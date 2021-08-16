Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

UMTS
Universal Mobile Telecommunications System


16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
04.12.2020 «Сименс» представила промышленный 5G-маршрутизатор 1
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
17.03.2020 Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому» 1
03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
13.12.2019 Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 1
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 3
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G 1
10.04.2019 МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 1
14.02.2019 В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
03.01.2019 Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством 1
02.01.2019 Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
21.12.2018 Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 1
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 2
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 1
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 1
18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 1

Публикаций - 476, упоминаний - 673

UMTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 136
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 119
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 25
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 24
Киевстар 260 16
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 15
Samsung Electronics 5641 15
Укртелеком 127 14
Ростелеком Связьинвест 693 13
Vodafone Group 379 12
Ericsson 856 11
Huawei 2727 11
Крымтелеком 41 10
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 9
Тримоб 30 9
Скай Линк - Skylink 498 9
Астелит 71 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 9
Google LLC 7135 8
ZTE Corporation 549 7
К Телеком 44 7
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 6
Turkcell 179 6
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 6
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 6
E-Ten Information Systems 68 6
Казахтелеком 199 5
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 5
Рустелеком ТК 196 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 5
Telia Company 348 5
К-Телеком - Win Mobile 22 5
PEOPLEnet 18 5
Microsoft Corporation 11039 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 5
Yota - Скартел 623 5
SoftBank Group 101 4
Фридом Финанс ИК 12 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
EPIC Telecom Invest 69 2
Asianet 5 2
System Capital Management (SCM) 23 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Газпром ПАО 519 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
СтройГазМонтаж 12 1
Фин-Партнер УК 3 1
System Capital Group 4 1
Group DF 7 1
Kauz 1 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Телефон.Ру 60 1
ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 1 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Северсталь ПАО 204 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
eBay Inc 529 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Верховный суд Индии 13 3
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
СБУ - Служба безопасности Украины 48 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
Правительство РФ 2200 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Президент Республики Казахстан 2 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Администрация Президента РФ 267 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 111
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 67
3G - Стандарт мобильной связи 3714 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 50
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 47
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 31
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 15
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 13
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 103 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 8
USB Type-C - USB-C 901 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 6
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 73 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 5
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 3
Google Android 10750 29
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 14
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 11
Apple iPhone 3 383 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 7
Symbian OS 767 6
Apple iOS 5741 6
Nokia N - серия 239 5
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 4
Corning Gorilla Glass 496 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
Samsung Galaxy 345 3
HTC Touch - серия смартфонов 28 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Samsung Galaxy Note 558 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
HTC Touch Pro 19 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 3
МТС SIM-карты 35 3
Apple macOS 922 2
Qualcomm Quick Charge 104 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Linux Debian PureOS 6 2
Apple iPhone 6 547 2
Java - Язык программирования 1169 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
Apple iPhone 5 710 2
Rakuten Viber 429 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Essential Phone PH - смартфон 9 2
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 10 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Никифоров Николай 1126 10
Ахметов Ринат 52 8
Гиголаев Хасан 6 4
Брюквин Юрий 196 4
Ройтман Евгений 34 4
Полонский Дмитрий 13 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Путин Владимир 1821 3
Жаров Александр 165 3
Кабисов Георгий 7 3
Зарицкий Владимир 7 3
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 3
Джиоев Мириан 6 3
Ambani Anil - Амбани Анил 7 3
Химич Роман 37 3
Щеголев Игорь 676 2
Носков Константин 201 2
Иванов Олег 124 2
Яценко Виктор 13 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Шойгу Сергей 59 2
Rubin Andy - Рубин Энди 59 2
Сердюков Анатолий 54 2
Вольпе Борис 68 2
Титов Алексей 14 2
Рудниченко Андрей 2 2
Проживальский Олег 7 2
Рубцов Сергей 27 2
Нуриева Айгуль 4 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
Громов Ростислав 7 2
Кузьменко Валерия 58 2
Морошкин Александр 106 2
Рейман Леонид 410 1
Бокова Людмила 80 1
Осеевский Михаил 221 1
Свердлов Денис 163 1
Лацанич Василь 92 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 53
Украина 3353 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 18
Россия - СФО - Новосибирск 1959 18
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 15
Европа 3736 15
Россия - Республика Крым 625 14
Япония 2771 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 13
Россия - ПФО - Казань 1510 12
Казахстан - Республика 2622 12
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Россия - Севастополь 420 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 8
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Франция - Французская Республика 2116 7
Индия - Республика 2165 7
Россия - Краснодарский край 913 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 6
Европа Западная 611 5
Южная Осетия - Республика 81 5
Грузия 690 5
Беларусь - Минск 324 4
Европа Северная - Скандинавия 274 4
Восточная Европа 1674 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Узбекистан - Республика 821 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
Антитеррор 62 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 52 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
CNews - ZOOM.CNews 1089 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Bloomberg 785 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 2
Ведомости 259 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Лига.нет 3 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Business Insider 182 1
ZDnet 381 1
ITHome 15 1
The Verge - Издание 448 1
CNews Analytics 1988 13
Juniper Research 278 1
ABI Research 181 1
IHS iSuppli 274 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758760, в очереди разбора - 662450.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще