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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс Agricultural industry Сельскохозяйственная техника
Публикаций - 225, упоминаний - 225
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 4
|Чернышенко Дмитрий 320 4
|Филимончик Михаил 5 3
|Ахмеров Тимур 85 3
|Кругляков Роман 43 2
|Дворкович Аркадий 196 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Краснов Александр 51 2
|Свердлов Денис 170 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Иревли Сергей 21 2
|Паленов Олег 20 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Пантелеев Илья 24 2
|Казарезов Алексей 5 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Петров Сергей 57 2
|Кропачев Николай 3 2
|Шамолин Михаил 119 2
|Торгов Игорь 25 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Мазепин Дмитрий 0 1
|Клебанова Юлия 19 1
|Wyman Oliver - Вайманн Оливер 1 1
|Алифанов Кирилл 62 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Замков Антон 7 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Мылицын Роман 85 1
|Савельев Виталий 48 1
|Левова Ирина 18 1
|Буянов Максим 3 1
|Клименко Герман 46 1
|Массух Илья 202 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Халин Дмитрий 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru