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Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак пентестеры Белый хакинг Белые хакеры

Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры - Белый хакинг - Белые хакеры

 

"Количественная оценка рисков ИБ"  Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.


28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»
05.08.2020 Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам
27.06.2019 «Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»
27.06.2019 «Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»

Публикаций - 175, упоминаний - 185

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 737 34
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 610 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4262 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10206 11
Информзащита 685 11
Microsoft Corporation 23672 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 968 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 481 7
Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 7
IBM - International Business Machines Corp 9231 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 205 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 139 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1688 5
InnoSTage - Инностейдж 47 5
Cisco Systems 4911 5
Код Безопасности 481 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 91 5
Fortinet 348 4
InfoWatch - Инфовотч 938 4
5nine Software 1814 4
Элвис-Плюс - Элвис+ 152 4
VMware 2167 3
Trend Micro 581 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 377 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9722 3
SAP SE 4952 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
Leta Group 279 3
VIA Technologies 311 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 710 2
ИКС - Гарда Технологии 74 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 95 2
Angara MSS - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 2
Schneider Electric 521 2
Softline - Софтлайн 2151 2
Intel Corporation 11720 2
Citrix Systems 787 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1676 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1129 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Приморье АКБ 7 3
ГПБ - Газпромбанк 957 3
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 221 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6275 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2457 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Ford Motor 166 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 2
Транснефть 276 2
Роснефть НК - нефтяная компания 484 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 337 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1882 2
Газпром ПАО 1177 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 917 2
Boeing 988 2
Ингосстрах СПАО 347 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 51 1
Алроса АК 141 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 426 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6680 1
Colonial Pipeline 28 1
Башня Федерация 15 1
Россети Ленэнерго 2376 1
Zoon.ru 5 1
Дайвтехносервис 4 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 24 1
Volkswagen Audi Group 196 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
Совкомбанк Совесть 269 1
Skoda - Škoda Auto 41 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 58 1
Экспобанк - Expobank 38 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 8 1
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
АвтоСпецЦентр ГК 16 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18336 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3810 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2992 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2753 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9410 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4633 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10547 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 91 3
Президент Российской Федерации 3788 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1340 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 98 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1446 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1921 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 296 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2386 2
Судебная власть - Judicial power 2127 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 137 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 84 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 60 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 54 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 28 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 703 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 156 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 4
OWASP - Open Web Application Security Project 73 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
Демократическая политическая партия США 118 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20547 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54558 99
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5127 61
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80072 57
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3539 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11469 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26286 35
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5449 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11105 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17694 24
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2486 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26483 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40108 24
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9351 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5954 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12595 23
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 876 20
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1715 20
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2810 19
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7030 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13497 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2596 16
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  495 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22333 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3668 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9357 13
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3527 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5244 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 480 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4098 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3386 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6045 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8169 12
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 258 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13707 11
Оцифровка - Digitization 3927 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8507 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15204 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9676 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 428 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3363 69
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 177 10
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 219 9
Google Android 12761 8
Apple iOS 6936 8
Microsoft Windows 14604 8
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 160 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 92 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 52 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 31 5
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 23 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 42 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 827 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4227 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 518 4
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 19 4
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 43 4
Linux OS 8424 3
Apache Logging Project - Log4j 20 3
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 113 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения киберугроз 28 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4377 3
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 84 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 51 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 249 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 69 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 46 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 66 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 91 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 50 2
Acer Predator 190 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2882 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 513 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 28 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management and Defense 32 2
JavaScript - JS - язык программирования 1044 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 90 2
Intel Itanium 622 2
Колесов Александр 27 6
Шерстобитов Сергей 50 5
Гнедин Евгений 11 4
Медведовский Илья 33 4
Янкин Андрей 27 4
Волошин Евгений 40 4
Гордейчик Сергей 23 4
Путин Владимир 2782 3
Левцов Вениамин 35 3
Лукацкий Алексей 100 3
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Коротнев Константин 32 2
Гузаиров Айдар 31 2
Ляпунов Игорь 89 2
Бабин Ярослав 9 2
Покушалова Ольга 15 2
Гадарь Дмитрий 24 2
Килюшева Екатерина 8 2
Чернов Даниил 73 2
Шумко Игорь 2 2
Шустиков Сергей 17 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 11 2
Дружинин Евгений 21 2
Сычев Артем 59 2
Акулов Сергей 2 2
Каталков Дмитрий 3 2
Дрюков Владимир 36 1
Осеевский Михаил 277 1
Кириенко Владимир 133 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 313 1
Иванов Алексей 108 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Егоров Владимир 65 1
Фесенко Станислав 4 1
Миркасымов Рустам 7 1
Охотин Сергей 2 1
Леонов Алексей 22 1
Fxmsp 6 1
Плешков Алексей 54 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 125189 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50503 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39908 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13041 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13298 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15390 6
Украина 7347 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 432 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6396 5
Европа 21465 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17220 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2415 4
Германия - Федеративная Республика 12144 4
Израиль 2622 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15315 4
Франция - Французская Республика 7106 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 918 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2360 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 949 3
США - Калифорния 4684 3
Индия - Республика 5120 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3373 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2401 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1571 2
Азия - Азиатский регион 5087 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1302 2
Европа Восточная 3006 2
США - Пенсильвания 356 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1854 2
Арктика - Северный полюс 124 2
Канада 4727 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1319 2
Ближний Восток 2679 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2397 2
Россия - СФО - Новосибирск 3772 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 994 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызыл 45 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 631 1
Казахстан - Республика 4954 1
Евразия 611 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42818 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42616 43
Аудит - аудиторский услуги 1953 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10779 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14330 16
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4615 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6968 16
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1402 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9432 13
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 641 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2485 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3284 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24664 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3996 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21052 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2191 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4168 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15390 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11005 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 286 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6218 8
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