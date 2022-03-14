Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 83310
ИКТ 7374
Организации 5525
Ведомства 1296
Ассоциации 626
Технологии 2746
Системы 16201
Персоны 29483
География 1437
Статьи 1038
Пресса 837
ИАА 574
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1374
Мероприятия 799

МВД РФ ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД России

МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России


14.03.2022 В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет?
10.01.2022 На сайте ГИБДД масштабный сбой. Российские водители не могут проверить штрафы
20.12.2021 В ГИБДД грандиозный сбой. В России двое суток не выдавали права и автомобильные номера
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России
10.09.2021 Кейс: Как в России удалось модернизировать систему гостехосмотра автомобилей
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова
16.04.2019 В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями
13.04.2018 «Ростелеком» запустит систему фиксации нарушений ПДД на Ставрополье
25.04.2017 Владимир Ланских -

Камеры, которые не видны радарам, заставляют водителей соблюдать ПДД на всем пути
25.04.2017 Как создать региональную систему фотофиксации нарушений ПДД
16.03.2017 BSS добавила в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
07.02.2017 Интеллектуальная транспортная система «Автодория» получит функционал для контроля нарушений ПДД
19.12.2016 «Сервионика» поможет ГИБДД бороться с нарушениями ПДД мобильными технологиями
07.10.2016 Водители смогут получать напоминания о сроке действия скидки на штраф ГИБДД
28.09.2016 «Автодория» представила новые решения для автофиксации нарушений ПДД на дорогах вне населённых пунктов
14.09.2016 Проверка штрафов ГИБДД наиболее популярна на Едином портале госуслуг
08.09.2016 Минкомсвязи РФ объединила на федеральном портале госуслуг данные из ГИБДД и ФССП
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии
14.06.2016 «TNS Россия» исследовала онлайн-платежи по ЖКУ, штрафам ГИБДД и налогам
25.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут оплатить штраф ГИБДД через SMS
10.03.2016 На портале госуслуг стало можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии
17.02.2016 Комплекс автоматического контроля нарушений ПДД «Вокорд-Трафик» установлен в Якутске
11.02.2016 В интернет-банке «Центр-инвеста» теперь можно оплачивать штрафы ГИБДД с 50% скидкой
10.02.2016 Системы автоматического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic теперь работают в Чите и Великом Новгороде
03.02.2016 HandyBank теперь автоматически учитывает 50% скидку при оплате штрафа ГИБДД в 20-дневный срок
29.01.2016 «Яндекс.Деньги» выяснили, как 50% скидка повлияла на уплату штрафов ГИБДД
23.12.2015 «Ростелеком» установил 16 камер фотовидеофиксации в Якутске
26.10.2015 К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток
21.09.2015 «Альфа-Банк» запустил сервис оплаты штрафов ГИБДД для X5 Retail Group
22.07.2015 PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без комиссий

