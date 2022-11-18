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Индексная книга CNews*
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Прогнозирование спроса Demand forecasting



18.11.2022 РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон 1
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году 1
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 1
28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
20.10.2022 Россияне переходят на бытовую технику собственных торговых марок 1
13.10.2022 «Ред софт» запустила продажу «Ред ОС» на Ozon 1
12.10.2022 Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
28.09.2022 Microsoft запугивает владельцев древних ПК, чтобы больше заработать 1
28.09.2022 SSD готовятся полностью «убить» жесткие диски. Цены обваливаются, и этому не видно конца 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
26.09.2022 Российские серверы и СХД стремительно подорожали в 1,5 раза 1
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы 1
09.09.2022 Новые iPhone 14 приедут в Россию по космическим ценам 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
30.08.2022 Власти придумали, как вызвать гарантированный спрос на российское ПО 1
24.08.2022 Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены 1
24.08.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022 1
22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

 1
19.07.2022 «Ростелеком» возглавил рейтинг поставщиков услуг дата-центров по версии CNews 1
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги 1
05.07.2022 4 тренда на рынке ERP-систем 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
01.07.2022 Россияне пересаживаются на электротранспорт 1
28.06.2022 VK запускает программу поддержки разработчиков приложений в RuStore 1
09.06.2022 Иван Колегов, Selectel: Миллионы рублей в месяц экономят компании даже при базовом внедрении VDI 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
18.05.2022 Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки 1
16.05.2022 Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT 1
06.05.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
27.04.2022 OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi 1

Публикаций - 871, упоминаний - 903

Прогнозирование спроса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 66
Apple Inc 11103 62
Microsoft Corporation 23395 58
IBM - International Business Machines Corp 9167 49
Крок - Croc 1683 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 34
Lenovo Group 2151 30
Huawei 3459 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 21
Intel Corporation 11624 21
Softline - Софтлайн 2032 20
Yandex - Яндекс 5551 16
LG Electronics 3530 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 15
Amazon Inc - Amazon.com 2777 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 12
Информзащита 678 12
Xiaomi 1254 11
Элемент ГК - Elementec 25 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 10
AMD - Advanced Micro Devices 3836 10
ФОРС - Центр разработки 551 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 8
Merlion iRU - Деловой офис 256 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
HP - Hewlett-Packard 3597 7
Nvidia Corp 3203 6
Dell Technologies - Dell Computer 1918 6
BBK OPPO Electronics 318 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 4
Red Hat 1224 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 12
Газпром ПАО 1144 10
РЖД - Российские железные дороги 1598 8
Альфа-Банк 1579 7
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 5
Почта России ПАО 1973 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 5
Виктория - Сеть супермаркетов 171 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 5
Мосводоканал МГУП 65 4
Mary Kay - Мэри Кэй 90 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Самолёт ГК 1649 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Татнефть 206 2
Enron - Enrongate 121 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 39 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Abbott Laboratories 11 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Ренессанс Страхование 119 1
LEGO 219 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 6
Таможня - Таможенная служба 1022 5
Президент Российской Федерации 3492 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Администрация Президента РФ 976 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 86
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 54
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 42
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 40
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