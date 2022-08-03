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Пожарная безопасность Fire safety Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения Федеральный закон 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности


03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ
11.03.2021 Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы
17.03.2020 Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД
25.06.2019 «Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных
05.06.2019 Платежная система Qiwi поломалась из-за пожара
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда
05.07.2017 Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара
16.03.2016 В дата-центре хостера «Вконтакте» пожар. Фото
25.01.2016 На главном заводе по сбору iPhone произошел крупный пожар. Фото
17.03.2014 Пожар на миллиард
27.09.2013 ГИС помогла остановить пожар в Калифорнии
14.05.2013 Пожар на «Почте России» нарушил работу ряда ИТ-систем
13.05.2013 В центральном офисе «Почты России» в Москве произошел пожар
02.04.2013 Пожарные машины Курганской области подключили к системе ГЛОНАСС/GPS
10.01.2013 МЧС потратит 31 млн руб. на развитие сайта «Пожарная безопасность»
08.10.2012 Пожарных заменят роботы-танки
29.08.2012 «Ростелекому» запретили обижать полицию, «скорую» и пожарных
24.07.2012 «АльфаСтрахование» выплатила «ВымпелКому» 48 млн руб. за пожар на краснодарском складе
13.03.2012 На кораблях появятся "железные" пожарные
28.03.2011 Motorola Solutions анонсировала радиостанцию для пожарных
23.07.2010 На Калининской АЭС возник пожар, остановлен энергоблок
28.05.2010 Пожарные блокировали «Техносерв»: 1000 сотрудников не пускают в офис
25.03.2009 Simplex выпустила комбинированные пожарные датчики TrueAlarm
10.10.2008 На российской станции в Антарктиде произошел пожар
25.08.2008 На испанской АЭС произошел пожар
08.08.2008 УМЦ по гражданской обороне Москвы создаст виртуальный тренажер для спасателей и пожарных
15.07.2008 Лесной пожар в Калифорнии угрожает городам
27.02.2008 Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде
03.10.2007 На заводе Matsushita по выпуску батарей случился пожар
13.08.2007 В Индии произошел пожар на крупнейшем военном складе
02.08.2007 На АЭС в Испании произошел пожар
02.07.2007 Пожар и короткое замыкание привели к авариям на двух АЭС в Германии
25.05.2007 В Москве произошел пожар на уникальном инженерном сооружении
08.02.2007 На крупном химзаводе в США прогремели взрывы
07.02.2007 На боевом корабле МПК-105 произошел пожар
09.01.2007 В Петербурге произошёл пожар на заводе «Навигатор»
19.12.2006 На атомной электростанции в Болгарии произошел пожар
19.12.2006 На атомной электростанции в Болгарии произошел пожар
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности

Публикаций - 650, упоминаний - 737

Пожарная безопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 23
Microsoft Corporation 23491 22
Apple Inc 11187 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 18
Lenovo Motorola 3503 17
IBM - International Business Machines Corp 9192 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 15
Intel Corporation 11668 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 14
Cisco Systems 4873 14
Yandex - Яндекс 5666 13
Google LLC 10935 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 781 13
Samsung Electronics 9728 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2503 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 11
Meta Platforms - Facebook 4338 11
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1559 10
Ростех - Автоматика Концерн 1486 10
Siemens AG - Siemens Group 2541 10
Motorola Inc 1135 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 9
Dell EMC 4914 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 9
Крок - Croc 1705 9
АРМО ГК - АРМО-Системы 225 9
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 8
HP Inc. 5518 8
Honeywell 255 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 8
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 7
Болид НВП - Bolid 84 7
Huawei 3502 7
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 389 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 6
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 13
Точка 3797 11
РЖД - Российские железные дороги 1619 10
MODIS 55 10
Россети Ленэнерго 2348 9
X5 Group - Перекрёсток 453 9
Почта России ПАО 1989 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 6
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 5
Ингосстрах СПАО 333 5
Газпром ПАО 1151 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 4
Tesla Motors 338 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 203 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 4
Мосэнерго ПАО 124 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 4
Резонанс НПП 343 3
PornHub 25 3
Транснефть 272 3
Alaska Airlines 12 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 300 3
Форсмарк АЭС - Forsmarks kärnkraftverk - атомная электростанция в Швеции 9 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 9 3
Виктория - Сеть супермаркетов 174 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 3
Евросеть 1399 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 217 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 77
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 75
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 37
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 28
Президент Российской Федерации 3712 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 17
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3393 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 11
МЧС РФ - Главные управления 105 11
Правительство Москвы 1991 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 8
Судебная власть - Judicial power 2092 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 394 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 545 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 4
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
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TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
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Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
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ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
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Морозов Сергей 56 2
Косилов Михаил 14 2
Толстой Лев 43 2
Бастрыкин Александр 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 122786 287
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 57
Европа 21307 56
Земля - планета Солнечной системы 9701 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 42
Германия - Федеративная Республика 12012 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 27
Япония 12878 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6303 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 19
Канада 4709 18
Индия - Республика 5068 17
США - Калифорния 4665 17
Италия - Итальянская Республика 4223 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 16
США - Нью-Йорк 2811 15
Франция - Французская Республика 7084 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1419 14
Россия - ДФО - Забайкальский край 441 14
Россия - ЦФО - Курская область 536 13
Украина 7267 13
Россия - СФО - Новосибирск 3701 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2554 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 11
Испания - Королевство 3601 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 11
Россия - Сибирь 2010 11
Великобритания - Лондон 2367 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2490 11
Швеция - Королевство 3459 10
Россия - ДФО - Амурская область 546 10
Нидерланды 3303 10
Казахстан - Республика 4841 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1382 9
Америка 2155 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2017 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 173
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 76
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 75
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3903 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8278 53
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7533 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8866 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 45
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4933 44
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9407 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4018 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 38
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 985 35
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 529 35
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 32
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1598 28
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ЧС - Чрезвычайная ситуация - Стихийные бедствия 569 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 27
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3046 26
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4200 18
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CNews RND - R&D.CNews 2274 12
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 4
New Scientist 1447 4
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Ведомости 543 3
Times 646 3
The Guardian - Британская газета 339 3
NYT - The New York Times 1001 3
ABC News 51 3
Daily Mail 53 3
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The Economist 44 2
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N+1 - Издание 137 2
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РИА Новости 804 2
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Forrester Research 812 1
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РАН - Российская академия наук 1801 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 3
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 3
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 2
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ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 2
ANU MSO - Mount Stromlo Observatory - Обсерватория Маунт-Стромло 2 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Художественный и нотно-музыкальный филиал - Музыкально-художественная библиотека имени А. А. Блока 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 3 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 9 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 27 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
NRENS - National Research and Education Network - Немецкой национальной научно-образовательной сети 1 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
МЧС РФ - ВНИИПО ФГБУ - Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
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