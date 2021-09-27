Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler Group
Рамблер ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 484, упоминаний - 1022
Rambler Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 109 35
|Путин Владимир 1821 22
|Сысоев Игорь 31 20
|Волож Аркадий 181 19
|Коновалов Максим 15 15
|Хасис Лев 96 14
|Гришин Дмитрий 148 12
|Калинин Денис 63 11
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Греф Герман 205 11
|Абрамян Рафаэль 10 10
|Ковнир Евгений 71 9
|Делицын Леонид 94 9
|Касперская Наталья 197 9
|Басов Алексей 79 8
|Потанин Владимир 19 8
|Артамонова Анна 127 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Щеголев Игорь 676 8
|Лапшина Екатерина 12 7
|Усманов Алишер 241 7
|Ашманов Игорь 26 6
|Орловский Виктор 229 6
|Кочетков Владислав 135 5
|Добродеев Борис 83 5
|Козырев Алексей 270 5
|Дуров Павел 216 5
|Пегасов Сергей 52 5
|Dell Michael - Делл Майкл 71 5
|Новодворский Алексей 95 4
|Долгов Владимир 39 4
|Бусаргин Андрей 23 4
|Бартунов Олег 32 4
|Сергеев Сергей 63 4
|Шадаев Максут 384 4
|Козлюк Артем 39 4
|Ковалев Александр 156 4
|Яровая Ирина 63 4
|Авербах Владимир 121 4
|Евраев Михаил 222 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758274, в очереди разбора - 661964.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758274, в очереди разбора - 661964.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru