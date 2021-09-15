Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Telegram
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 96
Telegram упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 9
|Путин Владимир 1828 8
|Носков Константин 201 5
|Акимов Максим 167 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Абызов Михаил 64 3
|Навальный Алексей 58 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Галушкин Олег 168 2
|Солонин Сергей 82 2
|Иванов Олег 124 2
|Климарев Михаил 46 2
|Кулин Филипп 39 2
|Бегтин Иван 48 2
|Абрамович Роман 23 2
|Соколов Алексей 121 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Скворцов Сергей 8 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Якобашвили Давид 14 2
|Замков Антон 7 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Дуров Николай 17 2
|Пушков Алексей 8 2
|Бокова Людмила 80 1
|Данилин Алексей 10 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Черненко Андрей 37 1
|Чамара Денис 57 1
|Паршин Максим 142 1
|Волин Алексей 113 1
|Потапов Владимир 40 1
|Калинин Алексей 23 1
|Калинин Александр 95 1
|SimilarWeb 24 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765208, в очереди разбора - 668895.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765208, в очереди разбора - 668895.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru