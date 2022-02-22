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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 2
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания 1
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку 1
21.07.2021 К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей 1
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
21.10.2020 Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов» 1
28.09.2020 Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире и заставить их хозяев платить выкуп 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
17.08.2020 AppDynamics представила решение SAP Peak для глубокого мониторинга SAP-приложений в режиме реального времени 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
23.07.2020 Таинственные хакеры с чувством юмора по неведомым причинам массово уничтожают базы данных 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! 1
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть 1
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 1
18.05.2020 «ОТ-ОЙЛ» объявила акцию в поддержку малого бизнеса в условиях пандемии 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 1
18.03.2020 «Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно 1
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
03.02.2020 Примеры использования объектных хранилищ 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
22.01.2020 Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями 1
20.01.2020 Security operations center 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
11.12.2019 Хитрый троян научился перезагружать Windows, чтобы избежать антивирусов 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
25.10.2019 Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 1

Публикаций - 77, упоминаний - 81
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
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