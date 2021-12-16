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Московская Биржа Мосбиржа MOEX Group Moscow Exchange ММВБ Московская межбанковская валютная биржа

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа

Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами.

 

Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  


16.12.2021 ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании
01.11.2021 Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
16.07.2020 Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой
22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система
11.05.2016 R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи
31.03.2016 Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД
03.06.2014 Акции «Яндекса» появятся на Московской Бирже
22.01.2014 «Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки»
12.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
07.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов
19.10.2012 BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб.
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии
25.04.2012 ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации»
16.02.2012 Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции
09.12.2011 ММВБ и НЦПР завершили испытания новой торговой платформы на базе продуктов Red Hat
30.09.2011 Акции «Ситроникса» допущены к торгам на «Рынке инноваций и инвестиций» ММВБ
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker
07.07.2011 ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени
16.06.2011 Акции «Ютинет.Ру» допустили к торгам на ММВБ
30.05.2011 Акции в мае: хороший старт для «Яндекса» и обвал для остальных

Публикаций - 1022, упоминаний - 1688

Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 205
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 113
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 86
Ростелеком - Связьинвест 1698 85
АФК Система ПАО 1638 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 58
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 50
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 49
Yandex - Яндекс 5015 49
Microsoft Corporation 22497 49
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 44
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 43
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 42
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 42
VK - Mail.ru Group 3057 41
Ситроникс - Sitronics 941 38
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 33
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 32
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 29
Программный продукт ГК 3960 29
Diasoft - Диасофт 534 28
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 28
Oracle Corporation 6035 26
Cisco Systems 4720 25
HP - Hewlett-Packard 3567 24
Rambler Group - Рамблер ГК 811 24
Intel Corporation 11262 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 19
Apple Inc 10683 18
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 18
EY - Ernst & Young Global 378 16
6072 15
1С-Рарус 742 14
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 14
Softline - Софтлайн 1870 14
SAP SE 4595 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 13
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 13
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 180
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 132
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 106
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 78
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 74
Альфа-Банк 1476 71
ГПБ - Газпромбанк 842 65
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 61
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 60
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 55
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 48
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 44
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 43
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 41
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 40
ПСБ - Промсвязьбанк 682 40
Почта России ПАО 1853 36
X5 Group 709 34
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 34
Открытие ФК 2713 33
Segezha Group - Сегежа Групп 96 32
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 31
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 31
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 31
Аэрофлот - Aeroflot 648 29
МКБ - Московский кредитный банк 333 29
Росводоканал 69 27
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 26
НСПК - Национальная система платежных карт 401 25
Газпром ПАО 1008 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 22
ПГК - Первая грузовая компания 117 21
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 21
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 21
Лента - Сеть розничной торговли 912 21
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 47 20
РСХБ - Россельхозбанк 228 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 125
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 87
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 52
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 47
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 33
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 21
Президент Российской Федерации 3770 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 14
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 13
Федеральное казначейство России 1345 12
Правительство Москвы 1640 12
Счётная палата РФ 628 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 11
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 7
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Администрация Президента РФ 904 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 57
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 8
АРБ - Ассоциация российских банков 176 8
Гильдия Управляющих Документацией 72 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
Linux Foundation 167 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 156
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 132
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 112
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 84
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 76
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 69
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 44
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 41
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Microsoft Windows 2000 2856 18
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Google Android 11959 15
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 12 12
Apple iOS 6422 11
Mozilla Firefox - браузер 1738 11
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Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 10
Linux OS 7669 10
Apple - App Store 2437 9
ВТБ Мои Инвестиции 46 8
Apple iPad 3663 8
Microsoft Office 3247 8
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
NVision Барьер 261 7
1С-Рарус Бэк-офис 12 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Microsoft Office Excel 818 6
ЦФТ Faktura 159 6
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LG 75SM99 2832 5
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Контемиров Юрий 32 20
Мусич Роман 21 20
Белоусов Максим 73 20
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Кузовкин Алексей 154 17
Богданов Кирилл 110 17
Емельченков Сергей 87 16
Гущин Александр 15 15
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Бурилов Андрей 26 15
Калинкин Алексей 16 15
Сычев Артем 52 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 345
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 205
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 50
Украина 6212 48
Европа Восточная 2927 41
Беларусь - Белоруссия 3525 41
Казахстан - Республика 4467 33
Европа 12319 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 26
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 24
Россия - ДФО - Магаданская область 309 23
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Германия - Федеративная Республика 8903 18
Россия - ДФО - Амурская область 502 18
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 17
Япония 10069 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 17
Великобритания - Лондон 2031 16
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 249 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 15
Узбекистан - Республика 1285 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 15
Грузия 1064 14
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 14
США - Нью-Йорк 2616 14
Израиль 1756 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 12
Греция - Греческая Республика 744 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 11
Россия - ПФО - Самарская область 939 11
Россия - ПФО - Пензенская область 502 10
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 223
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 71
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 56
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 48
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 35
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 32
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 31
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 23
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 20
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 19
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 15
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 13
Юриспруденция 1629 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 11
Бизнес-акселератор 294 11
Человеческий фактор - Human factor 1099 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 10
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 10
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 10
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 9
Экономический эффект 694 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 152
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
Прайм - Агентство экономической информации 694 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 10
Bloomberg 1009 9
Forbes - Форбс 591 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
Открытые системы ИД 160 4
РБК ТВ - телеканал 59 3
PCweek 30 3
Росбалт ИА 60 3
Известия ИД 307 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Ведомости 375 3
The Bell - Издание 36 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
ТАСС Телеком 34 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
РБК Daily 81 1
РИА Новости 766 1
The Economist 43 1
Деловой Петербург 22 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
23ABC News 152 1
Reddit 221 1
Российская газета 228 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Россия 24 - телеканал 98 1
Интерфакс Казахстан 3 1
CrunchBase 64 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 45
Gartner - Гартнер 3301 23
CNews Инновация года - награда 41 14
S&P - Standard and Poor’s 470 11
Moody's Investors Service 135 9
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 9
IDC - International Data Corporation 4671 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
500 Startups 4742 4
S&P 500 226 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 2
Forrester Research 810 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Markets&Markets Research 97 1
Cybersecurity Ventures 7 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Computer Economics 32 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Forbes Global 2000 32 1
eMarketer 200 1
B2B International 50 1
Vanson Bourne 48 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
Frost & Sullivan 199 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
comScore 354 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 10
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 4 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
Softline Education - Академия АйТи 55 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 37
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CNews FORUM Кейсы 53 25
CNews Баттл 39 18
CNews AWARDS - награда 347 18
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УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 3
Oracle Modern Cloud Day 8 2
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GeekBrains 49 2
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
SAP Forum 29 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 5 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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