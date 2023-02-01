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Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище Файлообменные сервисы

Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы


01.02.2023 VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей
25.12.2021 Как сделать бэкап своего облачного хранилища 
02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр
30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления
30.10.2019 2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы
15.10.2019 REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России
01.11.2018 Google снизит в России цены на свое облачное хранилище
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета
03.08.2017 Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud»
19.06.2017 «Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд»
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе
26.12.2016 СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка
27.05.2016 Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
11.03.2015 Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска
05.08.2014 Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета
24.06.2014 Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем
14.03.2014 Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive
07.02.2014 Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud
03.10.2013 WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud
26.08.2013 Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища
19.03.2013 Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов
24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0

Публикаций - 1139, упоминаний - 1319

Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23584 207
Google LLC 10997 166
Dropbox 459 113
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 97
VK - Mail.ru Group 3213 82
Apple Inc 11260 77
Yandex - Яндекс 5762 68
7064 66
VMware 2150 65
1С-ИжТиСи 6379 61
Amazon Inc - Amazon.com 2813 59
Meta Platforms - Facebook 4346 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 50
Samsung Electronics 9771 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 42
Dell EMC 4927 41
Softline - Софтлайн 2113 40
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 719 39
Acronis - Акронис 438 39
IBM - International Business Machines Corp 9215 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 31
HP Inc. 5567 31
Telegram Group 1095 30
Oracle Corporation 6334 30
SAP SE 4905 29
Huawei 3533 29
Intel Corporation 11697 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 27
Twitter 2716 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4199 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 24
1С-Битрикс - Bitrix 504 23
Western Digital Corporation - WDC 515 22
NetApp - Network Appliance 629 21
Крок - Croc 1715 20
Selectel - Селектел 235 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 20
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 246 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 35
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 14
РЖД - Российские железные дороги 1638 13
Лента - Сеть розничной торговли 1722 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 10
Газпром ПАО 1164 9
Россети Ленэнерго 2360 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 9
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 8
ГПБ - Газпромбанк 947 8
Почта России ПАО 2009 7
Runa Capital 156 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 7
LinkedIn 587 7
Альфа-Банк 1607 7
Carl Zeiss 299 6
Vimeo - Видеохостинг 67 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 5
X5 Group 829 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 5
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 82 5
ВсеИнструменты.ру 229 5
ПСБ - Промсвязьбанк 740 5
Visa International 1877 5
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 5
VK Delivery club 231 4
Uber 307 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 4
GFG - Lamoda - Купишуз 118 3
Евросеть 1401 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 14
Президент Российской Федерации 3744 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 7
Федеральное казначейство России 1558 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 6
Судебная власть - Judicial power 2111 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 206 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 5
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1365 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 11
4CIO 713 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 5
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
Gen-Z Consortium 11 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 2
Linux Foundation 174 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 17 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 444
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26067 348
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Microsoft Windows 14518 185
Apple iOS 6867 173
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Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 297 104
Apple iPhone 6 6204 81
Microsoft Office 365 865 77
Microsoft Office 3461 74
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 72
Microsoft Azure 1325 72
Linux OS 8334 71
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Google Play - Google Store - Android Market 2964 58
Яндекс.Диск 152 50
Microsoft Outlook 1290 48
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Apple macOS 1732 47
Apple iPad 3749 46
Apple Mac - Apple Macintosh 2876 46
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Испания - Королевство 3612 14
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Америка Северная 3114 13
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Канада 4717 11
Китай - Тайвань 3771 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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