Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа

Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами.

Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"