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Аккумулятор электрический
Power Bank
химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда



10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1
07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 1
13.08.2021 Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
29.12.2020 Российские химики разработали полимерные катоды для аккумуляторов 3
15.12.2020 Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов 2
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 1
03.07.2020 Apple сломала iPhone. С обновленной ОС они стали стремительно разряжаться даже при выключенном экране 1
03.07.2020 Выпущен мощный ноутбук на Linux «для параноиков» 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
04.03.2020 Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor 1
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена 2
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
19.12.2019 Итоги BQ: смартфоны, телевизоры и хоккей 1
27.11.2019 Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном 1
14.11.2019 Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 1
13.11.2019 Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией 1
11.11.2019 Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы 1
05.11.2019 Обзор смартфона Neffos X20 Pro 1
03.10.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S 1
22.08.2019 Искусственный интеллект повысит качество клиентского сервиса в салонах Tele2 1
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон 1
30.07.2019 Создан ноутбук с диагональю экрана меньше дюйма. Видео 1
12.07.2019 Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена 1
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
26.03.2019 Xiaomi выпустила мощный ноутбук по цене среднего смартфона 1
13.03.2019 Как выбрать смартфон в 2019 году: советы ZOOM 1
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены 2
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245 1

Публикаций - 235, упоминаний - 247

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 950 52
Google LLC 9452 48
Apple Inc 10154 45
Samsung Electronics 8962 41
Yandex - Яндекс 4621 39
Huawei 3000 34
Sony 5581 26
Lenovo Group 2002 23
Microsoft Corporation 21029 23
ДОК 46 23
Meta - Facebook 4142 18
Nokia Corporation 5238 17
Intel Corporation 10815 15
LG Electronics 3136 15
Acer Group 2186 14
BQ - Bright & Quick - Новая линия 90 11
VK - Mail.ru Group 2819 11
HTC Corporation 1377 11
Nvidia Corp 3029 10
Qualcomm Technologies 1559 10
Lenovo Motorola 3319 8
ZTE Corporation 637 8
Xiaomi 989 7
Leica Camera 225 7
Twitter 2306 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1728 6
HP Inc. 5106 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1831 6
MediaTek 372 6
Philips 1722 5
Toshiba Corporation 2749 5
IBM - International Business Machines Corp 8706 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 764 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 4
Canon 1281 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 3
OPPO Electronics 248 3
Samsung - Harman Kardon 251 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 9
AliExpress 292 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
LinkedIn 551 3
Авто.ру - Auto.ru 77 3
TripAdvisor 39 3
Почта России ПАО 1801 2
Avito - Авито 192 2
Carl Zeiss 277 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 107 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Braun 55 1
Assist - Ассист 159 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 76 1
Procter&Gamble - P&G 197 1
Swarovski AG 68 1
TÜV Rheinland Group 74 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Kickstarter 111 1
BMW 374 1
Adidas 125 1
eBay Inc 1565 1
Евросеть 1342 1
Связной ГК 1086 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
Роснано 619 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9189 135
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 80
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1541 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 66
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 59
USB Type-C - USB-C 1011 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 951 29
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 57 28
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 978 24
Nano-SIM 126 22
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 517 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 20
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 824 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2047 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1353 18
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 15
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3285 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 13
RAW - Формат цифровых файлов изображения 494 13
DDR - Double data rate 2089 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 467 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 10
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 374 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 693 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 600 9
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 8
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 8
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 252 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 7
Google Android 11687 107
Apple iOS 6259 35
Microsoft Windows 10 10138 35
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1368 28
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 27
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 25
Google Play - Google Store - Android Market 2641 22
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 18
Apple iPad 3543 16
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 315 16
Microsoft Windows Phone OS 1533 15
Apple iPhone 6 578 15
Corning Gorilla Glass 560 15
Google YouTube - Видеохостинг 2181 14
Booking.com 80 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 14
Huawei Honor - Серия смартфонов 412 13
Microsoft Office 3012 13
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 12
Apple MacBook Pro 483 11
Samsung Galaxy Note 609 11
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 208 11
Opera Browser - Браузер 863 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 587 11
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1280 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 10
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 594 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 570 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 10
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 620 9
Apple iPhone 7 255 9
Google Android 9 Pie 168 9
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 135 9
Apple iPhone 5 732 9
Intel Core - Семейство процессоров 1041 9
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 81 8
Apple iPad mini 395 8
Jobs Steve - Джобс Стив 990 4
Платонов Алексей 19 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 2
Сергеев Иван 71 2
Газаров Артур 77 2
Захир Максим 22 1
Бушуева Светлана 8 1
Овсянников Денис 23 1
Марков Олег 1 1
Сорокин Дмитрий 7 1
Ерофеева Мария 31 1
Муталлапова Бэлла 1 1
Чубайс Анатолий 193 1
Яковлев Сергей 35 1
Катаев Александр 39 1
Мизиева Анна 7 1
Голещихин Денис 9 1
Robert Hu - Ху Роберт 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82605 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 9
США - Калифорния - Купертино 246 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 5
Южная Корея - Республика 3272 4
Германия - Федеративная Республика 7794 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1006 3
Япония 7916 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 3
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Луна 1158 2
Германия - Берлин 571 2
Норвегия - Королевство 1049 2
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Индия - Республика 4106 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 1
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Китай - Пекин 817 1
Китай - Шанхай 608 1
Италия - Милан 141 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
Солнечная система 2008 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 1
Европа 7254 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1
Швеция - Королевство 1882 1
Россия - Восточная Сибирь 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 1
США - Калифорния 3071 1
Украина 5530 1
Ближний Восток 2494 1
Русский язык 1659 2
Дед Мороз 153 1
Ctrl 51 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 79 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10334 1
Reddit 213 1
ZDnet 559 1
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MacRumors 118 1
DxOMark - Издание 35 1
Пикабу 6 1
Cellular News 231 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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