Индексная книга CNews*
Пожарная безопасность Fire safety Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения Федеральный закон 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Публикаций - 650, упоминаний - 737
Пожарная безопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 10
|Кравцов Роман 79 7
|Медведев Дмитрий 1630 6
|Носков Константин 230 5
|Шойгу Сергей 84 4
|Любинский Александр 19 4
|Абрамов Алексей 37 3
|Иванов Олег 136 3
|Рогозин Дмитрий 94 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 3
|Карчев Олег 25 3
|Левин Борис 48 3
|Симоненко Вячеслав 33 3
|Акимов Максим 178 3
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
|Мангутов Владислав 23 3
|Шадаев Максут 628 3
|Левин Леонид 124 2
|Иванов Герман 3 2
|Семенова Олеся 2 2
|Crail Anna - Крейл Анна 2 2
|Корогодин Андрей 4 2
|Меджитов Тимур 74 2
|Поспелов Георгий 8 2
|Андронов Алексей 27 2
|Чубайс Анатолий 207 2
|Miller Charles - Миллер Чарли 20 2
|Хаустов Андрей 10 2
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 2
|Юнов Константин 37 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Меньшов Владимир 4 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 2
|Храмцовская Наталья 46 2
|Доля Алексей 67 2
|Володин Вячеслав 72 2
|Морозов Сергей 56 2
|Косилов Михаил 14 2
|Толстой Лев 43 2
|Бастрыкин Александр 15 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.