция «Нотные издания» Российской государственной библиотеки 1
08.06.2011 Технологии ABBYY помогают оцифровать культурное наследие Европы 1
30.11.2010 Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ 3
23.08.2010 ЭЛАР займётся оцифровкой книг для «Российской Государственной Библиотеки» 3
08.07.2010 «Российская Государственная Библиотека» заказывает оцифровку книг 3
16.02.2010 E-библиотека РГБ: документооборот с авторами тормозит прогресс 3
13.07.2009 РГБ потратит 120 млн руб. на автоматизацию библиотечного обслуживания населения 2
18.12.2008 Крупнейшая в Европе е-библиотека запущена в Москве 2
17.12.2008 «Российская Государственная Библиотека» создала крупнейшее в Европе электронное хранилище книг 2
22.08.2008 Библиотеки стран СНГ подключены к электронной базе диссертаций РГБ 1
28.07.2008 МГТС передал Российской государственной библиотеке коллекцию таксофонных карт 1
30.06.2008 DefView обеспечит РГБ защищенный просмотр документов 2
29.05.2008 РГБ купит ПК и периферийное оборудование 1
19.05.2008 Российская государственная библиотека купит лицензии для системы Aleph 500 1
09.04.2008 Российская государственная библиотека выбирает поставщика ПО 1
03.03.2008 Российская государственная библиотека приобретет сканеры 1
29.02.2008 Российская государственная библиотека купит лазерные копир-принтер-сканеры 1
22.02.2008 Российская государственная библиотека ищет ИТ-подрядчика 2
18.01.2008 Российская государственная библиотека выбирает ИТ-подрядчика 1
27.12.2007 Российская государственная библиотека ищет ИТ-подрядчика 1
26.12.2007 Российской государственной библиотеке требуется информационная поддержка сайта 1
14.12.2007 ЮУрГУ требуются ИТ-услуги: открытый аукцион 1
14.12.2007 Российская государственная библиотека ищет поставщика ИТ-услуг 2
12.12.2007 Российской государственной библиотеке требуются ИТ-услуги 1
11.12.2007 Российская государственная библиотека создает виртуальные читальные залы 1
10.08.2007 Российской государственной библиотеке требуются ИТ-услуги 3
18.07.2007 РГБ создает электронную библиотеку диссертаций 1
19.03.2007 Российская государственная библиотека ищет ИТ-поставщика 1

Публикаций - 38, упоминаний - 58

РГБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 419 3
Twitter 2208 1
Микрон - Micron 385 1
Nginx - Энджайникс 100 1
RedSys - РедСис 67 1
Samsung Electronics 6088 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
Google LLC 7931 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
РСТ-Инвент - RST Invent 18 1
ITProject - АйТиПроект 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Почта России ПАО 1631 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 22 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 85 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Правительство РФ 2264 1
Роснано 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 235 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 334 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 119 1
Apache HTTP Server 236 1
PHP - Язык программирования 322 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
C++ - Язык программирования 296 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 186 1
Вислый Александр 12 3
Путин Владимир 1877 1
Лебединский Николай 3 1
Аристархов Владимир 3 1
Иванов Иван Иванович 1 1
Ваньков Вадим 13 1
Гребенник Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 3
Италия - Итальянская Республика 1519 2
Европа 4102 2
Япония 3181 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 911 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 2
Россия - СФО - Новосибирск 2140 2
Специальный административный район Гонконг 611 1
Россия - СФО - Новосибирская область 866 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 1
Франция - Французская Республика 2343 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Израиль 756 1
Сингапур - Республика 855 1
Азия - Азиатский регион 1642 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
IDC - International Data Corporation 2892 1
CNews Analytics 2072 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 3
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
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