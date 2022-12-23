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Клавиатура QWERTY ЙЦУКЕН-клавиатура

Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура


23.12.2022 Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты

обны самостоятельно набирать текст, даже когда к ним никто не прикасается. Можно было бы предположить, что в Corsair K100 есть аппаратный дефект, вызывающий фантомные нажатия клавиш, но в этом случае клавиатуры набирали бы просто бессмысленный набор букв и символов. Однако они выдают вполне осмысленные тексты, со знаками пунктуации. Corsair K100 Проблема оказалась сравнительно массовой. Впе
23.11.2022 Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody

коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтоб
16.11.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Мы не включили в обзор модели, которые работают только с планшетами одного бренда: например, фирменные клавиатуры, которые подходят только гаджетам Apple или Samsung. В статье пойдет речь только об универсальных устройствах. Они беспроводные, удобны для транспортировки и совместимы с различной т
18.10.2022 Новые проводные клавиатуры от A4Tech

олнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion, Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково умест
29.07.2022 Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами

ест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается. Любители напитков в группе риска В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок. Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной м
02.06.2022 A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами

h представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полн
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE

Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 S
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Назначение клавиатуры В первую очередь, клавиатура подбирается в зависимости от потребностей пользователя — устройства для простых офисных задач, набора текста и игр заметно отличаются друг от друга. Каки
23.12.2020 Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото

Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорошим решен
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео

ий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании. Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, по
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена

Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy

19.11.2019 Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео

Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM

сего существует 4 основных типа клавиатур: мембранные, механические, ножничные и оптические. Самые популярные из них: механические и мембранные. Лучше всего для работы с текстом подходят механические клавиатуры, потому что такие устройства поддерживают большее количество одновременных нажатий. Чем быстрее вы набираете текст, тем больше чувствуется преимущество механики над мембранкой. Во вр
19.06.2019 Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши

я внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками. В планы M
22.05.2019 Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш

Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет. В подробности об обновленном механизме App
14.11.2018 Экран вместо клавиатуры

бук с дополнительным экраном на технологии E Ink. Основной экран Yoga Book C930 с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Новый ультрабук оснащён процессором Intel Core 7-го архитектуры. При всей своей компактности Yoga Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью развор
25.06.2018 Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года

рых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые. Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina р
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM

Сразу оговоримся, что сейчас Windows-планшет без клавиатуры уже в диковинку: ну а как на нем можно работать, если для набора текста есть только экранные клавиши? Производители стараются оснащать свои аппараты пристяжными, приставными и примаг
09.10.2017 Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото

али в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры. Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-д
30.08.2017 BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото

о предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry. По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той
21.07.2017 2 клавиатуры для настоящих прогеймеров

уждается в драйверах для установки: клавиатура подключается к порту USB и сразу готова к использованию. HyperX Alloy FPS Pro предназначена для любителей боевиков от первого лица, которые предпочитают клавиатуры без цифрового блока – это пространство необходимо для более эффективного управления мышью. Новинка разработана с учётом использования её на выездных матчах киберспортивных команд: ра
29.11.2016 Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов!

Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют пер
21.03.2016 Клавиатуры GAMDIAS представили сейчас и покажут на COMPUTEX 2016

Компания GAMDIAS представила геймерские клавиатуры HERMES RGB и HERMES 7 COLOR официально, обещав сделать их широкий анонс на выставке COMPUTEX 2016. Игровая клавиатура GAMDIAS HERMES RGB с механическими клавишами, каждая из которых

15.03.2016 Blindspotter обзавелся поддержкой поведенческого биометрического анализа динамики нажатия клавиш клавиатуры и движений мышью

шен функционал мониторинга и анализа поведения пользователей: добавлена возможность определения автоматизированных действий личных аккаунтов и проводится биометрический анализ динамики нажатий клавиш клавиатуры и движения мыши сотрудника, — отметил Петер Гъёнгёши, менеджер по продукту Blindspotter компании Balabit. — Blindspotter позволяет ИТ-директорам и специалистам по информационной безо
03.02.2016 Microsoft купила разработчика самообучающейся клавиатуры за $250 млн

Покупка Swiftkey Корпорация Microsoft приобрела лондонскую компанию Swiftkey, разработчика одноименной виртуальной клавиатуры с предиктивным вводом текста для Android, iPhone и iPad. Сумма сделки составила $250 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. В Microsoft и Swiftkey газете
07.11.2014 Клавиатуры Logitech готовы работать с iPad Air 2

Выход нового супер-тонкого и лёгкого планшета Apple iPad Air 2 был поддержан компанией Logitech выходом беспроводной клавиатуры Keys-To-Go и обновлением линеек клавиатур-чехлов Type+ и Ultrathin. Весь модельный ряд спроектирован для комфортного набора текстов на iPad. На каждой из представленных клавиатур кла
06.08.2014 Осенние новинки BlackBerry: последний шанс?

