Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак пентестеры Белый хакинг Белые хакеры
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
"Количественная оценка рисков ИБ" Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.
Публикаций - 175, упоминаний - 185
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колесов Александр 27 6
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Гнедин Евгений 11 4
|Медведовский Илья 33 4
|Янкин Андрей 27 4
|Волошин Евгений 40 4
|Гордейчик Сергей 23 4
|Путин Владимир 2782 3
|Левцов Вениамин 35 3
|Лукацкий Алексей 100 3
|Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
|Коротнев Константин 32 2
|Гузаиров Айдар 31 2
|Ляпунов Игорь 89 2
|Бабин Ярослав 9 2
|Покушалова Ольга 15 2
|Гадарь Дмитрий 24 2
|Килюшева Екатерина 8 2
|Чернов Даниил 73 2
|Шумко Игорь 2 2
|Шустиков Сергей 17 2
|Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 11 2
|Дружинин Евгений 21 2
|Сычев Артем 59 2
|Акулов Сергей 2 2
|Каталков Дмитрий 3 2
|Дрюков Владимир 36 1
|Осеевский Михаил 277 1
|Кириенко Владимир 133 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 313 1
|Иванов Алексей 108 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Егоров Владимир 65 1
|Фесенко Станислав 4 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Охотин Сергей 2 1
|Леонов Алексей 22 1
|Fxmsp 6 1
|Плешков Алексей 54 1
|Блинов Михаил 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231111, в очереди разбора - 866141.
Создано именных указателей - 116983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231111, в очереди разбора - 866141.
Создано именных указателей - 116983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.