Публикаций - 1028, упоминаний - 1261

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 147
Yandex - Яндекс 5015 56
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 31
Microsoft Corporation 22497 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 25
VK - Mail.ru Group 3057 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 17
Vocord - Вокорд 127 16
Автодория 41 16
Google LLC 10352 16
Программный продукт ГК 3960 15
6072 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 11
Oracle Corporation 6035 11
АйТи 1179 11
Apple Inc 10683 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 10
Webmoney 513 10
Samsung Electronics 9333 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Ростелеком - РТЛабс 151 9
Нейронные сети ООО 427 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 9
Интеллектуальные системы 189 8
Ростех - Автоматика Концерн 1008 8
Сбер - Цифровая Платформа 526 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Технологии Распознавания 455 8
Крок - Croc 1616 8
Барс груп 499 8
Meta Platforms - Facebook 4267 8
Startobaza - Стартобаза 34 7
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 191 7
Navitel - Навител Навигатор 288 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 69
Почта России ПАО 1853 50
Visa International 1809 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
Альфа-Банк 1476 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 17
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 14
Евросеть 1393 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 12
CyberPlat - КиберПлат 339 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 12
Русский стандарт Банк 370 11
X5 Group - Перекрёсток 340 10
Газпром ПАО 1008 10
Qiwi 878 10
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 8
МКБ - Московский кредитный банк 333 8
Связной ГК 1190 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
АльфаСтрахование СГ 241 5
Ford 386 5
Авто.ру - Auto.ru 90 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 5
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 5
РВК - Российская венчурная компания 530 5
Фаберлик - Faberlic 71 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 59 5
Сотка Высоток 4 4
BMW Group 392 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 265
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 156
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 119
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 69
Правительство РФ 8292 68
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 61
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 56
Правительство Москвы 1640 44
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 43
Федеральное казначейство России 1345 42
Президент Российской Федерации 3770 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 18
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 17
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 12
Администрация Президента РФ 904 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
Счётная палата РФ 628 8
МВД РФ - ГИБДД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 15 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
ЛДПР 98 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Мобильное приложение - Mobile app 4966 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 129
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 93
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 88
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 74
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 57
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 54
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 54
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 52
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 50
Website - Вебсайт 9736 46
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 46
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 44
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 43
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 43
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 41
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 38
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 38
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 218 36
Big Data - Большие данные 3520 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 34
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 32
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 31
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 31
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 29
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 25
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 281
Google Android 11959 93
Apple iOS 6422 82
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 54
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 51
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 44
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 38
Apple - App Store 2437 35
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 35
Google Play - Google Store - Android Market 2732 31
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 29
Microsoft Windows Phone OS 1546 22
ЭОС Дело СЭД 4365 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 19
Яндекс.Навигатор 399 19
Apple iPad 3663 18
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 17
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 16
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 14
Microsoft Windows 10 11713 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 51 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 10
Linux OS 7669 10
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 10
LG 75SM99 2832 9
Правительство Москвы - Наш город 64 9
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 8
Электронный дневник - Цифровой дневник 106 8
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 7
СКБ Контур - Контур.Светофор 104 7
Qiwi Кошелек 185 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 7
Исанин Антон 9365 53
Путин Владимир 2542 23
Медведев Дмитрий 1604 23
Никифоров Николай 1161 22
Авербах Владимир 125 20
Козырев Алексей 274 15
Евраев Михаил 228 10
Лысенко Эдуард 238 9
Собянин Сергей 222 9
Ермолаев Артем 348 8
Никифорова Светлана 33 8
Акимов Максим 170 8
Бондаренко Михаил 55 7
Паршин Максим 200 7
Щеголев Игорь 685 7
Ликсутов Максим 39 6
Векилов Тимур 28 5
Мыздриков Иван 14 5
Куховаренко Антон 8 5
Гуральников Сергей 162 5
Мишустин Михаил 376 5
Дуров Павел 230 5
Лопатин Артем 7 5
Зязин Николай 4 4
Носков Константин 221 4
Гаттаров Руслан 141 4
Чамара Денис 58 4
Попов Алексей 329 4
Чучелов Андрей 44 4
Шувалов Игорь 68 4
Оганесян Ашот 84 4
Шадаев Максут 460 4
Кузнецова Лариса 12 4
Филимонов Сергей 45 4
Грибов Андрей 72 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Черненко Андрей 44 4
Чимиричкина Мария 30 4
Рудычева Наталья 89 4
Албычев Александр 86 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 515
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 373
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 52
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 31
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 29
Россия - ПФО - Казань 2085 29
Европа 12319 27
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 26
Россия - УФО - Свердловская область 1102 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 21
Казахстан - Республика 4467 21
Россия - УФО - Тюменская область 838 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 19
Россия - УФО - Челябинская область 932 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 18
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 18
Россия - СФО - Новосибирск 3269 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 17
Украина 6212 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 16
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 16
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Россия - ЦФО - Тульская область 965 14
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 14
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 13
Япония 10069 13
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 150
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 108
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 100
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 77
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 67
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 59
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 51
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 39
Юриспруденция 1629 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 34
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 27
Страхование - Страховое дело 1920 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 23
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 269 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 20
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 20
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 18
Денежные переводы 775 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 18
Федеральное законодательство 1944 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 16
Информационное общество - Государственная программа 1238 16
Недвижимость 1713 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 15
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 15
Физическое лицо - Физлицо 1548 15
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 13
Паспорт - Паспортные данные 1175 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 13
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 21
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 10
Автокод (портал) 31 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 9
РИА Новости 766 8
РОИ - Российская общественная инициатива 73 5
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 4
Ведомости 375 4
91Mobiles 590 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
NYT - The New York Times 956 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Говорит Москва - радиостанция 23 2
USA Today 125 2
NEWSru.com 221 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Forbes - Форбс 591 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Silicon 459 1
Telegraph 197 1
BleepingComputer - Издание 157 1
CNews Северо-Запад 24 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 2 1
Фонтанка 26 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
WikiLeaks 113 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Regnum - Регнум 101 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Бизнес Online 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 19
500 Startups 4742 15
Gartner - Гартнер 3301 8
IDC - International Data Corporation 4671 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Markets&Markets Research 97 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 2
IMS Research 31 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 2
CNews Инновация года - награда 41 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Frost & Sullivan 199 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
Wainhouse Research 38 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Forrester Research 810 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Mobile Research Group 65 1
SmartMarketing 73 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Автостат 12 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
NPD DisplaySearch 282 1
Omdia 18 1
Mordor Intelligence 15 1
IDC China 2 1
Microsoft Research 128 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Juniper Research 468 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 31
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 10 1
Академгородок Новосибирск 82 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 7 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
CNews AWARDS - награда 347 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Международный женский день - 8 марта 118 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Единый день голосования 53 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Black Hat - Конференция 77 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Цифровая прокачка региона 27 1
CNews Большие данные 4 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 1
TAdviser SummIT 4 1
CNews FORUM Кейсы 53 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Показать еще

Наука

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
Показать еще