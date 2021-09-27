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Rambler Group
Рамблер ГК


27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
18.05.2021 Group-IB: «Яндекс» закрывает глаза на «ссылки-мутанты» онлайн-пиратов 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
22.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию 1
12.03.2021 Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга 2
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 2
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 4
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 10
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 1
09.12.2020 «Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения 1
23.11.2020 Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса» 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 1
05.11.2020 ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы 2
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 17
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 2
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 2
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 6
29.07.2020 Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 7
21.07.2020 LiveJournal переходит в смартфоны 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA 4
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA 4
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 8
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 9

Публикаций - 484, упоминаний - 1022

Rambler Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4100 219
VK - Mail.ru Group 2482 153
Google LLC 7135 110
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 45
Microsoft Corporation 11039 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 40
Facebook 3765 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 29
Rambler Media 71 28
Yahoo! 1092 27
Nginx - Энджайникс 100 20
3728 18
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Twitter 2204 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 14
Ростелеком Связьинвест 693 11
F5 Networks 81 11
Apple Inc - Эппл Рус 7685 11
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 10
Oracle Corporation 3333 10
InfoWatch - Инфовотч 603 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Telegram Group 702 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
IBM 3530 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 8
АФК Система ПАО 993 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
ВолгаТелеком 216 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ростелеком ЦентрТелеком 189 8
AOL Inc 305 8
Netcraft 22 7
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 7
Alibaba Group 298 7
Cisco Systems 2037 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 84
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 20
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 19
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 14
Почта России ПАО 1570 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Газпром-Медиа Холдинг 120 13
Avito - Авито 171 12
Era Capital 12 12
Формула Кино - Синема Парк 20 11
A&NN 14 10
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 9
РТС - Фондовая биржа 164 9
ВТБ Банк Москвы 371 9
Альфа-Банк 1123 8
Runa Capital 153 8
LinkedIn 520 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Naspers 56 7
РВК - Российская венчурная компания 476 7
BV Capital - Eventure Capitale 9 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
MSD Capital 12 6
Национальный банк Траст 96 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Visa International 1345 6
О2О Delivery club 153 6
Lynwood Investments 6 6
DST - Digital Sky Technologies 75 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
DST Global 165 5
Открытие ФК 538 5
Газпром ПАО 519 5
Qiwi 783 5
Ситимобил - Служба такси 113 5
Авто.ру - Auto.ru 67 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 5
A&NN Investments 5 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
Президент Российской Федерации 1439 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 13
Правительство РФ 2200 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 10
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
Администрация Президента РФ 267 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Федеральное казначейство России 766 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Роснано 456 3
Правительство Москвы 649 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 13
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
ИТ-аутсорсинг 670 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 214 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 3
Безопасный город 347 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
Website - Вебсайт 115 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Родительский контроль 156 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 61
Google Android 10750 30
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 29
VK - Mail.ru Одноклассники 856 25
ICQ 494 21
Apple iOS 5741 21
Google YouTube - Видеохостинг 1710 17
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Microsoft Windows 10 6622 16
Apple - App Store 2198 15
Linux OS 4249 14
Google Gmail 602 14
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 14
Microsoft Bing 320 13
LiveInternet - блог-платформа 121 13
Opera - Браузер 630 12
Google Chrome - браузер 1117 11
Rambler Price.ru 25 11
Rambler Касса 13 10
Яндекс.Маркет 439 9
Apache HTTP Server 222 9
Microsoft Skype 1465 9
Apple macOS 922 8
Яндекс.Видео 32 8
Cisco Jabber - Мессенджер 101 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
QIP - Мессенджер 87 8
Microsoft Edge - Браузер 971 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Dropbox - Файловый хостинг 390 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
Microsoft Office 1926 6
Apple Safari - Браузер 600 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
Microsoft Outlook 641 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 111 5
Мамут Александр 109 35
Путин Владимир 1821 22
Сысоев Игорь 31 20
Волож Аркадий 181 19
Коновалов Максим 15 15
Хасис Лев 96 14
Гришин Дмитрий 148 12
Калинин Денис 63 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Греф Герман 205 11
Абрамян Рафаэль 10 10
Ковнир Евгений 71 9
Делицын Леонид 94 9
Касперская Наталья 197 9
Басов Алексей 79 8
Потанин Владимир 19 8
Артамонова Анна 127 8
Никифоров Николай 1126 8
Щеголев Игорь 676 8
Лапшина Екатерина 12 7
Усманов Алишер 241 7
Ашманов Игорь 26 6
Орловский Виктор 229 6
Кочетков Владислав 135 5
Добродеев Борис 83 5
Козырев Алексей 270 5
Дуров Павел 216 5
Пегасов Сергей 52 5
Dell Michael - Делл Майкл 71 5
Новодворский Алексей 95 4
Долгов Владимир 39 4
Бусаргин Андрей 23 4
Бартунов Олег 32 4
Сергеев Сергей 63 4
Шадаев Максут 384 4
Козлюк Артем 39 4
Ковалев Александр 156 4
Яровая Ирина 63 4
Авербах Владимир 121 4
Евраев Михаил 222 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
Украина 3353 13
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Великобритания - Лондон 816 8
Казахстан - Республика 2622 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Европа 3736 6
Южная Корея - Республика 1454 6
Восточная Европа 1674 6
Нидерланды 971 6
Австрия - Австрийская Республика 525 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Украина - Киев 463 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Канада 1295 5
Россия - Республика Алтай 681 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Россия - Сочи 910 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Индия - Республика 2165 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
США - Сан-Франциско 689 3
США - Кремниевая долина 398 3
Турция - Турецкая республика 951 3
Земля - планета Солнечной системы 858 3
Россия - Челябинск 768 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 85
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 14
Пиратство - Авторское право 205 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 7
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
Аутсорсинг 84 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Digital Диктант 3 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
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