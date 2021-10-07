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Эквайринг
acquire
Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами


07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1
30.07.2021 «Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир» 1
23.06.2021 ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом 1
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания 1
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране 1
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 2
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 2
14.12.2020 Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 2
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
01.06.2020 Сбербанк продлил отмену платы за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 1
01.06.2020 Сбербанк продолжит бесплатное сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 1
13.05.2020 Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации торгового эквайринга 1
21.04.2020 Сбербанк отменил комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 3
18.03.2020 Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона 1
10.03.2020 Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране 1
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
20.02.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата внедряют оплату по QR-коду 2
25.12.2019 Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду 1
10.12.2019 Разблокировать карту Сбербанка теперь можно через мобильный «Сбербанк Онлайн» 1
14.11.2019 Сбербанк добавил возможность досрочного перевыпуска дебетовых карт в мобильном приложении 1
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал 1
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой 7
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
10.09.2019 В «Сбербанк Онлайн» можно пополнить карту Сбербанка с карт других банков 1
06.09.2019 Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн» 1
28.08.2019 Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 3
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России» 1
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту 1
15.10.2018 Сбербанк и Visa в партнерстве с «Яндексом» запустили цифровую карту Visa 1
11.10.2018 Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире 1
27.09.2018 Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 4
19.07.2018 Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи «Мир Momentum» 1
04.07.2018 Сбербанк реализовал оплату через Google Pay 1
20.06.2018 Сбербанк предоставил интернет-магазинам сервисы «Бизнес.ру» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 68

Эквайринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Расчетные решения АО 14 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Эвотор - Evotor 105 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
3779 2
Samsung Electronics 5730 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Yota - Скартел 623 1
O.Vision 6 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
GridGain Systems - Гридгаин 28 1
Google LLC 7177 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 40
Visa International 1346 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
ВкусВилл 48 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Виктория - Сеть супермаркетов 42 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Ригла - аптечная сеть 47 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Русский стандарт Банк 302 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
JCB International 113 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Почта Банк 289 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Альфа-Банк 1127 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Точка 124 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Восточный Банк 108 1
СКБ-банк 86 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 1
Бинбанк 184 1
ВТБ24 583 1
РосЕвроБанк 38 1
Сбер Еаптека 8 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Челябинвестбанк 16 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Союз Банк 18 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Еврейский музей и центр толерантности 2 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Электроника 65 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
Google Android 10751 9
Google Pay - Google Android Pay 297 7
Samsung Pay 238 6
Apple iOS 5742 5
Apple Pay 385 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Яндекс.Плюс 44 2
MasterCard Maestro 112 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 2
Сбербанк Social ID 8 2
Сбербанк - SberPay 21 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
CSI Set Retail 44 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 3 1
Бифит Касса 2 1
MasterCard Momentum 1 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки 2 1
Сбербанк Плати QR 3 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 1
Яндекс.Музыка 131 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Knox 82 1
Garmin Pay 18 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Microsoft Windows 10 6676 1
WhatsApp Messenger 654 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Linux OS 4276 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Малых Дмитрий 23 22
Кирсанова Светлана 54 11
Казаков Михаил 7 2
Римский Евгений 2 2
Корсик Константин 5 1
Мыслицкая Екатерина 1 1
Матовников Михаил 1 1
Салахутдинов Владимир 9 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Сирота Олег 2 1
Топунов Юрий 5 1
Безбогов Сергей 7 1
Мальцев Сергей 13 1
Иглинская Светлана 2 1
Мохначева Елена 7 1
Дымшыц Нина 1 1
Копытова Юлия 11 1
Буздалин Антон 4 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Киричек Алексей 66 1
Богаткин Алексей 30 1
Макаров Алексей 49 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Путин Владимир 1828 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Греф Герман 205 1
Гостев Дмитрий 20 1
Волож Аркадий 181 1
Иванов Константин 17 1
Петелина Екатерина 13 1
Полтавченко Георгий 18 1
Лазырин Максим 5 1
Кузнецов Владимир 17 1
Галкин Александр 8 1
Анкудинов Алексей 7 1
Попов Алексей 319 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - Сыктывкар 132 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Тверь 328 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Республика Хакасия 251 2
Россия - Петрозаводск 153 2
Россия - Республика Карелия 305 2
Россия - Мурманская область 297 2
Россия - Республика Коми 418 2
Россия - Томская область 424 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Индия - Республика 2181 1
Европа 3788 1
Россия - Тульская область 754 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Тобольск 72 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Япония 2811 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - Томск 452 1
Таиланд - Королевство 363 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
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Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Ведомости 259 1
Сбербанк СберДанные 4 3
The Nilson Report 6 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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