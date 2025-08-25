Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Уже более 1 млн человек зарегистрировались на ДЭГ

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах планирует принять участие более одного млн человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Когда закончится прием заявлений на участие в ДЭГ: 9 сентября для жителей Курганской области и Северной Осетии — Алании; 8 сентября для всех остальных, где проводится ДЭГ. Те, кто решит голосовать другим способом, могут отозвать заявление в эти же сроки также на «Госуслугах».

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ

Ростовская область — 199 тыс.

Чувашия — 156 тыс.

Свердловская область — 152 тыс.

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»
цифровизация

Челябинская область — 72 тыс.

Пермский край — 68 тыс.

Выборы разных уровней в 2025 г. продлятся с 12 по 14 сентября. Информацию об избирательных кампаниях, кандидатах и сроках голосования можно найти в личном кабинете на «Госуслугах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: