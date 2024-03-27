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VSaaS Video Surveillance as a Service Удаленное облачное видеонаблюдение Системы интеллектуального видеонаблюдения Умное видеонаблюдение

VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение


27.03.2024 «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»

Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за

14.03.2024 Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома»

с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен
11.03.2024 Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье

ципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района. Фото: МТС Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье Видеокамеры установл
29.02.2024 MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»

ить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в до
22.02.2024 В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение 

уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру

29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся
15.12.2023 Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения?

Видеонаблюдение без перебоев В современном мире системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью любого бизнеса, а также стали важным инструментом безопасности для собственников недвижимости. Они обеспечивают постоянный контроль и наблюд
13.12.2023 Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки от бренда Botslab: умные камеры наблюдения Botslab Indoor Camera 2 Pro (C221), Botslab Indoor Camera 2E (C212), Outdoor Dual-lens Camera (W302) и Outdoor Pan/Tilt Camera (W312). Об этом CNews сообщили представите
15.11.2023 Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год

МТС зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 г. на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по внедрению комплексных решений стали
20.10.2023 «Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения

й день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обра
04.10.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста ч
28.09.2023 «Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала

стема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в в
19.09.2023 ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций

лекома” не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, п
28.08.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив»

МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваи
16.08.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатн
20.07.2023 Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

тку в пункт проведения экзаменов. В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысяч
30.05.2023 В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»

нфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.». Алек
24.03.2023 «Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ

сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. «Система видео
23.03.2023 За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС

ки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисц
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»

мобилей, грузового и спецтранспорта. Комплексная система безопасности позволяет усилить контроль за складскими процессами и соблюдением условий охраны труда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система видеонаблюдения МТС охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков. Умные IP-камеры помогают обеспечивать безопасность на всей территории п
09.02.2023 Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов

ования при возникновении нештатных ситуаций — пожара, аварий, несанкционированного доступа. Система интеллектуального видеонаблюдения очень универсальна и легко адаптируется под нужды заказчика
19.01.2023 Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово

интегрирован существующий проекционный пешеходный переход с функцией распознавания пешеходов. Весь видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в дежурную часть полиции, а так
12.12.2022 Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе

оссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила системой видеонаблюдения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске. Техно
08.12.2022 Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Новосибирска за три квартала 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Новосибирской
06.12.2022 Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения

влению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала пятикратный рост спроса на системы видеонаблюдения у псковских компаний за три квартала 2022 г. по сравнению с аналогичн
24.08.2022 Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппаратных комплексов интеллектуального IP-видеонаблюдения Macroscop объявили о старте сотрудничества. Компании планируют создавать и развивать ПО для интеллектуальных систем безопасности, розничной торговли и иных областей применени
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций

ельную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. За весь
26.07.2022 МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения

в интернет, хот-спотами Wi-Fi, виртуальной телефонией и системой интеллектуального видеонаблюдения. Умное видеонаблюдение, запущенное на площадке предприятия, включает в себя 55 камер, располож
16.06.2022 Безопасный отдых: «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на семи пляжах Челябинска

нт для постоянного мониторинга обстановки в местах массового скопления людей». По желанию заказчика облачное видеонаблюдение можно дополнить функцией видеоаналитики для автоматической фиксации

05.04.2022 МТС оборудовала системой видеонаблюдения бензовозы в Татарстане

и выведет «проблемную» камеру на экран диспетчера. «Бизнес и государственные организации применяют системы видеонаблюдения и умные камеры МТС в самых разных сферах. В Татарстане они контролиру
05.04.2022 Спрос на российские системы видеонаблюдения и видеоаналитики увеличился на 16%

е того, в компании отмечают рост запросов на сервисную модель обслуживания систем видеонаблюдения – VSaaS (Video Surveillance as a Service/ видеонаблюдение как услуга). Такой вариант, в отличие
04.04.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022

сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени
31.03.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022

сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени
Рынок решений для видеонаблюдения 2021

окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?

