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Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс Agricultural industry Сельскохозяйственная техника

Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника


04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство
22.01.2009 ООН: сельское хозяйство потребляет 90% пресной воды
03.07.2002 В Рунете запущен Большой энциклопедический словарь "Сельское хозяйство"

Публикаций - 225, упоминаний - 225

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Microsoft Corporation 22497 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 11
Барс груп 499 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Huawei 3222 6
Google LLC 10352 5
DigitalGlobe 125 5
6072 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
SAP SE 4595 5
Qualcomm Technologies 1639 5
Intel Corporation 11262 4
Dell EMC 4736 4
Cisco Systems 4720 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Apple Inc 10683 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Корус Консалтинг ГК 1014 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Крок - Croc 1616 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 3
Oracle Corporation 6035 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 2
Парус Корпорация 442 2
Samsung Electronics 9333 2
Seiko Epson Corporation 864 2
Lenovo Motorola 3463 2
HP Inc. 5313 2
ГЛОНАСС АО 85 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
МТС банк 290 3
Газпром нефть 439 3
John Deere - Джон Дир 22 2
Открытие ФК 2713 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Boeing 957 2
Альфа-Банк 1476 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Lockheed Martin 730 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Gaggenau 32 1
Напа ООО 4 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 9 1
Societe Generale - Росбанк 438 1
АФК Система - Биннофарм Групп 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
ЭФКО ГК 18 1
Nestle - Нестле 100 1
Газпром ПАО 1008 1
Самолёт ГК 216 1
Татнефть 182 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Ренессанс Страхование 83 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Почта России ПАО 1853 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 35
Президент Российской Федерации 3770 18
Правительство РФ 8292 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Счётная палата РФ 628 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Правительство Москвы 1640 2
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 1 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 5 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 41
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 27
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 11
Big Data - Большие данные 3520 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 9
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 8
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Мобильное приложение - Mobile app 4966 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 764 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 624 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 14
Microsoft Windows 2000 2856 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Google Android 11959 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
Apple iPhone 6 2649 2
МТС M2M-IoT-сеть - МТС NB-IoT - платформа интернета вещей - Энергосбыт-сервис 23 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Nokia IMPACT IoT 7 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 9 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 1 2
Apple iOS 6422 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Армада - РБК Лизинг 15 2
NVision Барьер 261 2
Red Hat OpenShift 95 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 2
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 4 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
Linux OS 7669 2
Autodesk Revit 84 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Dell RMT - Dell Reliable Memory Technology 0 1
Microsoft Azure 1276 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 9 1
Dassault Systemes - SolidWorks 97 1
Autodesk AutoCAD 270 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 12 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 30 1
SQLite - встраиваемая СУБД 40 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 1
Путин Владимир 2542 4
Чернышенко Дмитрий 320 4
Филимончик Михаил 5 3
Ахмеров Тимур 85 3
Кругляков Роман 43 2
Дворкович Аркадий 196 2
Лысенко Эдуард 238 2
Краснов Александр 51 2
Свердлов Денис 170 2
Шалманов Сергей 199 2
Тананакин Алексей 5 2
Иревли Сергей 21 2
Паленов Олег 20 2
Левкевич Михаил 60 2
Пантелеев Илья 24 2
Казарезов Алексей 5 2
Ершова Элеонора 64 2
Петров Сергей 57 2
Кропачев Николай 3 2
Шамолин Михаил 119 2
Торгов Игорь 25 2
Никифоров Николай 1161 2
Ротенберг Аркадий 45 1
Мазепин Дмитрий 0 1
Клебанова Юлия 19 1
Wyman Oliver - Вайманн Оливер 1 1
Алифанов Кирилл 62 1
Эмдин Сергей 68 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Замков Антон 7 1
Ротенберг Игорь 35 1
Мылицын Роман 85 1
Савельев Виталий 48 1
Левова Ирина 18 1
Буянов Максим 3 1
Клименко Герман 46 1
Массух Илья 202 1
Володин Вячеслав 67 1
Халин Дмитрий 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 48
Земля - планета Солнечной системы 7427 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Африка - Африканский регион 2928 9
Канада 3319 9
Индия - Республика 4263 7
Европа 12319 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Европа Восточная 2927 6
Япония 10069 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Южная Корея - Республика 4394 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Америка 2011 4
Украина 6212 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Нидерланды 2197 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Америка Латинская 1413 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Израиль 1756 3
Испания - Королевство 2917 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Америка Северная 2650 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Сингапур - Республика 1574 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 10
Образование в России 460 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 6
Юриспруденция 1629 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Страхование - Страховое дело 1920 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
New Scientist 1447 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
РБК Daily 81 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Internet.com 108 1
Space Daily 528 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Росбалт ИА 60 1
USA Today 125 1
91Mobiles 590 1
Nature 770 1
Россия 24 - телеканал 98 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
CNET - Издание 1580 1
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RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
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IDTechEx 3 1
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Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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