Что такое BlackBerry для гика? Помимо смартфонов и телефонов с физической QWERTY-клавиатурой, это, прежде всего, возможность пользоваться различными фирменными сервиса
30.08.2013 Microsoft предсказала гибель клавиатуры

научно-исследовательского центра Xerox PARC и Билл Марк (Bill Mark) из SRI. Уилсон считает, что клавиатура станет нишевым аксессуаром Уилсон и Билл Марк сошлись во мнении об «отмирании» компьютерной клавиатуры как обязательного аксессуара пользовательской системы. «Клавиатуры продолжат существовать еще долгое время, как долгое время существует карандаш, удобнее которого нет никакого
24.04.2013 Nokia Asha 210: телефон с клавиатурой QWERTY

okia Asha 210 – новый телефон линейки Asha, разработанный для того, чтобы предоставить пользователям более широкие возможности общения по доступной цене. Nokia Asha 210 обладает клавиатурой стандарта QWERTY. В модификации с двумя SIM-картами имеется функция легкого переключения Easy Swap. Аппарат базируется на платформе S40. Телефон оснащен модулем Wi-Fi д и выделенной клавишей для запуска

25.12.2012 Новый QWERTY-смартфон BlackBerry засветился в Сети

производителе смартфонов BlackBerry, 30 января. QWERTY-смартфон BlackBerry на базе BB10 Добавим, что недавно в интернете были опубликованы качественные снимки смартфона на базе BB10 без механической клавиатуры. Это устройство выйдет на рынок первым.
22.06.2012 Официально: смартфон BlackBerry нового поколения будет лишен клавиатуры

Apple, другие - что отказ от уникальной черты бренда - самой удобной на рынке клавиатуры стандарта QWERTY - сделает конкуренцию с другими производителями более сложной. Подтверждение информаци
28.02.2012 3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T

арь», к примеру, не просто сетка с цифрами, а небольшой органайзер, позволяющий при помощи экранной клавиатуры добавлять к датам короткие заметки-памятки. Таким же образом (с экранной клавиа
30.01.2012 Обзор телефона Explay Titan: флагманская модель с привлекательным дизайном

ство сборки, поскольку этот вопрос часто волнует пользователей. У нас качество сборки и материалов не вызвало никаких замечаний, все части плотно прилегают друг к другу, не ходят и не скрипят. Кнопки клавиатуры нажимаются четко с легкой тактильной отдачей, джойстик не “плавает”. С первого взгляда несколько удивляет маленький набор разъемов и интерфейсов, представленных на корпусе телефона.

26.01.2012 Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура?

глобально отличаются только двумя вещами: габаритами (в том числе и весом) и наличием у модели pro QWERTY-клавиатуры. Поэтому основным инструментом в сегодняшнем обзоре будет аппарат neo, а по
30.11.2011 Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров

большие клавиши для перехода по страницам. Под монитором добрую треть лицевой поверхности занимает qwerty-клавиатура. Несколько слов о кнопках и клавиатуре в целом. Клавиши справа просты и удо
26.10.2011 Qwerty.TV сделало выбор в пользу IPTV-решения компании CTI

ый Телеграф» завершился в сентябре 2011 г. Компания CTI реализовала внедрение полнофункционального решения по предоставлению комплекса интерактивных сервисов для многотысячной аудитории пользователей Qwerty.TV. В ходе проекта специалисты компании CTI установили современное IPTV-решение операторского класса собственного производства – CTI TVEngine – взамен системы, существовавшей с 2006 г. К
24.10.2011 Универсальная IP-приставка, которая понравилась Щеголеву, поступит в продажу в декабре. ЦЕНЫ

ал CNews директор департамента по работе с массовым рынком «Центрального Телеграфа» Дмитрий Пашковский, в декабре ожидается поступление в продажу медиа-приставки их собственной разработки под брендом Qwerty. Помимо возможности просмотра интернет-ТВ и другого медийного контента, функциональность этого устройства включает возможность совершения звонков через интернет, доступ к интернет-магази
20.09.2011 LG выпускает слайдер Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой для Южной Кореи

Компания LG анонсировала выход нового смартфона Optimus. Им стал аппарат Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой, который будет поставляться для южнокорейского рынка. Устройство является

18.08.2011 Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины

шторкой, используется для подключения USB-кабеля и источника питания. [pagebreak] QWERTY-клавиатура QWERTY-клавиатуры еще долго будет составлять конкуренцию сенсорным экранам, поскольку по мног
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства

ту телеграфными услугами. С начала 2000-х годов компания стала подключать к интернету жилые дома, а с 2006 г. ЦТ оказывает услуги triple play (доступ в интернет, IPTV и телефония) под торговой маркой Qwerty. Несмотря на то, что собственником как магистральной сети, так и последней мили до последнего времени был «Центел», услуги де-юро предоставлялись «Центральным телеграфом». В будущем «Цен

Публикаций - 3290, упоминаний - 3713

Клавиатура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11800 505
Microsoft Corporation 23872 492
Apple Inc 11467 453
Samsung Electronics 9882 420
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6495 334
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 314
Nvidia Corp 3269 292
Sony 6501 282
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2457 273
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 246
Lenovo Group 2210 230
Google LLC 11214 223
HP Inc. 5596 223
HTC Corporation 1500 182
LG Electronics 3563 171
Zoom Int - Zoom Video Communications 1365 162
Lenovo Motorola 3506 160
Dell EMC 4962 155
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 150
ДОК 780 141
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 136
AMD - Advanced Micro Devices 3942 135
Toshiba Corporation 2905 125
IBM - International Business Machines Corp 9280 101
Meta Platforms - Facebook 4360 101
X Corp - Twitter 2769 99
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2985 96
Siemens AG - Siemens Group 2558 81
Fujitsu 2048 80
Huawei 3620 79
Центел - Центральный телеграф 410 78
Logitech 410 73
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 72
VAIO 341 67
AMD Graphics Product Group - ATI 928 63
Qualcomm Technologies 1738 62
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 560 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8244 56
HP - Hewlett-Packard 3623 54
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 54
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 108
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6373 97
Россети Ленэнерго 2417 59
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1941 38
Совкомбанк Совесть 271 29
Carl Zeiss AG 299 27
Лента - Сеть розничной торговли 1811 25
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 25
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 705 23
Связной ГК 1354 21
Белый Ветер 354 19
Евросеть 1402 18
Ferrari NV 154 17
Dixis - Диксис 360 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 14
TÜV Rheinland Group 107 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2566 12
101Hotels.com 719 12
Верный - торговая сеть 266 11
Prada 52 10
Assist - Ассист 205 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 9
X5 Group 877 9
Honda Motor Company 230 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 8
Porsche - Порше Руссланд 98 8
BMW Group 418 8
Возрождение - Коммерческий банк 333 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 7
Почта России ПАО 2063 7
Kickstarter 125 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 6
Walmart - Wal-Mart Stores 370 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1015 6
Студия Артемия Лебедева 94 6
Royal Dutch Shell - Шелл 196 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3972 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9869 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2088 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4775 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2839 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3152 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 8
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1367 7
Президент Российской Федерации 3934 7
Судебная власть - Judicial power 2163 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 6
Правительство Москвы 2122 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2591 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 715 5
Федеральное казначейство России 1624 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1665 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2568 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 176 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 440 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1100 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 285
4CIO 755 54
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 11
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 8
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 4
8K Association - Ассоциация 8K 166 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
OLPC - One Laptop per Child 81 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 600 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 2
Symbian Foundation 38 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Eclipse Foundation 25 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Метро Международная ассоциация 4 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
Электрокабель 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 485 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 255 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12060 1250
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19660 1166
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22877 1106
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13532 1072
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22181 1069
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9475 1061
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5766 1050
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11849 1044
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6865 976
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17860 948
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8667 913
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8945 888
Клавиатура - Keyboard 1882 796
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41954 734
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5852 723
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13051 710
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11552 695
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17967 621
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22945 619
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9579 578
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15372 559
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26095 534
Наушники - Headphones 3674 502
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5537 460
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6680 457
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3570 456
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8493 430
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13836 383
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5756 379
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6234 348
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1666 345
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2868 345
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4132 344
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3315 341
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11968 320
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1670 317
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10082 304
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2493 302
Аксессуары 3588 298
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6242 295
Microsoft Windows 14816 678
Google Android 13057 505
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4412 344
Apple iPhone - серия смартфонов 6772 293
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 262
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1246 241
