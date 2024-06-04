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Т-Банк Тинькофф банк Тинькофф КС Тинькофф Кредитные Системы ТКС банк Tinkoff Credit Systems Bank

Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank

Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая  спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать многое другое.

Тинькофф не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают необходимые консультации и сервис 24/7. Тинькофф реализует стратегию AI Banking и активно задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд.

Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты.

Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — один из крупнейших независимых онлайн-банков в мире, обслуживающий более 32 млн клиентов (данные 2023 года).

 


04.06.2024 «Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении

«Тинькофф» объявил о запуске нового сервиса «Самокаты»— соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания «Юрент». В будущем «Тинькофф»
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга

Сбербанк и «Тинькофф» первыми из системно значимых банков России запускают тестирование проекта по Открытым API на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Проект уже прошел интеграционное тестирование, в насто
31.05.2024 «Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux

«Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и устан
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке зани
17.05.2024 Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код

off Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах «Тинькофф», покупате
13.05.2024 «Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее

СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев: «Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в мед
26.04.2024 «Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга

«Тинькофф» разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — кли
24.04.2024 ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников

«Тинькофф» объявляет о запуске первой в мире «Вселенной» ассистентов — ИИ-помощников, которые

18.04.2024 «Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard

«Тинькофф »запустил для всех своих сотрудников комплексную программу поиска уязвимостей, связа
09.04.2024 «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф»

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнитель
02.04.2024 «Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro

«Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую получать бону
02.04.2024 «Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

«Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5

26.03.2024 «Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С»

Бизнес-клиенты «Тинькофф» теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и поз
21.03.2024 «Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода

«Защитим или вернем деньги» — это сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Тинькофф» не сможет предотвратить телефонное мошенничество, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г. Ключевые итоги работы сервиса: 170 млн руб. — сумма предотвращенных п
16.02.2024 «Тинькофф» запустил группы быстрого реагирования для спасения жертв мошенников

«Тинькофф» протестировал и запустил специальные мобильные команды из сотрудников «Тинькофф<
15.02.2024 «Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью искусственного интеллекта

В Тинькофф разработали модель на основе машинного обучения, которая позволяет на этапе подтверж
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности

Positive Technologies и «Тинькофф» запускают совместные образовательные программы по подготовке специалистов по кибербезопасности. Главная задача проекта — восполнить острый дефицит кадров в сфере ИБ, существующий у ро
26.01.2024 «Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов

«Тинькофф» открывает набор талантливых студентов из российских вузов на ежегодную стипендиальную программу. 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 тыс. руб. в течение следующего

23.01.2024 Исследование «Тинькофф Бизнеса»: в какое время суток совершается больше всего продаж в сфере бытовой техники

«Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование о распределении покупательского спроса в 30 категориях бизнеса, в том числе в сфере продаж бытовой техники и эл
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф»

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках пилотного проекта провела внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform (INP) в офисе «Тинькофф». По итогам пилота планируется масштабирование платформы на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». INP работает на основе позиционных датчиков INB v1
28.12.2023 Прогноз ETNA от «Тинькофф»: в новогоднюю ночь пользователи в среднем совершат 1 звонок, отправят 7 СМС и потратят более 1 ГБ интернета

Сервис аналитики ETNA, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф», составил прогноз использования мобильной связи в России в канун нового 2024 г. и на протяжении всей новогодней ночи. Прогноз был построен с помощью набора алгоритмов, в качестве базы
27.12.2023 Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс

Компания Security Vision, российский разработчик продуктов для автоматизации кибербезопасности, внедрила в «Тинькофф» нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требования
22.12.2023 «Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта

«Тинькофф Инвестиции» запустили первого в России цифрового ассистента на базе технологий искус
15.12.2023 «Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек

«Тинькофф» запустил новый для российского рынка сервис — хранение ценностей в мобильных банковских ячейках для премиальных клиентов. Заявка оформляется онлайн, ячейку клиенту привозит инкассатор
13.12.2023 «Тинькофф» запустил «Титулы» – цифровые аватары клиентов на основе их трат

«Тинькофф» запустил «Титулы» – индивидуальные цифровые аватары клиентов, которые формируются на основе их трат. «Титулы» – виртуальные персонажи, которые позволяют клиентам в «Сториз» мобильного
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков

а о высшем образовании: от НИУ ВШЭ по специальности «программная инженерия» и от Центрального университета по специальности «математика и компьютерные науки». Индустриальным партнером программы стал «Тинькофф». Программа готовит специалистов, которые смогут участвовать в разработке ИТ-продуктов на всех этапах, начиная от сбора требований и заканчивая эксплуатацией и надежностью. Особое вним
05.12.2023 «Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру

«Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых суще
30.11.2023 «Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представите
30.11.2023 Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе»

Онлайн-магазины, работающие с сервисом интернет-эквайринга «Тинькофф касса», теперь принимают платежи через SberPay. А значит, клиенты «Сбера» могут расп
28.11.2023 «Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения

Уехал из России – лишился работы «Тинькофф» подготовил новые правила для своих сотрудников – с 2024 г. компания вводит запрет на работу из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на сотрудников «Тинькофф». Это касается как тех,

24.11.2023 «Инфосистемы джет» провела оценку соответствия «Тинькофф страхование» требованиям информационной безопасности Банка России

Специалисты компании «Инфосистемы джет» завершили комплексную оценку соответствия «Тинькофф страхование» требованиям ГОСТ по защите информации финансовых организаций. В результате аудита компания подтвердила выполнение требований по защите информации ЦБ РФ на высоком уровне.

02.11.2023 «АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы»

«АТОЛ Pay» интегрировал эквайринг «Тинькофф кассы» в свою универсальную платёжную платформу. Теперь клиентам «АТОЛ Pay» доступна возможность легко подключаться к процессингу банка «Тинькофф». Клиенты могут быстро отправит
30.10.2023 «Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов

«Тинькофф бизнес» и Ozon поддержат предпринимателей, которые собираются открыть свой пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф» предоставит новым клиентам полгода бесплатного расчетно-кассово
09.10.2023 Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

Биометрия в опасности Банк «Тинькофф» начал рассылать уведомления своим клиентам о передаче биометрических данных в госуд
05.10.2023 «Компас» для предпринимателей: «Тинькофф бизнес» запустил бесплатный геосервис для поиска лучших мест для бизнеса на основе Big Data

«Тинькофф бизнес» запустил бесплатный и доступный для любых предпринимателей сервис геоаналити
29.08.2023 Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

этом утверждалось, что ни «Интеррос», ни другие участники консорциума не будут иметь контроля над «Точкой». Фото: © Stan_pit / Фотобанк Фотодженика Банк «Траст» продал консорциуму, владеющему банком «Тинькофф», 90% в виртуальном банке «Точка» за 41,5 млрд рублей Тогда же утверждалось, что в консорциуме могут быть и другие участники, например, интернет-холдинг VK. В июле 2023 г. в VK подтвер
25.08.2023 «Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов

«Тинькофф» разработал и запустил собственную платформу с верифицированными отзывами клиентов — «Тинькофф отзывы». Это первый в России сервис, где публикуются отзывы исключительно реальных
07.08.2023 В «Тинькофф селлере» появился умный анализ товарных ниш

Tinkoff eCommerce запустил инструмент в «Тинькофф селлере», который помогает в несколько кликов проанализировать и выбрать категории т
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«Тинькофф авто» и производитель российских электрокаров «Атом» объявляют о подписании меморандума о стратегическом партнерстве и объединении усилий в исследовании, разработке и продвижении новых
19.07.2023 «Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф»

«Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Оптитим консалтинг». Ранее в «Тин

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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 70 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61001 401
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10348 280
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46369 263
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10951 164
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24803 163
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4910 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19943 155
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23141 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28855 150
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4062 141
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16708 141
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4788 138
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23643 134
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15067 129
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10175 128
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4675 120
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23089 116
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20809 115
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27192 108
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6867 104
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5950 103
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9897 101
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11895 98
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11277 95
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12357 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13640 94
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6329 91
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4373 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11228 89
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9296 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28243 83
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8206 83
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6056 78
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4585 77
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4214 76
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3791 75
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2331 70
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1165 68
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1519 66
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3184 65
Google Android 13571 144
Apple iOS 7456 117
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 66
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 69 61
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 574 51
Google Play - Google Store - Android Market 3188 45
Тинькофф Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 45 42
Apple - App Store 2800 40
Microsoft Windows 15219 39
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 38
Apple Pay 480 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 33
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 705 32
Apple iPhone 6 4862 31
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 194 30
Linux OS 9336 29
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 400 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 26
Samsung Pay 290 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 24
Тинькофф - Tinkoff Pay 23 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3983 22
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 536 20
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 941 18
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 117 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 751 18
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 176 18
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1693 17
Яндекс.Маркет 824 17
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 985 17
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 568 17
Тинькофф - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 19 17
Intel x86 - архитектура процессора 1763 16
Oracle Java - язык программирования 2930 16
Купибилет - Kupibilet 21 15
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 14
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 14
Цыганов Вячеслав 64 64
Тиньков Олег 47 43
Демидов Сергей 123 29
Курбатов Владимир 35 29
Мусич Роман 28 28
Горбатько Александр 105 27
Палей Лев 47 27
Нуйкин Андрей 45 27
Арлазаров Владимир 212 25
Суровец Дмитрий 48 24
Дилбарян Павел 26 23
Трояновский Владимир 62 22
Путин Сергей 61 22
Контемиров Юрий 32 21
Лысенко Юрий 32 20
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 20
Сычев Артем 69 20
Натрусов Артем 264 20
Урьяс Вадим 98 18
Гадарь Дмитрий 26 17
Шадаев Максут 875 17
Макешин Анатолий 17 17
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Чесаков Георгий 19 17
Борисов Илья 27 16
Левиков Антон 68 16
Воробьев Артем 26 16
Калинкин Алексей 16 16
Мельников Максим 31 16
Шевченко Владимир 145 16
Евдокимов Максим 27 16
Остапенко Григорий 27 15
Гущин Александр 15 15
Путин Владимир 3012 14
Леушев Андрей 71 14
Севостьянов Александр 15 13
Ерин Андрей 22 13
Чаркин Евгений 277 13
Поляков Сергей 71 12
Михина Анна 12 12
Россия - РФ - Российская федерация 136459 836
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41494 233
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16606 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 80
Европа 21495 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13994 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16319 49
Германия - Федеративная Республика 12455 37
Казахстан - Республика 5359 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 33
Беларусь - Белоруссия 5429 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 22
Европа Восточная 3044 20
Россия - СФО - Новосибирск 4073 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 17
Украина 7485 17
Япония 13158 17
Франция - Французская Республика 7726 16
Индия - Bharat 5301 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1451 14
Южная Корея - Республика 6521 14
Турция - Турецкая республика 2267 14
Армения - Республика 2241 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2455 13
Финляндия - Финляндская Республика 3563 13
Россия - УФО - Челябинская область 1120 12
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Нидерланды 3447 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2787 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2684 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 950 11
Великобритания - Лондон 2379 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2732 11
Австрия - Австрийская Республика 1294 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1215 10
Азия - Азиатский регион 5345 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 804 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2800 10
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 246
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48494 232
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27251 117
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15683 117
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5389 115
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12472 113
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10486 99
Страхование - Страховое дело - Insurance 5546 96
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 3
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 287 2
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 22 2
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 499 2
МЭИ - Московский энергетический институт 122 2
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 2
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РЭШ - Российская электронная школа 23 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 36 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 79
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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