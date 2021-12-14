Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 59473
ИКТ 5461
Организации 3690
Ведомства 1354
Ассоциации 422
Технологии 2192
Системы 12984
Персоны 21116
География 1083
Статьи 733
Пресса 601
ИАА 438
НИИ, ВУЗы и библиотеки 815
Мероприятия 655

Ростелеком ОМП Аврора ОС
Sailfish Mobile OS RUS



14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»
30.11.2021 Вышло новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» — 4.0
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
17.11.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
12.11.2021 «Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0.
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора»
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора»
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора»
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора»
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора»
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора»
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов
08.12.2020 На Кировском заводе запустили мониторинг промышленного оборудования на базе ОС «Аврора»
07.12.2020 Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора»
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»
06.11.2020 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса

Публикаций - 361, упоминаний - 978

Ростелеком ОМП Аврора ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 203 183
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 67
Jolla - Sailfish Holding 59 52
Nokia Corporation 5235 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 41
Google LLC 9426 29
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 29
Cinimex - Синимекс 163 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 218 26
Центр2М - Center2М 50 25
Schneider Electric Secure Power 47 25
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 437 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 25
Schneider Electric 458 25
Ситилабс 28 25
Такском - Taxcom 126 25
Rimini Street 41 24
Новые облачные технологии (НОТ) 228 24
РусБИТех - ГК Astra Linux 480 24
Microsoft Corporation 21003 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3752 23
Huawei 2993 21
Samsung Electronics 8942 21
Yandex - Яндекс 4569 20
Smart Engines - Смарт Энджинс 213 20
Intel Corporation 10792 19
Qualcomm Technologies 1555 18
Ростех - Ростехнологии 2307 17
БайтЭрг 28 17
5023 16
INOI - ИНОЙ 31 15
Infotecs - ИнфоТеКС 297 15
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 14
Apple Inc - Эппл Рус 10112 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 26 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 13
Ситилинк - Citilink 227 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 11
Meta - Facebook 4124 10
РЖД - Российские железные дороги 1327 56
Почта России ПАО 1778 40
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 38
Аэрофлот 617 34
ГПБ - Газпромбанк 799 32
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 31
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 28
Ингосстрах СПАО 279 27
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 25
ПГК - Первая грузовая компания 113 25
МТС банк 268 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 25
X5 Group 650 24
OKS Group 34 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
Уралсиб Банк 426 23
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 82 23
Интер РАО ПАО 264 22
Segezha Group - Сегежа Групп 87 20
Альфа-Банк 1331 18
Вотрон 16 16
Почта Банк 304 16
PepsiCo - Пепсико 145 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 700 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 80 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 13
Траско - Trasko 29 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 13
Сургутнефтегаз - СНГ 161 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 11
АльфаСтрахование СГ 233 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 83
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 80
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 67
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 31
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1164 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 18
Правительство РФ 2650 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 16
Президент Российской Федерации 1724 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 15
Правительство Москвы 815 14
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 8
Счётная палата РФ 555 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 5
Федеральное казначейство России 864 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 4
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 3
Управление делами президента Российской Федерации 46 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 3
АФТ - Ассоциация Финтех 84 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
Linux Foundation 163 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
Руссофт - Russoft 343 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 55 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 35
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4888 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6282 31
ARM64 - Архитектура процессора 1231 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 475 28
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 27
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 25
e-Commerce - Электронная коммерция 379 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 24
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 24
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9107 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1411 17
Big Data - Большие данные 1243 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 16
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 16
Smartphone - Смартфон 873 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 16
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 737 11
USB Type-C - USB-C 1003 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2037 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1919 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 8
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1272 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 768 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 6
Google Android-приложения и разработчики 245 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1501 6
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 233 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 6
Google Android 11661 130
Linux OS 7195 96
Apple iOS 6222 74
Microsoft Windows 10 10114 59
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 39 39
Apple macOS 1228 36
Новые облачные технологии - МойОфис 325 32
Linux MeeGo Core Software Platform 242 30
Tizen OS - Linux 219 28
1С:ERP Управление предприятием 215 25
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 24
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 542 24
INOI R - Серия смартфонов 20 20
Intel x86 - архитектура процессора 1273 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 904 17
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 16
Apple iPhone - серия смартфонов 5819 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2058 13
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 674 12
Microsoft Office 3012 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 20 11
Microsoft Windows Phone OS 1521 11
Google Play - Google Store - Android Market 2635 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1364 10
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 40 10
Ред ОС 265 9
MobilityLab WorksPad 41 9
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 215 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 348 8
Infotecs - ViPNet Client 57 8
Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 8
Киберника Сибрус - мессенджер 26 8
INOI T - Серия смартфонов 7 7
Mozilla Firefox OS 84 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 7
Купибилет - Kupibilet 14 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu 594 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 6
Microsoft SQL Server 1248 6
Symbian OS 1387 6
Эйгес Павел 70 47
Чаркин Евгений 199 29
Абакумов Евгений 109 27
Слышкин Василий 58 27
Нестеров Алексей 84 26
Соловьев Алексей 64 26
Трофимова Людмила 34 25
Семенихин Игорь 40 25
Каюмов Шамиль 37 25
Прохорова Алла 48 25
Степченков Максим 41 25
Карпов Иван 44 25
Ямщиков Владимир 35 25
Урьяс Вадим 81 25
Смык Виталий 30 25
Москальков Дмитрий 26 25
Дьяченко Валерий 69 25
Рубин Адар 31 25
Мискевич Евгений 32 25
Портной Михаил 26 25
Егоров Владимир 61 25
Сороченков Алексей 26 25
Сотин Денис 106 25
Клепиков Алексей 80 25
Генкина Екатерина 27 25
Сыкулев Андрей 67 25
Емелин Александр 28 25
Лебедев Антон 31 25
Юсупов Шамиль 25 25
Горчаков Денис 29 25
Васильев Владислав 42 25
Халматов Максим 48 25
Валчев Стоян 48 24
Казарин Станислав 111 24
Платонов Михаил 42 24
Богданов Кирилл 103 24
Путин Владимир 2440 21
Березкин Григорий 28 20
Вахнин Павел 52 20
Шадаев Максут 416 18
Россия - Российская федерация - РФ 82378 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 37
Европа Восточная 2814 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 16
Германия - Федеративная Республика 7784 14
Европа 7259 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 8
Финляндия - Финляндская Республика 1622 8
Беларусь - Белоруссия 3205 8
Казахстан - Республика 4133 8
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 55 7
Испания - Каталония - Барселона 696 6
Африка - Африканский регион 2667 6
Украина 5527 6
Франция - Французская Республика 4927 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 5
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1231 5
Китай - Тайвань 1556 5
Земля - планета Солнечной системы 6456 5
Южная Корея - Республика 3252 5
Япония 7895 5
Грузия 1032 5
Африка Южная 330 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 4
Испания - Королевство 2519 4
Америка 1188 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 4
Индия - Республика 4080 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 678 4
Канада 3056 4
Италия - Итальянская Республика 2821 4
Иран - Исламская Республика Иран 923 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 942 76
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 28
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 25
Всероссийская перепись населения 41 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 20
ЕСН - Единый социальный налог 97 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1215 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 229 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 4
Русский язык 1655 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 412 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
Английский язык 374 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 73 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 2
Ctrl 51 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 2
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
Градус Цельсия 222 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 6
Thomson Reuters - Рейтер 5680 5
Коммерсантъ - Издательский дом 790 4
Ведомости 273 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 3
Engadget - Блог о технологиях 402 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 3
НТВ - Телекомпания 279 3
РИА Новости 717 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 2
Liliputing 30 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Wikipedia - Википедия 398 2
Эхо Москвы - радиостанция 169 1
CVE Details 3 1
Известия ИД 201 1
Российская газета 219 1
Digital Trends - Издание 30 1
Юность - радиостанция 25 1
Аэромар - Skyshop 2 1
GSM Arena 54 1
VentureBeat 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
КиноПоиск - Портал о кино 120 1
The Bell - Издание 34 1
GizChina - Издание 42 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
ZDnet 558 1
Bloomberg 937 1
The Register 1225 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Forbes - Форбс 559 1
FT - Financial Times 1067 1
IDC - International Data Corporation 4524 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 5
Gartner 3187 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 2
Microsoft Research 123 1
Samsung Research 14 1
IDC EMEA 16 1
RepTrak Global 100 4 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Tagline - Тэглайн 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 4
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 3
Сириус - Образовательный центр 108 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
РАН - Российская академия наук 935 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 2
ЭЛАС НПО 6 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 62 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 14 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 217 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 163 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 30
CNews AWARDS - награда 334 25
CNews Баттл 37 24
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 4
Хрустальный атом 3 3
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Олимпийские игры - Olympic Games 473 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 77 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
TAdviser SummIT 4 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022