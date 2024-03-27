VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение

«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк» Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за

Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома» с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен

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В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру

Юлия Смирнова - Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся

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«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени

«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени

Рынок решений для видеонаблюдения 2021 окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает

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МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин» сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, а также для быстрой работы торговых точек на территории аэровокзала. С помощью фиксированного интернета МТС система видеонаблюдения «Гагарина» позволяет полностью удаленно контролировать территорию аэровокзала и предотвращать возникновение ситуаций, угрожающих безопасности пассажиров и персонала аэро