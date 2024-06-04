Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank

«Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении «Тинькофф» объявил о запуске нового сервиса «Самокаты»— соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания «Юрент». В будущем «Тинькофф»

Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга Сбербанк и «Тинькофф» первыми из системно значимых банков России запускают тестирование проекта по Открытым API на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Проект уже прошел интеграционное тестирование, в насто

«Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux «Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и устан

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке зани

Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код off Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах «Тинькофф», покупате

«Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев: «Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в мед

«Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга «Тинькофф» разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — кли

ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников «Тинькофф» объявляет о запуске первой в мире «Вселенной» ассистентов — ИИ-помощников, которые

«Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard «Тинькофф »запустил для всех своих сотрудников комплексную программу поиска уязвимостей, связа

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнитель

«Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro «Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую получать бону

«Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками «Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5

«Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С» Бизнес-клиенты «Тинькофф» теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и поз

«Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода «Защитим или вернем деньги» — это сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Тинькофф» не сможет предотвратить телефонное мошенничество, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г. Ключевые итоги работы сервиса: 170 млн руб. — сумма предотвращенных п

«Тинькофф» запустил группы быстрого реагирования для спасения жертв мошенников «Тинькофф» протестировал и запустил специальные мобильные команды из сотрудников «Тинькофф<

«Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью искусственного интеллекта В Тинькофф разработали модель на основе машинного обучения, которая позволяет на этапе подтверж

Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности Positive Technologies и «Тинькофф» запускают совместные образовательные программы по подготовке специалистов по кибербезопасности. Главная задача проекта — восполнить острый дефицит кадров в сфере ИБ, существующий у ро

«Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов «Тинькофф» открывает набор талантливых студентов из российских вузов на ежегодную стипендиальную программу. 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 тыс. руб. в течение следующего

Исследование «Тинькофф Бизнеса»: в какое время суток совершается больше всего продаж в сфере бытовой техники «Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование о распределении покупательского спроса в 30 категориях бизнеса, в том числе в сфере продаж бытовой техники и эл

Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках пилотного проекта провела внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform (INP) в офисе «Тинькофф». По итогам пилота планируется масштабирование платформы на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». INP работает на основе позиционных датчиков INB v1

Прогноз ETNA от «Тинькофф»: в новогоднюю ночь пользователи в среднем совершат 1 звонок, отправят 7 СМС и потратят более 1 ГБ интернета Сервис аналитики ETNA, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф», составил прогноз использования мобильной связи в России в канун нового 2024 г. и на протяжении всей новогодней ночи. Прогноз был построен с помощью набора алгоритмов, в качестве базы

Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс Компания Security Vision, российский разработчик продуктов для автоматизации кибербезопасности, внедрила в «Тинькофф» нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требования

«Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта «Тинькофф Инвестиции» запустили первого в России цифрового ассистента на базе технологий искус

«Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек «Тинькофф» запустил новый для российского рынка сервис — хранение ценностей в мобильных банковских ячейках для премиальных клиентов. Заявка оформляется онлайн, ячейку клиенту привозит инкассатор

«Тинькофф» запустил «Титулы» – цифровые аватары клиентов на основе их трат «Тинькофф» запустил «Титулы» – индивидуальные цифровые аватары клиентов, которые формируются на основе их трат. «Титулы» – виртуальные персонажи, которые позволяют клиентам в «Сториз» мобильного

НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков а о высшем образовании: от НИУ ВШЭ по специальности «программная инженерия» и от Центрального университета по специальности «математика и компьютерные науки». Индустриальным партнером программы стал «Тинькофф». Программа готовит специалистов, которые смогут участвовать в разработке ИТ-продуктов на всех этапах, начиная от сбора требований и заканчивая эксплуатацией и надежностью. Особое вним

«Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру «Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых суще

«Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представите

Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе» Онлайн-магазины, работающие с сервисом интернет-эквайринга «Тинькофф касса», теперь принимают платежи через SberPay. А значит, клиенты «Сбера» могут расп

«Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения Уехал из России – лишился работы «Тинькофф» подготовил новые правила для своих сотрудников – с 2024 г. компания вводит запрет на работу из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на сотрудников «Тинькофф». Это касается как тех,

«Инфосистемы джет» провела оценку соответствия «Тинькофф страхование» требованиям информационной безопасности Банка России Специалисты компании «Инфосистемы джет» завершили комплексную оценку соответствия «Тинькофф страхование» требованиям ГОСТ по защите информации финансовых организаций. В результате аудита компания подтвердила выполнение требований по защите информации ЦБ РФ на высоком уровне.

«АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы» «АТОЛ Pay» интегрировал эквайринг «Тинькофф кассы» в свою универсальную платёжную платформу. Теперь клиентам «АТОЛ Pay» доступна возможность легко подключаться к процессингу банка «Тинькофф». Клиенты могут быстро отправит

«Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов «Тинькофф бизнес» и Ozon поддержат предпринимателей, которые собираются открыть свой пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф» предоставит новым клиентам полгода бесплатного расчетно-кассово

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно Биометрия в опасности Банк «Тинькофф» начал рассылать уведомления своим клиентам о передаче биометрических данных в госуд

«Компас» для предпринимателей: «Тинькофф бизнес» запустил бесплатный геосервис для поиска лучших мест для бизнеса на основе Big Data «Тинькофф бизнес» запустил бесплатный и доступный для любых предпринимателей сервис геоаналити

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда этом утверждалось, что ни «Интеррос», ни другие участники консорциума не будут иметь контроля над «Точкой». Фото: © Stan_pit / Фотобанк Фотодженика Банк «Траст» продал консорциуму, владеющему банком «Тинькофф», 90% в виртуальном банке «Точка» за 41,5 млрд рублей Тогда же утверждалось, что в консорциуме могут быть и другие участники, например, интернет-холдинг VK. В июле 2023 г. в VK подтвер

«Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов «Тинькофф» разработал и запустил собственную платформу с верифицированными отзывами клиентов — «Тинькофф отзывы». Это первый в России сервис, где публикуются отзывы исключительно реальных

В «Тинькофф селлере» появился умный анализ товарных ниш Tinkoff eCommerce запустил инструмент в «Тинькофф селлере», который помогает в несколько кликов проанализировать и выбрать категории т

«Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве «Тинькофф авто» и производитель российских электрокаров «Атом» объявляют о подписании меморандума о стратегическом партнерстве и объединении усилий в исследовании, разработке и продвижении новых