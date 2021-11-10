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Аккумулятор электрический
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химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда
Публикаций - 235, упоминаний - 247
Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|Сергеев Иван 71 2
|Газаров Артур 77 2
|Захир Максим 22 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Овсянников Денис 23 1
|Марков Олег 1 1
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|Ерофеева Мария 31 1
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|Яковлев Сергей 35 1
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|DxOMark - Издание 35 1
|Пикабу 6 1
|Cellular News 231 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru