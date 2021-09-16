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Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting



16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр
30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive
19.06.2017 «Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд»
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»
27.05.2016 Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure
05.08.2014 Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета
24.06.2014 Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем
03.10.2013 WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud
24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»
24.04.2012 Microsoft провела крупное обновление облачного хранилища SkyDrive

Публикаций - 820, упоминаний - 958

Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 176
Apple Inc 10683 70
Yandex - Яндекс 5015 62
Amazon Inc - Amazon.com 2650 55
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 40
Samsung Electronics 9333 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 35
Google LLC 10352 32
Huawei 3222 28
Telegram Group 805 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 27
Softline - Софтлайн 1870 25
VK - Mail.ru Group 3057 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 23
Intel Corporation 11262 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 20
Элемент ГК - Elementec 1523 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 20
1С-Битрикс - Bitrix 443 19
Lenovo Group 2077 17
Крок - Croc 1616 17
Meta Platforms - Facebook 4267 16
Nvidia Corp 3118 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 12
HP - Hewlett-Packard 3567 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 11
VMware 2025 11
Red Hat 1183 10
Acronis - Акронис 424 10
Новые облачные технологии (НОТ) 277 9
Xiaomi 1095 9
SAP SE 4595 9
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Twitter 2493 9
LG Electronics 3372 8
Oracle Corporation 6035 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Альфа-Банк 1476 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Газпром ПАО 1008 6
Почта России ПАО 1853 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
X5 Group 709 3
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 8 2
Caterpillar 83 2
Лиза Алерт 18 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
LinkedIn 558 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
Sequoia Capital 102 1
BlackRock 21 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
Google Ventures - GV 36 1
Pearson 30 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 6 1
Zoon.ru 5 1
Sony Music Entertainment 140 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Toro Rosso - команда Формула-1 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Президент Российской Федерации 3770 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 628 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 36 1
Фонд Росконгресс 5 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
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Google Android 11959 196
Apple iOS 6422 68
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Microsoft Windows 2104 26
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Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 270 24
Microsoft Windows 2000 2856 22
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 75
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 18
Ergonomics - Эргономика 840 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 12
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 11
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
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