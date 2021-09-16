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Облачное хранилище данных
Cloud storage
Виртуальное хранилище
Облачный хостинг



16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»
24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»

Публикаций - 62, упоминаний - 72

Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2831 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 4
Google LLC 9468 4
Microsoft Corporation 21044 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 4
Softline - Софтлайн 1773 4
VMware 1979 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 3
Apple Inc 10158 3
Cloudian 9 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6247 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 981 3
Twitter 2304 3
Amazon Inc - Amazon.com 2532 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7534 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 2
Huawei 2999 2
Selectel - Селектел 147 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 2
Yandex - Яндекс 4563 2
SAP CIS - САП СНГ 811 1
Check Point Software Technologies 682 1
Нетология - Netology 33 1
Qualtrics 22 1
ZyXEL Communications 273 1
GitHub 453 1
Ред Софт - Red Soft 270 1
InfoWatch - Инфовотч 824 1
IBM - International Business Machines Corp 8704 1
SAP SE 4368 1
ISPserver 5 1
Авантаж 54 1
Seiko Epson Corporation 835 1
DigitalOcean 16 1
SmartMerch - СмартМерч 2 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 16 1
Сравни.ру 6 1
America Movil 52 1
ByteDance 16 1
Почта России ПАО 1802 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Утконос 112 1
РСХБ - Россельхозбанк 199 1
ЦИАН - CIAN 48 1
Авто.ру - Auto.ru 77 1
YouDo 30 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 7 1
ПСБ - Промсвязьбанк 635 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
ЯКласс 19 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1332 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
Ситимобил - Служба такси 122 1
Яндекс.Еда 101 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 1
Яндекс.Такси 280 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Альфа-Банк 1328 1
AliExpress 292 1
МКБ - Московский кредитный банк 286 1
Открытие ФК 506 1
Wildberries - Вайлдберриз 156 1
ГПБ - Газпромбанк 803 1
Почта Банк 306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 1
Верховный суд Российской Федерации 342 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 741 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2377 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1130 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1756 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 13
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IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 158 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 16 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 13
AWS - Amazon Web Services 609 6
Google Android 11573 5
Linux OS 7240 5
Apple - App Store 2360 4
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 4
Google Cloud Platform - GCP 213 3
Microsoft Windows 10 10117 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 226 2
Microsoft Exchange 994 2
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 104 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Microsoft Office 365 798 2
Apple iCloud 225 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 42 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 585 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 198 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 1
ByteDance TikTok 120 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 142 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 30 1
МТС Cloud - CloudMTS 140 1
Apple MobileMe - Apple iTools 34 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 515 1
Superjob 194 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 106 1
Dropbox - Файловый хостинг 423 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 16 1
Microsoft Power BI 118 1
Microsoft Azure Stack 59 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 1
VK - Mail.Ru Почта 184 1
Блинов Михаил 73 10
Обухов Александр 17 2
Пономаренко Анна 5 1
Шадаев Максут 425 1
Михайлов Михаил 8 1
Steen Birger - Стен Биргер 64 1
Бессарабский Алексей 29 1
Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
Московченко Александр 3 1
Боровиков Сергей 25 1
Зыков Владимир 2 1
Архипенков Максим 2 1
Комаров Алексей 7 1
Ивлев Александр 9 1
Тугов Александр 8 1
Зубарев Яков 23 1
Дергилёв Никита 42 1
Семенихин Максим 9 1
Белоусов Сергей 229 1
Ганин Егор 54 1
Мегрелишвили Георгий 17 1
Талдыкина Наталья 27 1
Климарев Михаил 46 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Усманов Алишер 258 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 4
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Южная Корея - Республика 3278 2
Ближний Восток 2496 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 1
Европа 7271 1
Азия - Азиатский регион 3165 1
Великобритания - Лондон 1865 1
Китай - Тайвань 1590 1
Италия - Итальянская Республика 2897 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Нидерланды 2014 1
Германия - Федеративная Республика 7785 1
Армения - Республика 1047 1
Португалия - Португальская Республика 641 1
Испания - Королевство 2569 1
Европа Западная 1307 1
Франция - Французская Республика 4931 1
Европа Восточная 2818 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 391 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
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