Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Обращения граждан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 48
Обращения граждан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гущин Юрий 9 1
|Демидов Михаил 132 1
|Токарева Мария 1 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Черепов Илья 2 1
|Соболева Наталья 5 1
|Матвеев Дмитрий 2 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Гурарий Евгений 4 1
|Горбатько Александр 90 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Веригин Илья 28 1
|Гузев Иван 12 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Палюх Юрий 15 1
|Лебедев Антон 28 1
|Аитов Тимур 47 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
|УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771307, в очереди разбора - 674989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771307, в очереди разбора - 674989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru