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Водительские права Водительские удостоверения Driving license

Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license


13.05.2022 Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав
21.03.2019 На серверах МВД крупный сбой. Граждане не могут получить водительские права
18.10.2018 Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader
08.10.2015 Запущены бета-версии услуг по оформлению паспортов и водительских прав через интернет
25.04.2014 Власти запретили россиянам покупать через интернет дипломы и водительские права
08.08.2013 Электронная услуга по замене водительских прав теперь доступна во всех городах Казахстана
01.07.2013 В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства
31.08.2009 Рунетчики чаще всего покупают в Сети дипломы и водительские права
15.01.2008 США: водительские права могут поспособствовать краже личности
28.03.2007 Вашингтон вводит водительские права с RFID
23.06.2003 Японская полиция вводит электронные водительские права
23.06.2003 Японская полиция вводит электронные водительские права
30.03.2001 В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав
30.03.2001 В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав
21.01.2000 В штате Вирджиния будут продлевать водительские права в онлайне

Публикаций - 237, упоминаний - 252
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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