Клавиатура QWERTY ЙЦУКЕН-клавиатура
|23.12.2022
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Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты
обны самостоятельно набирать текст, даже когда к ним никто не прикасается. Можно было бы предположить, что в Corsair K100 есть аппаратный дефект, вызывающий фантомные нажатия клавиш, но в этом случае клавиатуры набирали бы просто бессмысленный набор букв и символов. Однако они выдают вполне осмысленные тексты, со знаками пунктуации. Corsair K100 Проблема оказалась сравнительно массовой. Впе
|23.11.2022
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Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody
коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтоб
|16.11.2022
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Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM
Мы не включили в обзор модели, которые работают только с планшетами одного бренда: например, фирменные клавиатуры, которые подходят только гаджетам Apple или Samsung. В статье пойдет речь только об универсальных устройствах. Они беспроводные, удобны для транспортировки и совместимы с различной т
|18.10.2022
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Новые проводные клавиатуры от A4Tech
олнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion, Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково умест
|29.07.2022
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Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами
ест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается. Любители напитков в группе риска В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок. Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной м
|02.06.2022
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A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами
h представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полн
|27.01.2022
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Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE
Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 S
|11.06.2021
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Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM
Назначение клавиатуры В первую очередь, клавиатура подбирается в зависимости от потребностей пользователя — устройства для простых офисных задач, набора текста и игр заметно отличаются друг от друга. Каки
|23.12.2020
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Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото
Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорошим решен
|03.11.2020
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Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео
ий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании. Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, по
|08.01.2020
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Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена
Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy
|19.11.2019
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Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео
Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – дисплей сенсорный и полностью заменяет ее
|12.11.2019
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Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM
сего существует 4 основных типа клавиатур: мембранные, механические, ножничные и оптические. Самые популярные из них: механические и мембранные. Лучше всего для работы с текстом подходят механические клавиатуры, потому что такие устройства поддерживают большее количество одновременных нажатий. Чем быстрее вы набираете текст, тем больше чувствуется преимущество механики над мембранкой. Во вр
|19.06.2019
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Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши
я внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками. В планы M
|22.05.2019
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Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш
Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет. В подробности об обновленном механизме App
|14.11.2018
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Экран вместо клавиатуры
бук с дополнительным экраном на технологии E Ink. Основной экран Yoga Book C930 с диагональю 10,8 дюйма выполняет функции записной книжки, планшета для рисования от руки и самообучающейся виртуальной клавиатуры. Новый ультрабук оснащён процессором Intel Core 7-го архитектуры. При всей своей компактности Yoga Book C930 остаётся максимально гибким и универсальным. Шарнир с возможностью развор
|25.06.2018
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Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года
рых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компания и ее авторизованные центры обслуживания бесплатно починят «проблемные» клавиатуры или заменят на новые. Как утверждает Apple, дефекту подвержена лишь небольшая доля клавиатур, встроенных в некоторые модели 2015 – 2017 гг., среди которых MacBook с дисплеем Retina р
|17.04.2018
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Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM
Сразу оговоримся, что сейчас Windows-планшет без клавиатуры уже в диковинку: ну а как на нем можно работать, если для набора текста есть только экранные клавиши? Производители стараются оснащать свои аппараты пристяжными, приставными и примаг
|09.10.2017
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Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото
али в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры. Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-д
|30.08.2017
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BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото
о предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry. По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той
|21.07.2017
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2 клавиатуры для настоящих прогеймеров
уждается в драйверах для установки: клавиатура подключается к порту USB и сразу готова к использованию. HyperX Alloy FPS Pro предназначена для любителей боевиков от первого лица, которые предпочитают клавиатуры без цифрового блока – это пространство необходимо для более эффективного управления мышью. Новинка разработана с учётом использования её на выездных матчах киберспортивных команд: ра
|29.11.2016
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Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов!
Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке. Представленные клавиатуры отличаются конструкцией кнопок, которые используют пер
|21.03.2016
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Клавиатуры GAMDIAS представили сейчас и покажут на COMPUTEX 2016
Компания GAMDIAS представила геймерские клавиатуры HERMES RGB и HERMES 7 COLOR официально, обещав сделать их широкий анонс на выставке COMPUTEX 2016. Игровая клавиатура GAMDIAS HERMES RGB с механическими клавишами, каждая из которых
|15.03.2016
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Blindspotter обзавелся поддержкой поведенческого биометрического анализа динамики нажатия клавиш клавиатуры и движений мышью
шен функционал мониторинга и анализа поведения пользователей: добавлена возможность определения автоматизированных действий личных аккаунтов и проводится биометрический анализ динамики нажатий клавиш клавиатуры и движения мыши сотрудника, — отметил Петер Гъёнгёши, менеджер по продукту Blindspotter компании Balabit. — Blindspotter позволяет ИТ-директорам и специалистам по информационной безо
|03.02.2016
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Microsoft купила разработчика самообучающейся клавиатуры за $250 млн
Покупка Swiftkey Корпорация Microsoft приобрела лондонскую компанию Swiftkey, разработчика одноименной виртуальной клавиатуры с предиктивным вводом текста для Android, iPhone и iPad. Сумма сделки составила $250 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. В Microsoft и Swiftkey газете
|07.11.2014
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Клавиатуры Logitech готовы работать с iPad Air 2
Выход нового супер-тонкого и лёгкого планшета Apple iPad Air 2 был поддержан компанией Logitech выходом беспроводной клавиатуры Keys-To-Go и обновлением линеек клавиатур-чехлов Type+ и Ultrathin. Весь модельный ряд спроектирован для комфортного набора текстов на iPad. На каждой из представленных клавиатур кла
|06.08.2014
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Осенние новинки BlackBerry: последний шанс?
Что такое BlackBerry для гика? Помимо смартфонов и телефонов с физической QWERTY-клавиатурой, это, прежде всего, возможность пользоваться различными фирменными сервиса
|30.08.2013
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Microsoft предсказала гибель клавиатуры
научно-исследовательского центра Xerox PARC и Билл Марк (Bill Mark) из SRI. Уилсон считает, что клавиатура станет нишевым аксессуаром Уилсон и Билл Марк сошлись во мнении об «отмирании» компьютерной клавиатуры как обязательного аксессуара пользовательской системы. «Клавиатуры продолжат существовать еще долгое время, как долгое время существует карандаш, удобнее которого нет никакого
|24.04.2013
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Nokia Asha 210: телефон с клавиатурой QWERTY
okia Asha 210 – новый телефон линейки Asha, разработанный для того, чтобы предоставить пользователям более широкие возможности общения по доступной цене. Nokia Asha 210 обладает клавиатурой стандарта QWERTY. В модификации с двумя SIM-картами имеется функция легкого переключения Easy Swap. Аппарат базируется на платформе S40. Телефон оснащен модулем Wi-Fi д и выделенной клавишей для запуска
|25.12.2012
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Новый QWERTY-смартфон BlackBerry засветился в Сети
производителе смартфонов BlackBerry, 30 января. QWERTY-смартфон BlackBerry на базе BB10 Добавим, что недавно в интернете были опубликованы качественные снимки смартфона на базе BB10 без механической клавиатуры. Это устройство выйдет на рынок первым.
|22.06.2012
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Официально: смартфон BlackBerry нового поколения будет лишен клавиатуры
Apple, другие - что отказ от уникальной черты бренда - самой удобной на рынке клавиатуры стандарта QWERTY - сделает конкуренцию с другими производителями более сложной. Подтверждение информаци
|28.02.2012
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3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T
арь», к примеру, не просто сетка с цифрами, а небольшой органайзер, позволяющий при помощи экранной клавиатуры добавлять к датам короткие заметки-памятки. Таким же образом (с экранной клавиа
|30.01.2012
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Обзор телефона Explay Titan: флагманская модель с привлекательным дизайном
ство сборки, поскольку этот вопрос часто волнует пользователей. У нас качество сборки и материалов не вызвало никаких замечаний, все части плотно прилегают друг к другу, не ходят и не скрипят. Кнопки клавиатуры нажимаются четко с легкой тактильной отдачей, джойстик не “плавает”. С первого взгляда несколько удивляет маленький набор разъемов и интерфейсов, представленных на корпусе телефона.
|26.01.2012
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Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура?
глобально отличаются только двумя вещами: габаритами (в том числе и весом) и наличием у модели pro QWERTY-клавиатуры. Поэтому основным инструментом в сегодняшнем обзоре будет аппарат neo, а по
|30.11.2011
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Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров
большие клавиши для перехода по страницам. Под монитором добрую треть лицевой поверхности занимает qwerty-клавиатура. Несколько слов о кнопках и клавиатуре в целом. Клавиши справа просты и удо
|26.10.2011
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Qwerty.TV сделало выбор в пользу IPTV-решения компании CTI
ый Телеграф» завершился в сентябре 2011 г. Компания CTI реализовала внедрение полнофункционального решения по предоставлению комплекса интерактивных сервисов для многотысячной аудитории пользователей Qwerty.TV. В ходе проекта специалисты компании CTI установили современное IPTV-решение операторского класса собственного производства – CTI TVEngine – взамен системы, существовавшей с 2006 г. К
|24.10.2011
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Универсальная IP-приставка, которая понравилась Щеголеву, поступит в продажу в декабре. ЦЕНЫ
ал CNews директор департамента по работе с массовым рынком «Центрального Телеграфа» Дмитрий Пашковский, в декабре ожидается поступление в продажу медиа-приставки их собственной разработки под брендом Qwerty. Помимо возможности просмотра интернет-ТВ и другого медийного контента, функциональность этого устройства включает возможность совершения звонков через интернет, доступ к интернет-магази
|20.09.2011
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LG выпускает слайдер Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой для Южной Кореи
Компания LG анонсировала выход нового смартфона Optimus. Им стал аппарат Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой, который будет поставляться для южнокорейского рынка. Устройство является
|18.08.2011
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Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины
шторкой, используется для подключения USB-кабеля и источника питания. [pagebreak] QWERTY-клавиатура QWERTY-клавиатуры еще долго будет составлять конкуренцию сенсорным экранам, поскольку по мног
|18.05.2011
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«Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства
ту телеграфными услугами. С начала 2000-х годов компания стала подключать к интернету жилые дома, а с 2006 г. ЦТ оказывает услуги triple play (доступ в интернет, IPTV и телефония) под торговой маркой Qwerty. Несмотря на то, что собственником как магистральной сети, так и последней мили до последнего времени был «Центел», услуги де-юро предоставлялись «Центральным телеграфом». В будущем «Цен
Клавиатура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 314 152
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 42
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 33
|Ерофеева Мария 31 20
|Набоков Сергей 28 19
|Кожевников Алексей 65 18
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 16
|Симонов Игорь 102 14
|Константинов Константин 32 13
|Малафеев Андрей 51 13
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 12
|Демидов Михаил 133 11
|Лахова Олеся 35 9
|Потапкин Никита 17 9
|Лаптева Марина 115 9
|Виноградов Дмитрий 73 9
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 8
|Клинаичев Андрей 33 8
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 8
|Наумов Станислав 27 7
|Никитин Николай 20 7
|Chen John - Чен Джон 25 7
|Ершова Элеонора 67 6
|Путин Владимир 2849 6
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 6
|Рейман Леонид 1033 6
|Заболотный Игорь 43 6
|Сорокин Андрей 23 6
|Лебедев Артемий 98 6
|Медведев Дмитрий 1637 6
|Кузнецов Владимир 33 6
|Попова Мария 140 5
|Наумов Максим 97 5
|Сергеев Иван 74 5
|Буров Олег 25 5
|Blass Evan - Бласс Эван 34 5
|Фадеев Михаил 56 5
|Москалева Татьяна 73 5
|Кусков Денис 219 5
|Потанин Сергей 9 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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