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1304 235
Intel Core - Семейство процессоров 1183 184
Apple iPad 3778 181
Linux OS 8696 180
Microsoft Windows 10 1585 176
Apple iOS 7121 162
Apple iPhone 6 6338 156
Microsoft Windows 7 1912 151
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1349 149
Microsoft Office 3541 143
Nokia Symbian OS 1400 130
Microsoft Windows 2000 12900 128
Intel Core i - Cерия процессоров 481 119
Apple MacBook - серия ноутбуков 875 117
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 952 114
Nokia Nseries 538 112
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 478 110
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 870 107
Microsoft Windows XP 2379 107
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1455 103
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 99
Google Play - Google Store - Android Market 3079 97
Microsoft Skype 2002 96
Apple Mac - Apple Macintosh 2900 96
Intel Celeron - Серия процессоров 951 96
Google YouTube - Видеохостинг 2522 95
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 683 94
Oracle Java - язык программирования 2833 93
Microsoft Windows Mobile 6 252 89
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 730 89
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 89
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 694 84
Apple MacBook Pro 506 81
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 80
Ксенин Алекс 314 152
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 42
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 33
Ерофеева Мария 31 20
Набоков Сергей 28 19
Кожевников Алексей 65 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 16
Симонов Игорь 102 14
Константинов Константин 32 13
Малафеев Андрей 51 13
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 12
Демидов Михаил 133 11
Лахова Олеся 35 9
Потапкин Никита 17 9
Лаптева Марина 115 9
Виноградов Дмитрий 73 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 8
Клинаичев Андрей 33 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 8
Наумов Станислав 27 7
Никитин Николай 20 7
Chen John - Чен Джон 25 7
Ершова Элеонора 67 6
Путин Владимир 2849 6
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 6
Рейман Леонид 1033 6
Заболотный Игорь 43 6
Сорокин Андрей 23 6
Лебедев Артемий 98 6
Медведев Дмитрий 1637 6
Кузнецов Владимир 33 6
Попова Мария 140 5
Наумов Максим 97 5
Сергеев Иван 74 5
Буров Олег 25 5
Blass Evan - Бласс Эван 34 5
Фадеев Михаил 56 5
Москалева Татьяна 73 5
Кусков Денис 219 5
Потанин Сергей 9 5
Россия - РФ - Российская федерация 128492 1133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50886 527
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15629 260
Европа 21570 259
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40413 227
Япония 13058 207
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13880 186
Солнце - звезда Солнечной системы 4971 178
Южная Корея - Республика 6383 158
Китай - Тайвань 3846 145
Германия - Федеративная Республика 12307 133
Финляндия - Финляндская Республика 3513 131
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13489 89
Азия - Азиатский регион 5210 87
Франция - Французская Республика 7643 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15826 73
Канада 4755 70
Украина 7415 50
Испания - Королевство 3633 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6625 47
Земля - планета Солнечной системы 10043 44
Швеция - Королевство 3557 41
Италия - Итальянская Республика 4261 37
Америка Северная 3134 34
Индия - Bharat 5184 32
США - Калифорния 4692 32
США - Нью-Йорк 3107 32
Африка - Африканский регион 3339 31
Нидерланды 3358 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2412 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 28
Америка 2167 28
Испания - Каталония - Барселона 735 27
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 782 27
Ближний Восток 2787 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3471 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3457 26
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1667 24
Израиль 2637 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4413 392
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21603 285
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 280
Ergonomics - Эргономика 1512 279
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11433 193
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43656 165
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2528 165
Английский язык 6279 165
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1289 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46371 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25403 130
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4839 94
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4886 88
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2327 88
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4420 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15917 76
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5082 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11391 71
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4006 69
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4772 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6378 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 56
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5456 54
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3358 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7262 52
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1824 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9699 49
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2718 49
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1527 46
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3113 46
Абонентская база - Абонентская плата 5363 46
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1451 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8733 44
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5171 42
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3580 41
Ctrl 81 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14604 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6741 38
Видеокамера - Видеосъёмка 671 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9104 36
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 624 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 6
РАН - Российская академия наук 1828 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 706 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 280 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 321 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 43 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 160 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11979 85
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 58
CeBIT 461 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2173 34
День молодёжи - 27 июня 711 24
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 18
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 187 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 9
Red Dot Design Award 54 8
iF Design Awards 25 6
Intel Developer Forum - IDF 276 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 5
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 944 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1847 4
Международный женский день - 8 марта 284 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 3
Industrie Forum Design Award 2 2
Венчурная ярмарка 25 2
Связь-Экспокомм 94 2
MacWorld Expo 35 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
ИнфоКом 89 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Black Hat - Конференция 78 2
CEATEC 49 2
Capture the Flag - CTF 28 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Масленица - Масленая неделя 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1248217, в очереди разбора - 834620.
Создано именных указателей - 127249.
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