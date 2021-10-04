Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДЭГ
Дистанционное электронное голосование
Безбумажные выборы
Цифровизация выборов и референдумов
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Публикаций - 40, упоминаний - 69
ДЭГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
|Банк Зенит 132 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Открытие ФК 538 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Малахов Михаил 10 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Безруков Андрей 26 2
|Елистратов Николай 90 2
|Ермолов Юрий 1 1
|Михалик Алексей 1 1
|Червяков Александр 1 1
|Бетсис Павел 84 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Притула Павел 31 1
|Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 1
|Памфилова Элла 4 1
|Понькин Александр 26 1
|Фотыга Анна 2 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Путин Владимир 1828 1
|Завьялов Дмитрий 5 1
|Булаев Николай 2 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Костырко Артем 6 1
|Воронков Михаил 6 1
|Массух Илья 192 1
|Касперский Евгений 220 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Орловский Виктор 229 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|NYT - The New York Times 510 2
|The Wall Street Journal 710 1
|The Register 352 1
|Медуза - Meduza 18 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Virus Bulletin 19 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769325, в очереди разбора - 673009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769325, в очереди разбора - 673009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru