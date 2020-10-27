Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РГБ
Российская государственная библиотека
Публикаций - 38, упоминаний - 58
РГБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1118 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
|Почта России ПАО 1631 1
|PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 22 1
|Apache HTTP Server 236 1
|PHP - Язык программирования 322 1
|Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
|C++ - Язык программирования 296 1
|Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 186 1
|Вислый Александр 12 3
|Путин Владимир 1877 1
|Лебединский Николай 3 1
|Аристархов Владимир 3 1
|Иванов Иван Иванович 1 1
|Ваньков Вадим 13 1
|Гребенник Александр 6 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 5
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru