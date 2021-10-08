Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровой профиль гражданина
Цифровой образ
Цифровой след
Цифровая личность
Цифровой портрет
Цифровые отпечатки
Digital fingerprints
Digital footprint
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 129
Цифровой профиль гражданина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 11
|Паршин Максим 142 10
|Четвернин Алексей 651 10
|Пущаков Сергей 10 9
|Белов Кирилл 14 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 9 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Наумов Олег 15 8
|Малков Павел 38 7
|Семенов Алексей 67 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Попов Михаил 51 7
|Шипов Савва 70 7
|Рымар Максим 36 7
|Ципорин Павел 51 7
|Исаев Алексей 12 7
|Скляр Алексей 49 7
|Турчак Евгений 23 7
|Горбунов Сергей 12 7
|Раков Ярослав 48 7
|Краснов Александр 48 7
|Шинкарук Елена 13 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Анисимов Михаил 13 6
|Терещенко Денис 38 6
|Албычев Александр 74 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Кудрин Алексей 63 6
|Зорин Александр 49 6
|Касаткин Алексей 9 5
|Рустамов Рустам 169 5
|Гребенщиков Дмитрий 22 5
|Песчанских Георгий 38 4
|Матвеева Татьяна 83 3
|Скоробогатова Ольга 33 3
|Лагода Георгий 51 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Гвоздева Наталья 13 3
|CNews Analytics 1991 3
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|Comparitech 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768236, в очереди разбора - 671920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768236, в очереди разбора - 671920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru