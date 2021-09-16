Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Облачное хранилище данных
Cloud storage
Виртуальное хранилище
Облачный хостинг
Публикаций - 62, упоминаний - 72
Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1756 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Блинов Михаил 73 10
|Обухов Александр 17 2
|Пономаренко Анна 5 1
|Шадаев Максут 425 1
|Михайлов Михаил 8 1
|Steen Birger - Стен Биргер 64 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
|Московченко Александр 3 1
|Боровиков Сергей 25 1
|Зыков Владимир 2 1
|Архипенков Максим 2 1
|Комаров Алексей 7 1
|Ивлев Александр 9 1
|Тугов Александр 8 1
|Зубарев Яков 23 1
|Дергилёв Никита 42 1
|Семенихин Максим 9 1
|Белоусов Сергей 229 1
|Ганин Егор 54 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Талдыкина Наталья 27 1
|Климарев Михаил 46 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Усманов Алишер 258 1
|IDC - International Data Corporation 4531 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
|Sensor Tower 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru