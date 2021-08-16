Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 476, упоминаний - 673
UMTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 10
|Ахметов Ринат 52 8
|Гиголаев Хасан 6 4
|Брюквин Юрий 196 4
|Ройтман Евгений 34 4
|Полонский Дмитрий 13 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Путин Владимир 1821 3
|Жаров Александр 165 3
|Кабисов Георгий 7 3
|Зарицкий Владимир 7 3
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 3
|Джиоев Мириан 6 3
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 3
|Химич Роман 37 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Носков Константин 201 2
|Иванов Олег 124 2
|Яценко Виктор 13 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Rubin Andy - Рубин Энди 59 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Вольпе Борис 68 2
|Титов Алексей 14 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Проживальский Олег 7 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Нуриева Айгуль 4 2
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
|Громов Ростислав 7 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Морошкин Александр 106 2
|Рейман Леонид 410 1
|Бокова Людмила 80 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Свердлов Денис 163 1
|Лацанич Василь 92 1
|Вермишян Геворк 61 1
|CNews Analytics 1988 13
|Juniper Research 278 1
|ABI Research 181 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758760, в очереди разбора - 662450.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758760, в очереди разбора - 662450.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru