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15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
01.09.2021 Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 3
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 3
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 1
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 10
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 2
23.11.2020 Corpsoft24 вывела на рынок «тревожную кнопку 2.0» 1
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
12.10.2020 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 1
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
07.08.2020 Найден элементарный способ перехвата чужих сообщений в Telegram. Как не попасться 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
19.06.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram 1
18.06.2020 Власти разрешили Telegram работать в России 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1

Публикаций - 80, упоминаний - 96

Telegram упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 28
Google LLC 7161 17
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Yandex - Яндекс 4101 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Apple Inc - Эппл Рус 7724 7
Twitter 2204 6
Facebook 3767 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
SEC Consult Services 931 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
ГЛОНАСС АО 82 3
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Alibaba Group 298 2
Microsoft Corporation 11127 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Cisco Systems 2049 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
РТ-Инвест 37 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 2
Telegram Messenger LLP 7 2
Brand Analytics 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Oracle Corporation 3356 1
Крок 1221 1
Diasoft - Диасофт 354 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Vodafone Group 383 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Qrator Labs 89 1
AT&T Inc 561 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 2
Газпром нефть 382 2
Северсталь ПАО 204 2
Царицын капитал 22 2
АвтоВАЗ 119 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Qiwi 783 2
Россети ПАО 168 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Почта Банк 289 1
МегаФон Финанс 9 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сотка Высоток 4 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
TON Issuer 5 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Мособлгаз 11 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Wirecard 4 1
Larnabel Ventures 3 1
Norma Investments Limited 2 1
Batios Holdings Limited 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Росгосстрах 182 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Gett 60 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Visa International 1346 1
Русагро Группа Компаний 139 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Ренессанс Страхование 51 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 6
Таганский районный суд города Москвы 44 5
Президент Российской Федерации 1441 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга 2 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Правительство Москвы 653 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Free TON Community 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Paxos/RAXT - консенсус алгоритм, где ноды сети выбирают одного лидера, отвечающего за валидацию транзакций 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
BaaS - Blockchain as a service 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Website - Вебсайт 117 1
WhatsApp Messenger 654 16
Google Android 10751 7
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Rakuten Viber 429 5
Telegram Gram - Криптовалюта 32 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
Apple iOS 5742 4
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
WeChat - Мессенджер 96 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Linux OS 4267 2
Filecoin - криптовалюта 7 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple - App Store 2198 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Google Gmail 606 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Microsoft Office 1946 1
Wargaming World of Warships 31 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Яндекс.Дзен 66 1
Statcounter 171 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Microsoft Bing 320 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Дуров Павел 216 9
Путин Владимир 1828 8
Носков Константин 201 5
Акимов Максим 167 4
Никифоров Николай 1126 3
Абызов Михаил 64 3
Навальный Алексей 58 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Галушкин Олег 168 2
Солонин Сергей 82 2
Иванов Олег 124 2
Климарев Михаил 46 2
Кулин Филипп 39 2
Бегтин Иван 48 2
Абрамович Роман 23 2
Соколов Алексей 121 2
Белоусов Андрей 53 2
Ротенберг Игорь 35 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Шипелов Андрей 21 2
Скворцов Сергей 8 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Якобашвили Давид 14 2
Замков Антон 7 2
Дерипаска Олег 19 2
Дуров Николай 17 2
Пушков Алексей 8 2
Бокова Людмила 80 1
Данилин Алексей 10 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Кисляков Евгений 83 1
Черненко Андрей 37 1
Чамара Денис 57 1
Паршин Максим 142 1
Волин Алексей 113 1
Потапов Владимир 40 1
Калинин Алексей 23 1
Калинин Александр 95 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Украина 3378 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - Иннополис 292 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - Омская область 384 1
Арктика 141 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Балаково 45 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Костромская область 230 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Киров 248 1
Франция - Париж 372 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - Ростовская область 864 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Европа 3774 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Русский язык 986 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Bloomberg 785 2
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РИА Новости 654 2
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Руспрофайл 3 1
Sputnik 10 1
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Politico 9 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
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РосКомСвобода 75 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
BleepingComputer - Издание 120 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Ведомости 259 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Reddit 198 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
SimilarWeb 24 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Петербургский Цифровой Форум 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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