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Сельское хозяйство



16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 1
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 1
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года 1
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
29.04.2020 «Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники 1
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
15.04.2020 Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1
10.04.2020 МТС создала систему цифрового управления молочной фермой на основе датчиков для коров 1
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство» 1
28.11.2019 «ЭР-Телеком» внедрил решения в области интернета вещей в АПК «Красава» 1
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство 1
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области 1
19.06.2019 Оставайтесь гибкими и всегда будьте готовы к изменениям 1
29.03.2019 МТС объединила IoT-решения для разных отраслей бизнеса в новой платформе 1
04.03.2019 Исследование Schneider Electric и ЦСП «Платформа»: к 2020 году объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы 1
26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
03.09.2018 Что ждет российские стартапы в Германии 1
06.06.2018 «Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1
20.02.2018 Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи 1
01.12.2017 Исследование Antal: компании делают ставку на автоматизацию HR-процессов 1
22.09.2017 Nokia расширила свои глобальные сервисы услугами Nokia WING для интернета вещей 1
07.08.2017 Российские компании увеличили число электронных закупок на площадке В2В-Center на 14% 1
14.06.2017 SAP СНГ построит новую партнерскую экосистему инноваций 1
31.05.2017 IDC опубликовала исследование по российскому рынку ПО ИСУП 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Барс груп 442 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 4
IBM - International Business Machines Corp 8726 4
Ericsson 2286 4
Ростех - Ростехнологии 2385 3
Google LLC 9515 3
Amazon Inc - Amazon.com 2540 3
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 308 3
Microsoft Corporation 21122 3
5076 2
Инфосистемы Джет 850 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 662 2
Qualcomm Europe 15 2
Nokia Corporation 5232 2
Qualcomm Technologies 1564 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 2
ГЛОНАСС АО 85 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 17 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 1
Actility 5 1
STMicroelectronics 285 1
Ланит Интеграция 106 1
Омникомм - Omnicomm 155 1
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 19 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 1
Trend Micro 558 1
Scanex - Сканэкс 238 1
NVision Group - Энвижн Груп 631 1
Панорама КБ 55 1
АгроСигнал 4 1
SK Telecom 188 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 3 1
Semtech 13 1
Галактика - Корпорация 708 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 305 1
Сбер - Цифровая Платформа 252 1
Intech 20 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Altair Engineering 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4895 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 886 2
John Deere - Джон Дир 20 2
Deutsche Lufthansa AG 99 1
Tesla Motors 263 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 1
Почта Банк 306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1964 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 24 1
Татэнерго 37 1
Царицын капитал 22 1
АвтоВАЗ 161 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 313 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 566 1
Русагро Группа Компаний 170 1
Вертолеты России 127 1
CLAAS 6 1
Газпром нефть 403 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
РТС - Фондовая биржа 326 1
Точка 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7455 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2055 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 3
Правительство РФ 3254 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1219 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 2
Президент Российской Федерации 1911 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2408 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 2
World Bank Group - Всемирный банк 261 1
Правительство Москвы 1041 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 959 1
Аналитический центр Минсельхоза России - АЦ МСХ 1 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 835 1
МИК - Московский инновационный кластер 66 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2533 1
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 82 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 30 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
Росинфокоминвест 43 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1205 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 830 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2373 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 513 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1255 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Администрация Президента РФ 449 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 146 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1999 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1489 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 4 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14989 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1353 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4394 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 684 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5313 5
Big Data - Большие данные 1706 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1376 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2488 3
Умные платформы 636 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4173 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 465 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 530 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 107 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 752 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 170 2
DevOps - Development и Operations 353 2
DevSecOps - Development Security Operations 54 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2861 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 995 2
Kubernetes 370 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 375 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1665 2
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 8 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 176 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 218 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3175 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2176 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 81 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 62 1
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 106 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 182 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 190 1
Red Hat OpenShift 86 2
Ростех - Маркетплейс 1 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 26 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 1
Autodesk AutoCAD 264 1
Dassault Systemes - SolidWorks 77 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 7 1
Autodesk Revit 81 1
PTC Creo 34 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 1
МТС M2M-IoT-сеть - МТС NB-IoT - платформа интернета вещей 19 1
Dell Precision - Серия рабочих станций 69 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
Nokia IMPACT IoT 7 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 9 1
ИАС Природопользование и охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) 2 1
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
Autodesk Inventor 61 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Qualcomm Snapdragon X 67 1
Stafory - робот Вера 30 1
OSIsoft PI System 6 1
ЭОС Архивное дело 107 1
Linux OS 7300 1
ЭОС Дело СЭД 869 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1335 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 540 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 159 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 745 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1259 1
Microsoft Azure 1219 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 1
SQLite - встраиваемая СУБД 36 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 681 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 200 1
Dell Precision Optimizer 8 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 41 1
Ахмеров Тимур 82 3
Никифоров Николай 1141 2
Филимончик Михаил 5 2
Дворкович Аркадий 189 2
Краснов Александр 51 2
Коломбет Сергей 1 1
Поляков Кирилл 5 1
Фещенко Марина 10 1
Козубенко Игорь 1 1
Юн Светлана 3 1
Анисимов Павел 8 1
Пименов Павел 1 1
Андрюшин Сергей 1 1
Волкова Татьяна 3 1
Коробов Сергей 6 1
Воркачев Владимир 1 1
Коршунов Владимир 3 1
Воронцов Алексей 13 1
Леонтович Алексей 32 1
Архипов Александр 4 1
Hornig Reiner - Хорниг Райнер 1 1
Маршанкулов Мурат 17 1
Кузовкин Алексей 154 1
Швыдкой Михаил 9 1
Потехина Ирина 16 1
Щербина Сергей 14 1
Гусев Владимир 16 1
Степаненко Антон 2 1
Кропачев Николай 3 1
Тарасов Сергей 33 1
Шалманов Сергей 199 1
Мякишева Марина 84 1
Викторова Зоя 1 1
Филь Иван 7 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Полуянов Евгений 4 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Калихов Артем 9 1
Толкачев Артем 3 1
Симакин Денис 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 86640 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27597 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34816 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11680 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11170 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 2
Европа Восточная 2822 2
Германия - Федеративная Республика 7801 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2009 2
Россия - СФО - Новосибирск 2966 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 634 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11665 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9693 2
Африка - Африканский регион 2672 2
Япония 7955 2
Канада 3061 2
Ближний Восток 2496 2
Евразия 231 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2906 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 392 1
Турция - Турецкая республика 1484 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1289 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1022 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1237 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 307 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1079 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 399 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 305 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 12 1
Москва - Садовое кольцо 74 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 21 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 307 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 470 1
Австралия - Австралийский Союз 2661 1
Россия - СФО - Кемеровская область 639 1
Россия - ПФО - Казань 1900 1
Земля - планета Солнечной системы 6526 1
Испания - Королевство 2577 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2009 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 268 5
Образование в России 722 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4662 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1298 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2255 2
Транспорт 168 2
Торговля розничная 186 2
Страхование - Страховое дело 174 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 512 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 28 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 378 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 794 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 451 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1244 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 156 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 343 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 362 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1839 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
NYT - The New York Times 943 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
CNET - Издание 1557 1
USA Today 124 1
Росбалт ИА 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2708 3
IDC - International Data Corporation 4541 2
Gartner 3203 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 94 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1073 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 305 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
University of Toronto - Университет Торонто 90 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

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Наука

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