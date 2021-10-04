Какие цифровые платформы нужны госсектору 1

На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 3

Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1

Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 4

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Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1

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Начались выборы в наблюдательный совет ЖЖ 1

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