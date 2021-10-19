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Chief Information Officer
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Information Technology Director


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 3
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 4
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
21.09.2021 Компания Only сократит сроки запуска проектов за счет авторской технологии экспресс-оценки 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 5
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 2
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 3
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
04.08.2021 Исследование Konica Minolta: малый и средний бизнес стал чаще сталкиваться с киберугрозами во время пандемии 1
04.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса 1
09.07.2021 В Navicon назначен ИТ-директор 1
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ 1
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 2
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
23.06.2021 Only будет создавать полнофункциональные внешние ИТ-отделы для крупных и средних российских предприятий 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1

Публикаций - 2230, упоминаний - 4080

CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 269
3727 135
SAP SE 3207 133
IBM 3527 118
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 110
Oracle Corporation 3331 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 107
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 105
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 87
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 77
Крок 1219 73
Ланит ГК 1155 64
VMware 1829 63
Cinimex - Синимекс 160 61
VK - Mail.ru Group 2482 56
Softline - Софтлайн 1473 55
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 55
Google LLC 7128 52
Citrix Systems 571 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 46
Сбербанк Технологии - СберТех 203 45
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 45
Amazon Inc - Amazon.com 1467 44
Cisco Systems 2037 43
HP Inc. 2898 42
АйТи 749 41
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 41
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 41
Dell EMC 2387 41
Naumen - Наумен 341 40
Инфосистемы Джет 675 39
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 37
Schneider Electric 408 35
Custis 73 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 33
Intel Corporation 4152 32
HDS - Hitachi Data Systems 288 30
Rimini Street 38 29
Facebook 3765 28
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 170
X5 Group 599 156
РЖД - Российские железные дороги 1081 148
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 119
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 115
X5 Group - Пятерочка 559 113
Газпромбанк - ГПБ 692 106
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 104
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 88
Уралсиб Банк 389 88
Альфа-Банк 1123 86
ПСБ - Промсвязьбанк 613 86
Ингосстрах СПАО 210 82
Почта России ПАО 1570 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 78
Аэрофлот 492 67
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 63
Газпром нефть 380 61
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 55
Mary Kay - Мэри Кэй 82 55
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 54
АльфаСтрахование СГ 207 53
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 53
Новард Управляющая компания - Novard 67 53
Черкизово ГК 73 53
ПГК - Первая грузовая компания 98 49
Открытие ФК 538 49
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 46
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 44
ВТБ Банк Москвы 371 42
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 38
Май - Российская торговая компания 49 37
HeadHunter Group - HH Group 336 37
Мегаполис ТК 87 37
МТС банк 254 36
МДМ Банк 150 35
Интер РАО ПАО 158 35
Русагро Группа Компаний 139 35
Роснефть НК 367 34
ВТБ24 583 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 131
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 123
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 118
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 88
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 85
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 72
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 68
Федеральное казначейство России 766 64
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 62
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 55
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 46
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 30
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 28
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 26
Счётная палата РФ 460 26
Правительство Москвы 649 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 19
ПФР Департамент информационных технологий 102 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 18
Правительство РФ 2200 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
Президент Российской Федерации 1439 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 10
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 9
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 7
Руссофт - Russoft 250 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Linux Foundation 157 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
4CIO 12 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Open Data Initiative 1 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 693
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 225
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 146
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 132
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 128
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 117
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 112
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 110
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 104
Big Data - Большие данные 1136 103
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 81
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 79
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 74
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 71
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 70
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 69
ИТ-аутсорсинг 670 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 61
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 52
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 49
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 45
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 45
DevOps - Development и Operations 296 37
e-Commerce - Электронная коммерция 299 37
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 36
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 33
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 31
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 29
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 28
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 27
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 25
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 23
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 22
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 22
Google Android 10750 56
Microsoft Azure 1171 49
1С:ERP Управление предприятием 203 45
Microsoft Office 365 769 41
Microsoft Windows 10 6612 38
Apple iOS 5741 32
Linux OS 4243 32
Microsoft Office 1921 31
Microsoft SQL Server 789 31
Java - Язык программирования 1167 26
AWS - Amazon Web Services 568 24
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 24
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 22
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 20
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 19
Apple iPad 3263 17
Microsoft Exchange 678 16
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Microsoft Skype 1462 16
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 16
Microsoft Windows 7 1662 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 15
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 15
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 15
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 15
Apache Hadoop 339 14
Google Chrome - браузер 1117 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 12
SQL - Язык программирования 432 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 12
Nvidia GeForce GTX 2054 12
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 12
Microsoft Windows 850 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
Чаркин Евгений 182 133
Четвернин Алексей 651 119
Шевченко Владимир 135 103
Натрусов Артем 121 86
Козлов Михаил 153 74
Сотин Денис 102 72
Нестеров Алексей 79 66
Абакумов Евгений 103 64
Урьяс Вадим 76 64
Гуральников Сергей 161 63
Клепиков Алексей 77 61
Ермолаев Артем 340 60
Шадаев Максут 384 59
Богданов Кирилл 90 59
Левиков Антон 68 55
Беляев Владислав 65 53
Лигачев Глеб 60 53
Дьяченко Валерий 66 51
Богачев Игорь 172 51
Евраев Михаил 222 51
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 50
Бойко Елена 151 49
Теличева Наталья 125 49
Садовенко Илья 60 48
Айвазов Армен 449 48
Прохоров Фёдор 78 46
Сафронов Юрий 61 44
Шипов Савва 70 43
Меньшов Кирилл 72 43
Рыстенко Михаил 57 42
Аншина Марина 67 42
Прохорова Алла 45 41
Попов Андрей 72 40
Халматов Максим 45 40
Мацоцкий Сергей 150 39
Аксаков Анатолий 98 39
Козырев Алексей 270 38
Емельченков Сергей 83 38
Алифанов Кирилл 56 37
Михалев Евгений 40 37
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 452
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 316
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 222
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 145
Восточная Европа 1669 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 89
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 78
Европа 3730 77
Казахстан - Республика 2621 62
Германия - Федеративная Республика 3614 62
Украина 3347 62
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 50
Франция - Французская Республика 2112 42
Беларусь - Белоруссия 2081 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 35
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 33
Индия - Республика 2161 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 28
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 24
Россия - СФО - Новосибирск 1956 24
Япония 2760 23
Грузия 690 23
Россия - Калужская область 570 23
Россия - Челябинская область 658 22
Австралия - Австралийский Союз 1118 22
Европа Западная 610 21
Ближний Восток 1468 20
Африка 1482 19
Россия - ПФО - Казань 1510 19
Испания - Королевство 1248 18
Италия - Итальянская Республика 1371 18
Россия - Республика Крым 625 18
Бразилия - Федеративная Республика 1121 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 17
Азия - Азиатский регион 1512 17
Россия - Республика Коми 407 14
Латинская Америка 721 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 343
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 284
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 268
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 167
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 112
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 63
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 45
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 40
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 38
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 31
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 23
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 22
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 19
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 19
Аутсорсинг 84 18
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 14
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 9
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 8
Страховой брокер 13 8
Инсорсинг - Инхаус 20 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 7
Информационное общество - Государственная программа 282 6
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 112
TAdviser - Центр выбора технологий 214 18
Apps4All 25 10
Эксперт ГК 13 9
Forbes - Форбс 441 8
Ведомости 259 7
Компьютерра 11 5
InformationWeek 101 4
IDG - International Data Group 20 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Планета Интернет 4 3
ComputerWorld 92 3
Wikipedia - Википедия 274 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
Axel Springer 5 2
The Wall Street Journal 709 2
PC Magazine - PCMag 39 2
СК Пресс 3 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Bloomberg 785 2
Fortune 94 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
ZDnet 381 2
New retail 2 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Парламентская газета 7 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Network World 16 1
FCW 4 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Известия ИД 59 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
Gartner 2188 155
CNews Analytics 1988 138
IDC - International Data Corporation 2709 124
Forrester Research 385 34
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 16
Vanson Bourne 34 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 11
Fortune Global 500 160 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 8
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 5
Forbes Insights 14 5
The Economist Intelligence Unit 30 5
Markets&Markets Research 78 5
Juniper Research 278 4
Frost & Sullivan 101 3
Dimensional Research 12 3
TelecomDaily ИАА 112 3
Forrester Wave 19 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 3
BCG - Boston Consulting Group 43 3
451 Research Group 44 3
Microsoft Research 93 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
Kelly Services 16 2
Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
HFS Research 16 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
IHS iSuppli 274 2
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Fortune Global 100 5 1
IDC Data Thrivers 2 1
Technavio 23 1
Forbes Global 2000 15 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Constellation Research 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
Интерфакс-100 11 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 8
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 6
РАН - Российская академия наук 316 6
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 5
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
ГУУ - Государственный университет управления 11 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
Академия АйТи 34 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
University of Mons - Университет Монса 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 264
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 236
CNews AWARDS 291 160
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 43
CNews APPWards 36 32
CNews Баттл 34 21
CNews FORUM Кейсы 44 14
CNews ИТ-стратегия 13 11
1С:ERP Бизнес-форум 11 10
CNews Мисс ИТ России 12 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 4
Information Management Forum 2 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Национальная банковская премия 2 1
Хрустальный атом 3 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
Retail Week Awards 1 1
IT-Лидер - премия 1 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Fujitsu Forum 4 1
Violin Forum 2 1
Dell EMC Forum 1 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
Docflow 58 1
Oracle OpenWorld 36 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
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Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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