емам. Облачное хранение Популярность «видеонаблюдения как услуги» (Video Surveillance as a Service, VsaaS) быстро растет. Рынок «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS) в 2020-2026 гг. Как и
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal

о с ГК Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baika
24.01.2022 МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения

раструктуры и высокий уровень безопасности. Реализация вместе с МТС проекта по созданию современной системы видеонаблюдения на территории ОЭЗ в зоне таможенного контроля не только создаст повыш
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом

та, решения для передачи и хранения видео, услуги (в том числе облачные услуги по видеонаблюдению — VSaaS, Video Surveillance as a Service). Оценок размеров и динамики рынка достаточно много. Е
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»

сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, а также для быстрой работы торговых точек на территории аэровокзала. С помощью фиксированного интернета МТС система видеонаблюдения «Гагарина» позволяет полностью удаленно контролировать территорию аэровокзала и предотвращать возникновение ситуаций, угрожающих безопасности пассажиров и персонала аэро
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске

дения пять муниципальных челябинских пляжей на Южном Урале: «Городской», «Новороссийский», «Смолинский», «Чуриловский» и «Шершневский». Современные IP-камеры круглосуточно в онлайн-режиме транслируют видеопоток на рабочее место аналитика оперативной дежурной смены МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска» (ЕДДС). Установленное видеонаблюдение позволит вести мониторин

