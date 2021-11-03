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3D технологии
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03.11.2021 Treolan стала дистрибьютором «Аскон»
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
29.10.2021 «Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково»
20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику
13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
29.10.2020 Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов»
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
26.03.2020 «Роббо клубы» обучат программированию и робототехнике онлайн
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей

Публикаций - 2125, упоминаний - 3491

3D технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8938 229
Nvidia Corp 3016 202
Sony 5561 166
Intel Corporation 10785 149
LG Electronics 3118 145
Microsoft Corporation 20988 124
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 108
Apple Inc - Эппл Рус 10101 103
Toshiba Corporation 2748 77
Google LLC 9415 75
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 524 71
AMD - Advanced Micro Devices 3493 68
Philips 1721 65
Acer Group 2179 60
HP Inc. 5101 50
Meta - Facebook 4120 44
Yandex - Яндекс 4554 41
IBM 8669 41
Ростех - Ростехнологии 2301 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 39
Dell EMC 4468 38
Dassault Systemes 182 38
Lenovo Group 1995 38
Аскон - Ascon 268 38
HTC Corporation 1374 34
Siemens AG - Сименс Россия 2222 34
Huawei 2985 34
Twitter 2283 34
AMD Graphics Product Group - ATI 850 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 937 30
Sharp Corporation 964 29
5018 28
Nokia Corporation 5235 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 25
SAP SE 4371 24
Adobe Systems 1331 22
Qualcomm Technologies 1554 22
Nintendo 610 21
Xiaomi 974 19
Lenovo Motorola 3318 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 22
Netflix - Онлайн-кинотеатр 367 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 19
РЖД - Российские железные дороги 1324 13
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 12
Boeing 895 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 10
Bentley Motors 52 10
Связной ГК 1083 10
Газпром ПАО 747 8
Вертолеты России 124 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 8
X5 Group 649 8
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 7
Carl Zeiss 277 7
Sony Pictures Entertainment 133 7
Askona Life Group - Аскона 70 7
Орион-Экспресс - Телекарта 134 6
Warner Bros. International Television Distribution 260 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 6
Visa International 1640 6
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 6
X5 Group - Пятерочка 288 6
BMW 372 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 250 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 211 5
AliExpress 291 5
Магнит - Сеть магазинов 297 5
DreamWorks Animation LLC 33 5
Альфа-Банк 1328 5
Walt Disney Company 490 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 5
Газпром нефть 399 5
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 5
Airbus Group 186 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 5
Открытие ФК 566 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 15
Президент Российской Федерации 1718 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 13
Правительство Москвы 815 9
Правительство РФ 2647 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 159 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 6
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 152 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 5
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 120 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1729 5
Роснано 619 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 823 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 24 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 596 3
МКС - Международная космическая станция 1381 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 2
TCG - Trusted Computing Group 16 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
ГИС-Ассоциация 231 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Wohlers Associates 2 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Руссофт - Russoft 342 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Союз машиностроителей России 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9098 307
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3544 263
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10085 238
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2974 234
2D - 2-Dimensional 375 229
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4884 154
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 140
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2032 127
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 107
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 100
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 93
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 79
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 564 74
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 71
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 70
Телевизор - Телевизионный приёмник 884 67
3D печать 270 63
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 472 62
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 58
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 54
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1340 54
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 50
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 48
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 44
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 44
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 967 44
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4197 40
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 295 39
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 34
LED - Light-emitting diode - светодиод 314 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 31
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 31
3D видео 55 30
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 347 29
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1241 28
Google Android 11647 185
Microsoft Windows 10 10101 111
Apple iOS 6212 97
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Microsoft Skype 1880 69
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Linux OS 7181 60
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Apple Mac - Apple Macintosh 2539 34
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Apple - App Store 2353 33
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1361 29
Microsoft Office 2998 29
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1100 29
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3D NAND flash memory 98 21
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Бобровников Борис 98 3
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Азия - Азиатский регион 3150 17
Казахстан - Республика 4129 17
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Россия - СФО - Новосибирск 2913 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 14
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Германия - Берлин 570 13
Ближний Восток 2485 13
Индия - Республика 4076 13
Америка 1188 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2133 12
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3650 20
Русский язык 1654 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 12
Образование в России 551 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1208 10
POI - points of interest 65 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 7
Английский язык 374 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 5
Закон Мура - Moore's law 167 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 117 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 125 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 621 4
Современная школа - Национальный проект 7 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 3
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 138 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 141 3
Транспорт 65 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 3
Trade-in 59 3
Федеральное законодательство 355 3
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 3
CNews - ZOOM.CNews 1317 61
CNews RND - R&D.CNews 2081 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 8
Bloomberg 936 7
The Verge - Издание 458 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 6
Euronews - телеканал 46 6
DigiTimes - Издание 1279 5
ТНТ - Телеканал 114 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 5
Ars Technica 356 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 703 4
CNET - Издание 1557 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 4
Engadget - Блог о технологиях 402 4
SlashGear 132 4
Electronista 155 4
Wikipedia - Википедия 398 4
Thomson Reuters - Рейтер 5678 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 3
CrunchBase 63 3
Forbes - Форбс 559 3
ТВ-3 - телеканал 55 3
GizmoChina 81 3
Reg Hardware 91 3
WSJ - The Wall Street Journal 1193 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 3
НТВ - Телекомпания 279 3
Gizmodo 115 2
CNews TV 476 2
Россия 24 - телеканал 94 2
Associated Press 1965 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
LetsGoDigital 9 2
EurekAlert 270 2
Nature 696 2
ScienceDaily 399 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 2
NPD DisplaySearch 282 24
IDC - International Data Corporation 4521 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 14
Gartner 3180 12
IHS iSuppli 389 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 6
Markets&Markets Research 86 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 4
Jon Peddie Research 27 4
PCMark 103 3
Nielsen Holdings 288 3
NPD Group 140 3
Tractica 7 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Strategy Analytics 282 2
Cinebench 17 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 2
Frost & Sullivan 176 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
Juniper Research 419 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 2
Microsoft Research 123 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 1
TM Capital 1 1
TrendForce 49 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Forrester Research 784 1
ATTOLab 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Gartner Dataquest 329 1
Yankee Group 161 1
Datamonitor 82 1
SmartMarketing 73 1
Consumer Reports 36 1
IHS Markit 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1025 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 9
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 203 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 4
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 4
РАН - Российская академия наук 935 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 15 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 2
МЭИ - Московский энергетический институт 52 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 16 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 33 2
FIIS - Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, сокращенно Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 17 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 94 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 494 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 78 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 8
Олимпийские игры - Olympic Games 473 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 4
Worldskills - Ворлдскиллс 81 4
CeBIT 406 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 3
Samsung Forum 14 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 3
VMworld 27 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Photokina 56 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 21 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
Чёрная пятница (распродажи) 84 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
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SPIE Advanced Lithography 1 1
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Dell Solutions Forum 3 1
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iF Design Awards 8 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Intel Developer Forum 104 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
IDF - Intel Developer Forum 145 1
Autodesk University 6 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 58533.
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