Индексная книга CNews*
Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище Файлообменные сервисы
Публикаций - 1139, упоминаний - 1319
Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 235 17
|Блинов Михаил 73 16
|Дергилёв Никита 44 10
|Ганин Егор 54 10
|Щеглов Петр 36 9
|Путин Владимир 2752 8
|Бочарникова Татьяна 83 7
|Нештун Денис 14 7
|Игнатьков Кирилл 11 7
|Шадаев Максут 650 7
|Мегрелишвили Георгий 24 6
|Мотовилов Олег 66 6
|Аникин Леонид 61 6
|Боровиков Сергей 28 6
|Дуров Павел 252 5
|Корнеев Сергей 83 5
|Рыжиков Сергей 111 5
|Гурзов Константин 19 5
|Колганов Владимир 13 5
|Артамонова Анна 183 5
|Иванов Александр 91 4
|Хомутский Юрий 54 4
|Яхина Ирина 40 4
|Шайхатаров Олег 8 4
|Парфентьев Алексей 61 4
|Королюк Алексей 86 4
|Демидов Александр 20 4
|Тимашев Ратмир 68 4
|Летунов Илья 48 4
|Печенин Алексей 17 4
|Самошкин Дмитрий 20 4
|Комиссаров Дмитрий 204 4
|Демидов Михаил 133 4
|Сергеев Михаил 100 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Орловский Виктор 350 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 3
|Колбин Евгений 59 3
|Зубарев Яков 24 3
|Арсентьев Андрей 62 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.