Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D технологии
3-dimensional
3D-моделирование
3D-дизайн
3D-сканирование
Публикаций - 2125, упоминаний - 3491
3D технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2437 13
|Фролов Павел 40 10
|Rowan Paul - Рован Пол 11 6
|Евтушенко Олег 125 5
|Ксенин Алекс 311 5
|Сергунина Наталья 187 5
|Халяпин Сергей 80 5
|Нечипоренко Максим 8 5
|Опанасенко Всеволод 114 5
|Готальский Михаил 95 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 70 4
|Зыков Олег 13 4
|Песков Дмитрий 71 4
|Прохоров Александр 91 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Медведев Дмитрий 1583 4
|Гришин Дмитрий 180 3
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 3
|Дегтев Геннадий 90 3
|Шипов Савва 74 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 3
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 3
|Гагарин Юрий 36 3
|Кривозубов Павел 26 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 988 3
|Королюк Алексей 86 3
|Симонов Илья 7 3
|Ширшов Павел 71 3
|Парменова Наталия 63 3
|Оснач Дмитрий 13 3
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Морозова Анастасия 34 3
|Фокин Валерий 5 3
|Бобровников Борис 98 3
|Бровкин Дмитрий 54 3
|Ревяшко Андрей 19 2
|Греф Герман 342 2
|Люй Жуй 5 2
|Трапезин Владимир 20 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru