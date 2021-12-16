Московская Биржа Мосбиржа MOEX Group Moscow Exchange ММВБ Московская межбанковская валютная биржа
Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами.
Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 57 40
|Чаркин Евгений 203 36
|Дьяченко Валерий 70 32
|Нуйкин Андрей 34 31
|Путин Сергей 41 28
|Трояновский Владимир 42 27
|Валчев Стоян 48 24
|Натрусов Артем 142 23
|Цыганов Вячеслав 63 23
|Путятинский Сергей 59 23
|Суровец Дмитрий 44 23
|Абакумов Евгений 110 22
|Поляков Сергей 63 21
|Путин Владимир 2542 20
|Контемиров Юрий 32 20
|Мусич Роман 21 20
|Белоусов Максим 73 20
|Сотин Денис 106 20
|Горбатько Александр 95 20
|Палей Лев 36 20
|Лысенко Юрий 31 19
|Клепиков Алексей 80 18
|Борисов Илья 26 18
|Урьяс Вадим 82 18
|Курбатов Владимир 27 18
|Ямщиков Владимир 35 17
|Халматов Максим 48 17
|Кузовкин Алексей 154 17
|Богданов Кирилл 110 17
|Емельченков Сергей 87 16
|Гущин Александр 15 15
|Казарин Станислав 115 15
|Бурилов Андрей 26 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Сычев Артем 52 15
|Савкин Владимир 39 15
|Нестеров Алексей 84 15
|Аксаков Анатолий 104 14
|Остапенко Григорий 27 14
|Прохорова Алла 48 14
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