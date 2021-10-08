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Цифровой профиль гражданина
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Цифровой след
Цифровая личность
Цифровой портрет
Цифровые отпечатки
Digital fingerprints
Digital footprint


08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
26.05.2021 На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами 2
16.04.2021 Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения 2
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 14
25.02.2021 Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина 1
05.02.2021 Более 125 тысяч клиентов «Альфастрахования» воспользовались упрощенной авторизацией на сайте с помощью госуслуг 2
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
05.10.2020 Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании 3
07.07.2020 Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех» 4
23.06.2020 Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю» 4
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 2
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль» 4
20.05.2020 Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг 2
20.05.2020 Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль» 5
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 1
20.04.2020 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Когда бизнес «режет косты», вендорам нужно направить все силы на оптимизацию 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО 2
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 3
21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан 2
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 2
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
23.08.2019 В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями» 9
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.06.2019 НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами 2
15.05.2019 У россиян появятся электронные удостоверения личности 9
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 10
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица 4
26.02.2019 Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина 1

Публикаций - 51, упоминаний - 129

Цифровой профиль гражданина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
Diasoft - Диасофт 354 6
Ред Софт - Red Soft 246 5
Центр2М - Center2М 47 5
Программный продукт ГК 92 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Naumen - Наумен 342 3
Facebook 3768 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Microsoft Corporation 11168 3
Инфосистемы Джет 675 2
PayPal 442 2
SEC Consult Services 931 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Acronis - Акронис 365 1
VMware 1830 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
GitHub 412 1
Микрон - Micron 365 1
Directum - Директум 647 1
РТЛабс 145 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
NDC Technologies 28 1
Код Безопасности 365 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Oracle Corporation 3363 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Ramax - Рамакс 62 1
Vocord - Вокорд 99 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Ланит Интеграция 101 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Альфа-Банк 1127 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Почта Банк 289 3
АльфаСтрахование СГ 208 2
Аэрофлот 493 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Aviasales - Jetradar 47 1
British Airways - British Midland International 39 1
Синара ГК 11 1
АльфаСтрахование-ОМС 2 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
American Airlines 20 1
АльфаСтрахование-Жизнь 7 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Русский стандарт Банк 302 1
СКБ-банк 86 1
Альфа-Групп 327 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Ак Барс Банк 174 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 16
Правительство РФ 2208 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 10
Федеральное казначейство России 766 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 9
Счётная палата РФ 461 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 8
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Правительство Московской области 48 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 7
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Президент Российской Федерации 1442 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
АФТ - Ассоциация Финтех 76 8
Руссофт - Russoft 252 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 19
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 2
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Diameter 12 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 27 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Google Android 10751 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Microsoft Azure 1171 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Acronis Backup 28 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 1
VMware vSphere 281 1
VMware ESXi 142 1
Acronis Active Protection 16 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Acronis vmFlashback 2 1
Acronis Backup Cloud 13 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
VMware CBT - VMware Changed Block Tracking 3 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
SearchInform Database Monitor 3 1
SearchInform TimeInformer 8 1
SearchInform FileAuditor 10 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 2 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery 3 1
Акимов Максим 167 11
Паршин Максим 142 10
Четвернин Алексей 651 10
Пущаков Сергей 10 9
Белов Кирилл 14 9
Зубанов Андрей 9 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 9 9
Фридштанд Андрей 11 9
Наумов Олег 15 8
Малков Павел 38 7
Семенов Алексей 67 7
Хайруллин Айрат 39 7
Попов Михаил 51 7
Шипов Савва 70 7
Рымар Максим 36 7
Ципорин Павел 51 7
Исаев Алексей 12 7
Скляр Алексей 49 7
Турчак Евгений 23 7
Горбунов Сергей 12 7
Раков Ярослав 48 7
Краснов Александр 48 7
Шинкарук Елена 13 7
Лысенко Эдуард 209 7
Анисимов Михаил 13 6
Терещенко Денис 38 6
Албычев Александр 74 6
Корчивой Станислав 14 6
Кудрин Алексей 63 6
Зорин Александр 49 6
Касаткин Алексей 9 5
Рустамов Рустам 169 5
Гребенщиков Дмитрий 22 5
Песчанских Георгий 38 4
Матвеева Татьяна 83 3
Скоробогатова Ольга 33 3
Лагода Георгий 51 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Гвоздева Наталья 13 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Арктика 141 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 8
Россия - Тульская область 754 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Республика Крым 626 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Франция - Французская Республика 2143 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - Пермь 743 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Африка 1499 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Марокко - Королевство 75 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Челябинская область 661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
Русский язык 1000 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Человеческий фактор 127 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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