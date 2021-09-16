Индексная книга CNews*
Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting
Публикаций - 820, упоминаний - 958
Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 12
|Путин Владимир 2542 8
|Ганин Егор 54 6
|Белоусов Сергей 233 5
|Иванов Александр 83 3
|Дергилёв Никита 42 3
|Дуров Павел 230 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Ивлев Александр 9 2
|Колбин Евгений 54 2
|Обухов Александр 18 2
|Демидов Александр 20 2
|Боровиков Сергей 25 2
|Шайхатаров Олег 8 2
|Савюк Виктор 38 2
|Steen Birger - Стен Биргер 70 2
|Нештун Денис 13 2
|Ворошилов Павел 6 2
|Зубарев Яков 23 2
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Smith Brad - Смит Брэд 64 1
|Усманов Алишер 275 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Шадаев Максут 460 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Мегрелишвили Георгий 19 1
|Стюгин Михаил 15 1
|Бондарь Юрий 12 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 14 1
|Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 1
|Салихов Евгений 4 1
|Летунов Илья 48 1
|Климарев Михаил 47 1
|Орлик Сергей 73 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209369, в очереди разбора - 897208.
Создано именных указателей - 104566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209369, в очереди разбора - 897208.
Создано именных указателей - 104566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.