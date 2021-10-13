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Австралия
Австралийский Союз


13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 2
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 3
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 2
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 2
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 3
23.04.2021 Microsoft внезапно крупно обновила интерфейс Windows 10 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 1
06.04.2021 Cisco Plus и aaS-модель дают заказчикам возможность делать закупки еще удобнее 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 1
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1

Публикаций - 1116, упоминаний - 1373

Австралия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 112
Google LLC 7118 59
Apple Inc - Эппл Рус 7666 50
Samsung Electronics 5611 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 24
IBM 3522 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 21
SAP SE 3207 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 19
Yandex - Яндекс 4097 14
Facebook 3764 13
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 218 12
Oracle Corporation 3325 12
Cisco Systems 2034 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
Twitter 2204 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 10
Accenture - Аксенчер 527 9
SEC Consult Services 929 9
Intel Corporation 4138 9
Lenovo Group 1635 7
АйТи 747 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Huawei 2720 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 6
HP - Hewlett-Packard 876 6
Philips 686 6
Abbyy 793 5
Fujitsu 736 5
Nokia Corporation 2398 5
Xerox 508 5
Acronis - Акронис 363 5
ZTE Corporation 548 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Lenovo Motorola 986 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
Telegram Group 702 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 11
Альфа-Банк 1122 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Uber Technologies 258 7
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
Uber 257 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
SoftBank Group 101 4
eBay Inc 526 4
D-Wine - D'Wine 3 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 3
Открытие ФК 538 3
Транснефть 159 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Газпром нефть 380 2
Airbus Group 71 2
Роснефть НК 367 2
Visa International 1343 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
Permira 10 2
Tesla Motors 241 2
Русский стандарт Банк 301 2
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 2
Ангелы ада - мотоклуб 3 2
Allianz - Страховая компания 19 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 40 2
Почта Банк 289 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Bank of America - Банк Америки 100 2
FedEx 31 2
Согласие СК 44 2
Uber China 7 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 15
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 8
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Президент США 105 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 5
Пентагон - Министерство обороны США 276 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 2
Роснано 456 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 2
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 3 2
Счётная палата РФ 458 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Демократическая политическая партия США 36 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 42 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Руссофт - Russoft 250 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
World Wide Web Foundation 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 96 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 67
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 19
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 15
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 913 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2312 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 375 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 741 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1085 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 5
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
Google Android 10750 74
Apple iOS 5741 54
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 40
Microsoft Windows 10 6590 33
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 23
Google Play - Google Store - Android Market 2515 21
Apple iPad 3263 19
Microsoft Windows 7 1662 17
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 15
Apple iPhone 5 710 14
Apple iPhone 3 383 13
Apple iPhone 6 547 13
Microsoft Azure 1171 13
WhatsApp Messenger 654 12
Microsoft Windows 8 1228 11
Nvidia GeForce GTX 2044 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 10
Apple iPhone 7 246 10
Microsoft Office 365 769 10
Microsoft Windows 849 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Java - Язык программирования 1163 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Apple - App Store 2198 8
Google YouTube - Видеохостинг 1702 8
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 6
Apple macOS 920 6
JavaScript - Язык программирования 625 6
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Apple Music 72 6
Apple iPhone 8 157 5
Symbian OS 754 5
Rakuten Viber 429 5
Apple iPad mini 375 5
ByteDance TikTok 95 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Липич Григорий 48 5
Галушкин Олег 168 4
Мишустин Михаил 302 4
Касперский Евгений 218 3
Макарочкина Наталия 8 3
Бочарникова Татьяна 78 3
Кретов Илья 11 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Мякишева Марина 84 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Матвеева Татьяна 83 2
Дягилев Василий 83 2
Nair Manoj - Наир Манодж 5 2
Jacobson Jeff - Якобсон Джефф 3 2
Шурыгин Михаил 4 2
Кузнецов Александр 75 2
Кирюхин Дмитрий 73 2
Путин Владимир 1819 2
Lores Enrique - Лорес Энрике 8 2
Дворкович Аркадий 169 2
Ключников Михаил 18 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Эмдин Сергей 67 2
Захаров Юрий 13 2
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 2
Костерева Катерина 10 2
Бунина Елена 27 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Icahn Carl - Айкан Карл 55 2
Мейстер Жанна 2 2
Deason Darwin - Дисон Дарвин 5 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Овчаренко Юрий 25 2
Киселёв Алексей 28 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Рудычева Наталья 81 2
Зенкин Денис 96 2
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 671
Россия - Российская федерация - РФ 57070 510
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 410
Германия - Федеративная Республика 3601 322
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 292
Япония 2745 284
Франция - Французская Республика 2108 245
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 202
Индия - Республика 2151 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 91
Украина 3338 80
Бразилия - Федеративная Республика 1119 80
Канада 1290 64
Казахстан - Республика 2615 52
Россия - Санкт-Петербург 7035 49
Новая Зеландия 290 44
Сингапур - Республика 808 42
Италия - Итальянская Республика 1362 40
Испания - Королевство 1247 35
Беларусь - Белоруссия 2079 35
Южная Корея - Республика 1444 34
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 508 29
Европа 3718 27
Швеция - Королевство 746 27
Восточная Европа 1665 26
Нидерланды 967 23
Азия - Азиатский регион 1509 22
Финляндия - Финляндская Республика 810 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 21
Аргентина - Аргентинская Республика 187 20
Польша - Республика 824 20
Австрия - Австрийская Республика 523 19
Ближний Восток 1466 18
Дания - Королевство 370 18
Эстония - Эстонская Республика 410 18
Норвегия - Королевство 426 17
Северная Америка 1401 17
Израиль 716 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Cashback - Кэшбэк 37 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Конституция США 18 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 2 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
Адиабатическая теорема 1 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 1 1
Русский язык 963 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Интеллектуальная собственность 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
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The Economist Intelligence Unit 30 1
Bloomberg Intelligence 2 1
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 20 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Centerlink - Австралийская программа магистратуры 1 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
ВШМ - Высшая школа методологии 2 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 2 1
Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 3 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 1 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 85 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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