«Диасофт» поддержал новые инструменты срочной секции Московской биржи

В ответ на стремительные рыночные изменения, обусловленные, в частности, закрытием иностранных рынков для российского капитала, Московская биржа выпустила новые виды финансовых инструментов – «вечные» фьючерсы и опционы на акции. Компания «Диасофт» оперативно поддержала предложения ММВБ в программном продукте «Учет операций с фьючерсами и опционами», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Новый функционал обеспечивает автоматизацию процессов бэк-офисного сопровождения торговых сделок и учета операций с новыми производными инструментами срочной секции Московской биржи. Дополнительные опции программного продукта «Диасофт», поддерживающие торговлю «вечными» фьючерсами и опционами на акции, позволят клиентам компании использовать новые возможности инвестирования и хеджирования рисков на биржевом рынке.

Сергей Жилко, руководитель продуктового направления «Биржевые деривативы» департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт»: «Запуск новых инструментов был осуществлен в рекордные сроки – за три недели. Вместе с экспертами Московской биржи мы тщательно проработали поддержку торгов «вечными» фьючерсами и опционами на акции и автоматизировали их сопровождение в бэк-офисе. В частности, автоматизировали бухгалтерский учет опционов на акции, загрузку информации о премии из клиринговых отчетов и передачу информации о премии во внутренний учет. Методологию учета мы прорабатывали в тесном сотрудничестве с несколькими крупными банками».