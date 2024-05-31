«МегаФон» привез спасателям и пожарным грузовик связи

Передвижная базовая станция оператора обеспечила надежной связью международный Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей, на который съехались более 150 представителей 40 иностранных государств и международных организаций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» развернули мобильную базовую станцию (МБС) на базе грузовика ГАЗон Next. Составная мачта высотой 18 метров способна увеличить максимальную скорость скачивания дата-трафика до 585 Мбит/с и загрузки — до 120 Мбит/с. Благодаря дизель-генератору телеком-оборудование может работать без доступа к электросетям, ежедневно с помощью МБС в сеть могут выходить дополнительно от 3 до 3,5 тыс. абонентов.

«МегаФон» поддерживает спасателей при помощи мобильного телеком-оборудования, помогая выполнять их важные задачи по всей стране. Подобные передвижные базовые станции помогали сотрудникам МЧС усилить качество связи, когда те занимались тушением лесных пожаров под Рязанью, боролись с наводнением в Приамурье и участвовали в учениях на Кубани. Высокие мачты мобильных станций могут сопрягаться с общей инфраструктурой «МегаФона» в любых сложных условиях и обеспечивать бесперебойный сигнал, при этом время их развертывания занимает считанные часы.

На соревнованиях в подмосковных Апаринках гости смогут вживую увидеть работу пожарно-спасательных подразделений в ситуациях, в основу которых легли реальные чрезвычайные ситуации: тушение пожаров, путь к очагу возгорания, поиск и спасение пострадавшего в условиях высоких температур и плотного задымления. Параллельно с этим на площадке пройдут разные мастер-классы и развлекательная программа.

Мероприятие проходит в рамках юбилейного XV Международного салона «Комплексная безопасность».

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.