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«Диасофт» поддержал новый инструмент «Московской биржи» – сделки РЕПО с открытой датой

В конце августа 2023 г. «Московская биржа» запустила механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой. Новый финансовый инструмент позволяет более эффективно управлять ликвидностью и обеспечивает дополнительную гибкость в построении стратегий. Компания «Диасофт» поддержала новый тип сделок в программных продуктах, входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте «Фондовые рынки» реализованы следующие функциональные возможности: загрузка из биржевых отчетов сделок РЕПО с открытой датой, заключенных на «Московской бирже», исполнение таких сделок, а также загрузка ежедневной комиссии по сделкам; коррекция сделок РЕПО с открытой датой при обновлении параметров биржей, в том числе при утверждении даты расчетов по второй части сделки РЕПО; отражение в учете биржевых сделок РЕПО с открытой датой.

Импорт данных о биржевых сделках РЕПО с открытой датой может осуществляться с помощью xml-отчетов «Московской Биржи». Информация о сделках РЕПО с отрытой датой загружается сразу со второй частью*, плановая дата которой рассчитывается исходя из максимально допустимого срока 360 дней и соответствует плановой дате расчетов из биржевых данных.

При загрузке и обработке «Отчета о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой» на каждую сделку ежедневно записывается дополнительная комиссия. В дальнейшем она используется при формировании бухгалтерского учета.

В случае подачи поручения на закрытие сделки предусмотрена возможность отражения даты фиксации сделки РЕПО на форме ввода сделки РЕПО и актуализации параметров сделки.

Бухгалтерский учет биржевых сделок РЕПО с открытой датой выполняется с использованием функционала продукта «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг». В нем предусмотрена возможность переноса учета сделки РЕПО с открытой датой со счетов «до востребования» на срочные счета, за день до объявленной даты исполнения второй части сделки РЕПО. Дополнительно к бухгалтерским документам, которые формируются аналогично сделкам РЕПО с фиксированной датой расчетов, добавляется документ по отражению дополнительной комиссии. РЕПО с открытой датой по МСФО учитывается только линейным методом.

*Операция РЕПО – совокупность двух последовательно исполняемых сделок купли-продажи Финансовых инструментов одинакового выпуска в одинаковом количестве. Первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью операции РЕПО, а вторая по времени исполнения, соответственно, второй частью операции РЕПО.

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