Публикаций - 1709, упоминаний - 2134

VSaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9372 276
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11528 149
АРМО ГК - АРМО-Системы 265 87
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 70
Microsoft Corporation 24300 51
Smartec 126 49
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 46
Cisco Systems 5052 41
Sony 6514 38
IBM - International Business Machines Corp 9385 38
МегаФон 8222 33
АРМО ГК 123 33
Ростех - Автоматика Концерн 1609 31
Vocord - Вокорд 183 31
Samsung Electronics 10087 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1442 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 29
Google LLC 11528 29
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 815 29
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 28
Pelco 67 28
Yandex - Яндекс 6784 27
Цифра ГК 2335 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 26
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3523 26
7885 25
Huawei 3779 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1247 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 24
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 23
Oracle Corporation 6582 23
Ivideon - Мобильные видеорешения 52 22
Intel Corporation 12014 22
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 239 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 19
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 193 19
Apple Inc 11807 19
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 65 18
Hikvision - Хиквижн 52 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6872 35
РЖД - Российские железные дороги 1833 34
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6873 25
X5 Group - Перекрёсток 512 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 14
Газпром ПАО 1294 14
Россети Ленэнерго 1700 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 11
Газпром - Севернефтегазпром 13 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 389 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 207 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 9
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 9
Лента - Сеть розничной торговли 1984 9
Почта России ПАО 2058 8
РВК - Российская венчурная компания 546 8
Газпром нефть 579 8
Роснефть НК - нефтяная компания 506 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1868 8
ВТБ - ВТБ24 662 7
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 7
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 62 7
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 7
Visa International 1937 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 117 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1553 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 6
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 6
Наукоград - технопарк 126 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 6
ГПБ - Газпромбанк 1048 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 642 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5256 110
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10955 88
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1800 83
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 81
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2365 65
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4293 64
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5671 60
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4821 46
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 947 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1325 40
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 155 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 31
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 266 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2479 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3698 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3192 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1344 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 614 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 14
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 381 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1328 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1643 12
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 421 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 10
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 147 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 284 10
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 281 10
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 172 10
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 89 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 274 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 9
Федеральное казначейство России 1699 9
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 206 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 715 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2135 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 20
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 3
Метро Международная ассоциация 4 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 218 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
OSI - Open Source Initiative 71 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 1
OWASP - Open Web Application Security Project 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3876 969
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61783 691
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47100 598
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28461 304
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20115 289
Видеокамера - Camcorder 2227 283
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10594 252
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29136 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11344 219
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15057 212
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 502 209
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15208 207
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11994 206
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7191 206
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8223 201
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23237 196
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10545 186
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17110 183
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7390 180
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25197 179
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12224 157
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5589 152
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19877 148
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27300 148
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23768 145
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12218 141
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10453 141
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11339 140
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9396 139
Аналоговые технологии 2728 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23292 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11223 123
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9929 122
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3443 118
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1167 118
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10309 116
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 549 113
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8967 111
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9204 108
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13683 104
Google Android 13640 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4814 55
Microsoft Windows 15279 51
Apple iOS 7498 50
Linux OS 9442 48
Microsoft Windows 2000 8661 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 46 29
Apple iPhone 6 4861 28
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 28
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 297 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6939 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1285 22
Axis Camera Station 33 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1354 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2642 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 727 17
Google Play - Google Store - Android Market 3201 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4035 17
Google YouTube - Видеохостинг 2625 15
Apple - App Store 2814 15
Apple iPad 3824 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 15
Microsoft Edge - браузер 1976 15
DSSL Trassir 21 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 300 12
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 12
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 228 12
Apple macOS 1952 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1710 12
Microsoft Skype 2044 11
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 315 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2945 11
Intel x86 - архитектура процессора 1776 11
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 11
Microsoft SQL Server 1551 10
Mozilla Firefox - браузер 1863 10
Исхизова Александра 71 23
Головин Дмитрий 28 19
Путин Владимир 3043 16
Горбатько Александр 105 15
Ермаков Валерий 105 14
Ермолаев Артем 370 14
Сергеев Михаил 104 11
Румянцева Ольга 62 10
Чернышенко Дмитрий 545 9
Мякишева Марина 84 8
Шадаев Максут 898 8
Барвинский Владимир 20 8
Барсуков Николай 9 8
Казаков Николай 8 8
Осеевский Михаил 305 8
Гольцов Александр 77 8
Медведев Дмитрий 1646 8
Собянин Сергей 339 8
Громов Иван 102 7
Андрианов Михаил 9 7
Малярчук Юрий 8 7
Грунтов Антон 8 7
Кадацкий Валерий 7 7
Герман Андрей 24 6
Массух Илья 228 6
Морозова Тамара 19 6
Варев Александр 16 6
Черныш Сергей 6 6
Денисюк Геннадий 7 6
Векилов Тимур 28 6
Щелгачев Дмитрий 21 6
Шишмарев Сергей 30 6
Шелепов Владимир 24 6
Юдников Андрей 14 6
Прокопенко Артемий 9 6
Тимофеев Илья 9 6
Абрамов Сергей 73 5
Лукошков Дмитрий 41 5
Бобровников Борис 103 5
Старовойтов Александр 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 137674 927
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41761 431
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16749 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51397 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 98
Европа 21531 73
Беларусь - Белоруссия 5456 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16424 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14021 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7089 52
Россия - УФО - Екатеринбург 3763 49
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2829 48
Армения - Республика 2249 46
Россия - СФО - Новосибирск 4121 45
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2996 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13189 39
Германия - Федеративная Республика 12518 36
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2767 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1469 32
Россия - УФО - Челябинская область 1131 32
Украина 7503 31
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1464 30
Япония 13176 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1829 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2713 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1562 29
Россия - УФО - Тюменская область 1078 29
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 799 28
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1349 26
Азия - Азиатский регион 5369 22
Земля - планета Солнечной системы 10249 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1399 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2941 21
Россия - ЮФО - Ростовская область 1446 21
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Европа Восточная 3051 20
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2539 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2334 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48904 486
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17479 354
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27562 239
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22989 193
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46338 189
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13176 100
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9334 99
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5464 95
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3453 89
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4511 80
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10687 51
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 399 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 918 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 160 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 70 5
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 4
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Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 7 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 235 2
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 5 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 49 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 166 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 70 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 227 2
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 150 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 58 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 86 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 72 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
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