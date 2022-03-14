Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД России
Публикаций - 1028, упоминаний - 1261
МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 53
|Путин Владимир 2542 23
|Медведев Дмитрий 1604 23
|Никифоров Николай 1161 22
|Авербах Владимир 125 20
|Козырев Алексей 274 15
|Евраев Михаил 228 10
|Лысенко Эдуард 238 9
|Собянин Сергей 222 9
|Ермолаев Артем 348 8
|Никифорова Светлана 33 8
|Акимов Максим 170 8
|Бондаренко Михаил 55 7
|Паршин Максим 200 7
|Щеголев Игорь 685 7
|Ликсутов Максим 39 6
|Векилов Тимур 28 5
|Мыздриков Иван 14 5
|Куховаренко Антон 8 5
|Гуральников Сергей 162 5
|Мишустин Михаил 376 5
|Дуров Павел 230 5
|Лопатин Артем 7 5
|Зязин Николай 4 4
|Носков Константин 221 4
|Гаттаров Руслан 141 4
|Чамара Денис 58 4
|Попов Алексей 329 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Шувалов Игорь 68 4
|Оганесян Ашот 84 4
|Шадаев Максут 460 4
|Кузнецова Лариса 12 4
|Филимонов Сергей 45 4
|Грибов Андрей 72 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Черненко Андрей 44 4
|Чимиричкина Мария 30 4
|Рудычева Наталья 89 4
|Албычев Александр 86 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru