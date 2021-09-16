Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сельское хозяйство
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахмеров Тимур 82 3
|Никифоров Николай 1141 2
|Филимончик Михаил 5 2
|Дворкович Аркадий 189 2
|Краснов Александр 51 2
|Коломбет Сергей 1 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Фещенко Марина 10 1
|Козубенко Игорь 1 1
|Юн Светлана 3 1
|Анисимов Павел 8 1
|Пименов Павел 1 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Волкова Татьяна 3 1
|Коробов Сергей 6 1
|Воркачев Владимир 1 1
|Коршунов Владимир 3 1
|Воронцов Алексей 13 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Архипов Александр 4 1
|Hornig Reiner - Хорниг Райнер 1 1
|Маршанкулов Мурат 17 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Швыдкой Михаил 9 1
|Потехина Ирина 16 1
|Щербина Сергей 14 1
|Гусев Владимир 16 1
|Степаненко Антон 2 1
|Кропачев Николай 3 1
|Тарасов Сергей 33 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Мякишева Марина 84 1
|Викторова Зоя 1 1
|Филь Иван 7 1
|Медведев Дмитрий 1593 1
|Полуянов Евгений 4 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Калихов Артем 9 1
|Толкачев Артем 3 1
|Симакин Денис 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru