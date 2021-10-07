Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эквайринг
acquire
Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 68
Эквайринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малых Дмитрий 23 22
|Кирсанова Светлана 54 11
|Казаков Михаил 7 2
|Римский Евгений 2 2
|Корсик Константин 5 1
|Мыслицкая Екатерина 1 1
|Матовников Михаил 1 1
|Салахутдинов Владимир 9 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Сирота Олег 2 1
|Топунов Юрий 5 1
|Безбогов Сергей 7 1
|Мальцев Сергей 13 1
|Иглинская Светлана 2 1
|Мохначева Елена 7 1
|Дымшыц Нина 1 1
|Копытова Юлия 11 1
|Буздалин Антон 4 1
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
|Киричек Алексей 66 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Макаров Алексей 49 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Путин Владимир 1828 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Греф Герман 205 1
|Гостев Дмитрий 20 1
|Волож Аркадий 181 1
|Иванов Константин 17 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Полтавченко Георгий 18 1
|Лазырин Максим 5 1
|Кузнецов Владимир 17 1
|Галкин Александр 8 1
|Анкудинов Алексей 7 1
|Попов Алексей 319 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|Ведомости 259 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru