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Т-Банк Тинькофф банк Росбанк АКБ

Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ

Росбанк – универсальный банк, ранее в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

 

 

"Секрет успеха производства цифровых продуктов"  Кирилл Покладов, Директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса, Росбанк, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


22.05.2024 Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов

ым клиентам надежный и безопасный доступ к банковским услугам. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Приложение получило название «Росбанк Бизнес». Его разработка проводилась с использ
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro

анка на отечественные серверы нового поколения компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Для интеграции в промышленный контур процессинговой платформы использовали 24 серве
25.04.2024 Росбанк представил новую функцию распознавания документов для корпоративных клиентов в ИКБ 2.0

казал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и

26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие

нтами», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов. Директор по инвестиционным решениям Росбанка Дмитрий Енуков, подчеркнул преимущества нового цифрового финансового актива и необхо
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП

валась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Преимущество УНЭП заключается в том, что в приложении «Госключ» можно бесплатно пол
21.02.2024 Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов

а предназначена для конверсионных операций. Продукт разработан полностью собственными силами внутри Росбанка и является интегральной частью платформы интернет-банкинга для юридических лиц, что

05.02.2024 Росбанк наклеил «Этикетку» от билайн бизнес

», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка». В ближайшее время «Росбанк» планирует расширить использование сервиса «Этикетка» н
05.02.2024 Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme

виде банковской карты, в нее встроен чип, привязанный к счету. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Оформление и доставка стикера — абсолютно бесплатны, он выпускается дополнительно к
25.01.2024 «Цифровые сотрудники» Росбанка позволили увеличить скорость и эффективность обслуживания клиентов

о 40 минут и потребовала бы дополнительного найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Робот «Лаврентий» сократил время ответа на запросы государственных учреждений на 20
28.12.2023 Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»  

первоначальной стоимости, вернув владельцам ЦФА 100% номинала. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам п
27.12.2023 «РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности

РБ Смарт (дочернее предприятие Росбанка) представила программное обеспечение «Восход» — первую в России коммерческую платфор
28.09.2023 Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое

кие банки неплохо с этим справились, а мы были лучше многих. CNews: Как санкции повлияли на работу «Росбанка»? Александр Тараторин: На нас повлияла смена акционера, которая случилась прошлой ве
07.08.2023 Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»

жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR
31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI

льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки

12.07.2023 Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf

вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив
16.06.2023 Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK

е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер
13.06.2023 Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям

анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит
14.02.2023 Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу

отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства

дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду
17.08.2022 Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах

оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

средоточиться на дальнейшем развитии ИТ в банке», — отметил директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов. Поддержка Open Source решения стала отличительной чертой сервисного к
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка

вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp

«Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в

29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости

казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных

30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала

CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей

«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»

ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка

Новая корпоративная платформа Росбанка – Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт» – будет тиражирована на все
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки

х инструментов в разработке, в интервью CNews рассказал Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. 16.12.2020 Текст: Артур Галеев «У нас стало гораздо больше задач, связанных с разви
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России

что потребители всё чаще выбирают новый метод оплаты с помощью QR-платежей. Успешное сотрудничество Росбанка с компанией «Связной» в этом направлении показывает, как качественно и в короткие ср
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка

у вашего банка отдельная ИТ-стратегия? Какие положения в ней зафиксированы? Александр Тараторин: У Росбанка есть отдельная ИТ-стратегия, которая поддерживает реализацию бизнес-стратегии и обще
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0

жду корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка. Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицир
28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса

д розничным блоком группы», - отметил Алексей Лола, член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка. Алексей Тартышев окончил Оклендский технологический университет (Auckland Universit
19.08.2020 Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников

ы из Ростова-на-Дону и Казани, успешно прошедшие собеседования, были приняты в штат головного офиса Росбанка в основную ИТ-команду. Уже в первый рабочий день сотрудникам были предоставлены осно

Публикаций - 616, упоминаний - 1039

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11430 148
7853 85
МегаФон 8166 74
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 62
Schneider Electric 564 59
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 394 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8529 55
Diasoft - Диасофт 753 49
Центр2М - Center2М 66 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Rimini Street 58 47
Такском - Taxcom 239 44
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 54 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 261 42
Ростелеком 10941 41
Ситилабс 44 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 397 41
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 41
Directum - Директум 1036 37
Yandex - Яндекс 6745 34
Microsoft Corporation 24271 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2108 31
UseTech - Юзтех Интеграция 48 29
Gelarm - Геларм 36 28
InfoWatch - Инфовотч 978 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 86 28
Oracle Corporation 6575 27
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 161 26
Luxms 66 25
Русагро Тех - Русагро Технологии 43 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 23
IBM - International Business Machines Corp 9381 23
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 336 22
ABB Group - Asea Brown Boveri 317 18
Ланит Интеграция 166 17
Программный продукт ГК 61 17
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 16
BSS - Банк Софт Системс - БСС 640 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 84 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6824 181
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 152
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2698 151
ГПБ - Газпромбанк 1041 149
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 141
Альфа-Банк 1704 135
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1540 120
МКБ - Московский кредитный банк 546 120
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 961 95
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 93
РЖД - Российские железные дороги 1831 90
Ингосстрах СПАО 401 86
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 406 85
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 76
ПСБ - Промсвязьбанк 811 76
ОМК - Объединенная металлургическая компания 184 73
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 69
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 66
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 187 60
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 59
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 58
Сургутнефтегаз - СНГ 256 56
ПГК - Первая грузовая компания 196 56
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 54
Ак Барс Банк 266 53
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 52
Почта Банк 429 50
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 49
Почта России ПАО 2048 49
Абсолют Банк 218 48
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 46
Лента - Сеть розничной торговли 1971 44
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 43
OKS Group 51 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 57 41
Совкомбанк ПАО 246 40
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 335 40
36,6 - аптечная сеть 89 39
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 36
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10907 131
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4458 103
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1789 78
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1866 67
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 56
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 47
Федеральное казначейство России 1687 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3177 32
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2349 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2924 27
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 303 26
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1323 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2720 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4808 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2453 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 300 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 272 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3667 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5648 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 148 10
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 10
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 943 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4273 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5240 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1154 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1039 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 111 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 714 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 5
АФТ - Ассоциация Финтех 126 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
Ассоциация менеджеров 86 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Linux Foundation 179 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61407 333
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46747 283
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4931 198
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28989 186
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25012 159
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16925 140
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20025 135
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15128 132
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6015 120
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11158 110
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4193 109
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4315 97
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6305 87
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4072 87
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9359 76
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11314 75
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1891 72
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12378 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10399 65
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4836 59
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12017 56
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6877 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20890 55
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 472 53
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2163 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2854 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23150 49
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11941 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11290 48
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 881 47
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1391 47
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2810 47
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6355 46
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4413 45
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 582 43
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 758 50
1С:ERP Управление предприятием 478 48
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 78 42
Google Android 13611 31
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
Apple iOS 7485 28
UseTech UseBus 28 28
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 581 26
Luxms BI 61 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 443 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4778 20
Linux OS 9388 17
Microsoft Windows 15261 16
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 303 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 872 14
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 195 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 12
Oracle Java - язык программирования 2937 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1084 11
Mozilla Firefox - браузер 1862 11
Google Chrome - браузер 1513 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 946 10
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 45 10
IBM Integration Bus 17 10
Apple - App Store 2810 9
Microsoft Windows 2000 8661 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3075 8
Apple iPhone 6 4862 8
Apple macOS 1943 8
Smart Engines - GreenOCR 38 8
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 105 7
Купибилет - Kupibilet 21 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6934 7
Google Play - Google Store - Android Market 3197 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 6
Microsoft Office 3607 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 6
Сотин Денис 205 134
Натрусов Артем 268 90
Чаркин Евгений 278 79
Шадаев Максут 891 73
Нестеров Алексей 113 67
Дьяченко Валерий 95 66
Абакумов Евгений 185 60
Меденцев Константин 95 59
Тараторин Александр 58 58
Прохорова Алла 65 56
Гимранов Ринат 114 55
Бурилов Андрей 105 54
Клепиков Алексей 109 53
Урьяс Вадим 98 52
Козак Николай 129 50
Семенихин Игорь 56 49
Егоров Владимир 82 49
Соловьев Алексей 86 49
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Слышкин Василий 123 48
Рубин Адар 47 47
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Воронин Павел 112 44
Степченков Максим 63 43
Белоусов Максим 100 43
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Васильев Владислав 58 42
Халматов Максим 64 42
Лебедев Антон 51 42
Каюмов Шамиль 53 42
Горчаков Денис 48 42
Сороченков Алексей 42 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 44 41
Ямщиков Владимир 51 41
Портной Михаил 42 41
Россия - РФ - Российская федерация 137104 498
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41632 192
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16688 95
Европа Восточная 3046 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13917 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51327 52
Европа 21513 50
Казахстан - Республика 5374 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7054 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14006 23
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Франция - Французская Республика 7733 22
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Германия - Федеративная Республика 12468 14
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Азия - Азиатский регион 5359 10
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1490 8
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Турция - Турецкая республика 2274 7
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Япония 13169 7
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 7
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1336 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 786 6
Европа Западная 1477 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46175 518
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48738 223
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 88 42
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27426 40
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5485 27
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Juniper Research 516 2
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 121 2
BCG - Boston Consulting Group 105 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 44 1
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Forrester Wave 45 1
In-Stat 115 1
Интерфакс-100 19 1
Vanson Bourne 48 1
IDC Financial Insights 10 1
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Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
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РАН - Российская академия наук 1795 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 765 5
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 134 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 225 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 47 1
ИИИ - Институт исследований интернета 52 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 1
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Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
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ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1019 131
CNews AWARDS - награда 460 104
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 52
CNews Баттл 64 52
CNews FORUM Кейсы 202 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2313 6
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Oracle AppsForum 23 2
CNews Большие данные 4 2
Docflow 146 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
Banking Tech Awards 2 1
ИнфоКом 93 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 15 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 538 1
ComNews Awards 7 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
Red Hat Forum 1 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 20 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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