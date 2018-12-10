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Обращения граждан


10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 3
04.04.2017 К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края 1
22.03.2016 БФТ обновила СЭД DoXLogic 1
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя 1
07.10.2015 Как развивалась СЭД Евразийского банка: от 100 к 4000 пользователей 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
01.04.2015 В Аппарате Правительства Ставропольского края внедрили СЭД «Дело» 1
23.01.2015 «БАРС Груп» автоматизировала деятельность регионального оператора капремонта в Тюменской области 1
19.09.2014 «Корус Консалтинг» выпустил модуль «Обращения граждан» на базе EMC Documentum 6.7 2
05.08.2014 Минстрой запустил официальный сайт 1
13.05.2014 22 органа местного самоуправления Тюменской области работают в Directum 1
28.02.2014 «ДоксВижн» в 2013 г. увеличила выручку на 23% 1
16.01.2014 «Софт Экспаншен Украина» внедрила электронный документооборот в Хмельницком городском совете 1
29.10.2013 Хакасия продолжает развивать электронный документооборот в органах исполнительной власти 1
19.08.2013 В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа началось внедрение приложения «Обращения граждан» на платформе Docsvision 5 5
03.06.2013 В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело» 1
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 1
18.02.2013 «ДоксВижн» обновила приложение «Обращения граждан» 3
10.10.2012 «ДоксВижн» выпустил новое приложение для Docsvision 5 «Обращения граждан» 1
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название 1
02.08.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2012 1
29.06.2012 Администрации сельских поселений Ростовской области переходят на СЭД «Дело» 1
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» 1
17.02.2012 СЭД CompanyMedia внедрена в МГРС 1
22.09.2011 Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом 1
02.02.2011 «Лан Сервис» внедрила Directum в «Национальном Банке Украины» 2
02.12.2010 «ИнтерТраст» обновил СЭД CompanyMedia до версии 3.6 1
13.07.2010 В Следственном управлении СКП по Ростовской области внедрили АИК «Надзор» 1
13.04.2010 Вышла версия 3.2.4 ECM-системы «БОСС-Референт» 1
17.02.2010 В ЯНАО внедрена единая СЭДД исполнительных органов госвласти 1
13.10.2009 Вышел «БОСС-Референт» 3.2.3: с поддержкой Mac OS 1
15.04.2009 Парламент Кабардино-Балкарской республики внедрил СЭД «Дело» 1
15.01.2008 ЭОС завершила очередной этап работ по развитию ГАС «Правосудие» 2
08.06.2007 Александр Гусев: ГАС "Правосудие" - во всех судах 1
21.05.2007 Андрей Гриб: внедрять СЭД сегодня нужно быстро 1

Публикаций - 37, упоминаний - 48

Обращения граждан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

CompanyMedia 111 4
Бизнес ИТ 34 3
АйТи 754 2
Microsoft Corporation 11226 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
СофтЭксперт 39 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Программный продукт ГК 92 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Крок 1223 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2209 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Администрация Президента РФ 271 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Ставропольского края - ГКУ СК - Краевой центр информационных технологий - Государственное казенное учреждение Ставропольского края 2 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Безопасный город 348 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 162 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
ЭОС Дело СЭД 626 9
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 3
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Microsoft Exchange 685 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Microsoft Office Online 25 1
Zirvan DoXLogic СЭД 13 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС Архивное дело 81 1
Apple macOS 935 1
Google Android 10752 1
OpenText Documentum 193 1
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
OpenText EMC Documentum 6 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Гущин Юрий 9 1
Демидов Михаил 132 1
Токарева Мария 1 1
Гребнов Евгений 2 1
Черепов Илья 2 1
Соболева Наталья 5 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Курьянов Сергей 147 1
Гурарий Евгений 4 1
Горбатько Александр 90 1
Тумарев Владимир 3 1
Веригин Илья 28 1
Гузев Иван 12 1
Аксельрод Александр 40 1
Палюх Юрий 15 1
Лебедев Антон 28 1
Аитов Тимур 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Казахстан - Республика 2661 3
Украина 3417 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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