Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ДЭГ
Дистанционное электронное голосование
Безбумажные выборы
Цифровизация выборов и референдумов


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 2
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 2
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 4
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 4
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 3
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 6
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 7
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 5
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 4
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 1
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 1
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
13.06.2019 На платформе Polys «Лаборатории Касперского» прошло крупнейшее блокчейн-голосование 1
17.12.2018 В России прошли «крупнейшие в истории» выборы через блокчейн 1
01.08.2018 «Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Деньги могут уйти на оплату огромных долгов 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 1
24.09.2014 В рамках эксперимента в 20 дошкольных учреждениях Москвы будут установлены камеры видеонаблюдения 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
02.04.2013 В России появилась электронная демократия 2
16.12.2012 Лучшие игры 2012 года 1
17.12.2011 Лучшие игры 2011 года 1
24.12.2010 Лучшие игры 2010 года 1
24.12.2010 Лучшие игры 2010 года 1
18.08.2010 Глава Dell потерял доверие четверти акционеров 1
17.03.2010 Nokia просит помочь с дизайном мобильников 1
17.03.2010 Дизайн мобильников: Nokia обратилась за помощью к пользователям 1
29.06.2009 Объявлены результаты выборов в «Живом Журнале» 1
30.05.2008 Завершились выборы в наблюдательный совет ЖЖ 1
23.05.2008 Начались выборы в наблюдательный совет ЖЖ 1
15.02.2008 Конкурс красоты Femme de Turgor стартовал 1
15.02.2008 Конкурс красоты Femme de Turgor стартовал 1

Публикаций - 40, упоминаний - 69

ДЭГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Microsoft Corporation 11168 2
Samsung Electronics 5730 2
Астерос - Asteros 531 2
Atrinity - Атринити 21 1
Астерос Сервис 9 1
Bethesda Softworks 202 1
IBM 3557 1
Acronis - Акронис 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Прогноз 197 1
GS Group - General Satellite 146 1
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 1
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 1
Крипто-ПРО 200 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
GitHub 412 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Банк Зенит 132 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Открытие ФК 538 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 6
Мосгордума - Московская городская Дума 55 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 2
Kaspersky Polys Voting Machine 16 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Microsoft Office 365 769 2
Symbian OS 782 2
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
Nintendo Wii - игровая консоль 339 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
Ether - криптовалюта 11 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple macOS X 907 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Малахов Михаил 10 2
Тихонов Андрей 33 2
Алёшкин Роман 5 2
Безруков Андрей 26 2
Елистратов Николай 90 2
Ермолов Юрий 1 1
Михалик Алексей 1 1
Червяков Александр 1 1
Бетсис Павел 84 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Притула Павел 31 1
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 1
Памфилова Элла 4 1
Понькин Александр 26 1
Фотыга Анна 2 1
Бутерин Виталий 20 1
Путин Владимир 1828 1
Завьялов Дмитрий 5 1
Булаев Николай 2 1
Кузнецов Александр 75 1
Костырко Артем 6 1
Воронков Михаил 6 1
Массух Илья 192 1
Касперский Евгений 220 1
Осеевский Михаил 221 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - Курская область 341 8
Москва - Бибирево 11 4
Москва - Чертаново 7 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Москва - Лианозово 8 4
Россия - Ярославская область 333 4
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Пятигорск 76 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Франция - Страсбург 9 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Япония 2811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Саратовская область 346 1
Нидерланды 981 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Северная Америка 1416 1
Польша - Республика 834 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Волгоград 545 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Молодёжный парламентаризм 2 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
NYT - The New York Times 510 2
The Wall Street Journal 710 1
The Register 352 1
Медуза - Meduza 18 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Virus Bulletin 19 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 2
Единый день голосования 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769325, в очереди разбора - 673009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще