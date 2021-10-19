Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CIO
Chief Information Officer
ИТ-директор
Information Technology Director
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2230, упоминаний - 4080
CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 133
|Четвернин Алексей 651 119
|Шевченко Владимир 135 103
|Натрусов Артем 121 86
|Козлов Михаил 153 74
|Сотин Денис 102 72
|Нестеров Алексей 79 66
|Абакумов Евгений 103 64
|Урьяс Вадим 76 64
|Гуральников Сергей 161 63
|Клепиков Алексей 77 61
|Ермолаев Артем 340 60
|Шадаев Максут 384 59
|Богданов Кирилл 90 59
|Левиков Антон 68 55
|Беляев Владислав 65 53
|Лигачев Глеб 60 53
|Дьяченко Валерий 66 51
|Богачев Игорь 172 51
|Евраев Михаил 222 51
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 50
|Бойко Елена 151 49
|Теличева Наталья 125 49
|Садовенко Илья 60 48
|Айвазов Армен 449 48
|Прохоров Фёдор 78 46
|Сафронов Юрий 61 44
|Шипов Савва 70 43
|Меньшов Кирилл 72 43
|Рыстенко Михаил 57 42
|Аншина Марина 67 42
|Прохорова Алла 45 41
|Попов Андрей 72 40
|Халматов Максим 45 40
|Мацоцкий Сергей 150 39
|Аксаков Анатолий 98 39
|Козырев Алексей 270 38
|Емельченков Сергей 83 38
|Алифанов Кирилл 56 37
|Михалев Евгений 40 37
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757076, в очереди разбора - 660766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757076, в очереди разбора - 660766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru