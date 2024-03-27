VSaaS Video Surveillance as a Service Удаленное облачное видеонаблюдение Системы интеллектуального видеонаблюдения Умное видеонаблюдение
|27.03.2024
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«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»
Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за
|14.03.2024
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Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома»
с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен
|11.03.2024
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Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье
ципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района. Фото: МТС Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье Видеокамеры установл
|29.02.2024
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MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»
ить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в до
|22.02.2024
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В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение
уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру
|29.12.2023
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Юлия Смирнова -
Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра
наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся
|15.12.2023
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Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения?
Видеонаблюдение без перебоев В современном мире системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью любого бизнеса, а также стали важным инструментом безопасности для собственников недвижимости. Они обеспечивают постоянный контроль и наблюд
|13.12.2023
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Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке
Компания diHouse представляет на российском рынке новинки от бренда Botslab: умные камеры наблюдения Botslab Indoor Camera 2 Pro (C221), Botslab Indoor Camera 2E (C212), Outdoor Dual-lens Camera (W302) и Outdoor Pan/Tilt Camera (W312). Об этом CNews сообщили представите
|15.11.2023
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Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год
МТС зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 г. на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по внедрению комплексных решений стали
|20.10.2023
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«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения
й день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обра
|04.10.2023
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Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста ч
|28.09.2023
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«Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала
стема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в в
|19.09.2023
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ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций
лекома” не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, п
|28.08.2023
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Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив»
МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваи
|16.08.2023
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Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатн
|20.07.2023
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Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ
тку в пункт проведения экзаменов. В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысяч
|30.05.2023
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В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»
нфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.». Алек
|24.03.2023
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«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ
сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. «Система видео
|23.03.2023
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За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС
ки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисц
|15.03.2023
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Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»
мобилей, грузового и спецтранспорта. Комплексная система безопасности позволяет усилить контроль за складскими процессами и соблюдением условий охраны труда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система видеонаблюдения МТС охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков. Умные IP-камеры помогают обеспечивать безопасность на всей территории п
|09.02.2023
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Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов
ования при возникновении нештатных ситуаций — пожара, аварий, несанкционированного доступа. Система интеллектуального видеонаблюдения очень универсальна и легко адаптируется под нужды заказчика
|19.01.2023
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Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово
интегрирован существующий проекционный пешеходный переход с функцией распознавания пешеходов. Весь видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в дежурную часть полиции, а так
|12.12.2022
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Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе
оссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила системой видеонаблюдения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске. Техно
|08.12.2022
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Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Новосибирска за три квартала 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Новосибирской
|06.12.2022
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Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения
влению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала пятикратный рост спроса на системы видеонаблюдения у псковских компаний за три квартала 2022 г. по сравнению с аналогичн
|24.08.2022
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Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения
Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппаратных комплексов интеллектуального IP-видеонаблюдения Macroscop объявили о старте сотрудничества. Компании планируют создавать и развивать ПО для интеллектуальных систем безопасности, розничной торговли и иных областей применени
|16.08.2022
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Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций
ельную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. За весь
|26.07.2022
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МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения
в интернет, хот-спотами Wi-Fi, виртуальной телефонией и системой интеллектуального видеонаблюдения. Умное видеонаблюдение, запущенное на площадке предприятия, включает в себя 55 камер, располож
|16.06.2022
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Безопасный отдых: «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на семи пляжах Челябинска
нт для постоянного мониторинга обстановки в местах массового скопления людей». По желанию заказчика облачное видеонаблюдение можно дополнить функцией видеоаналитики для автоматической фиксации
|05.04.2022
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МТС оборудовала системой видеонаблюдения бензовозы в Татарстане
и выведет «проблемную» камеру на экран диспетчера. «Бизнес и государственные организации применяют системы видеонаблюдения и умные камеры МТС в самых разных сферах. В Татарстане они контролиру
|05.04.2022
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Спрос на российские системы видеонаблюдения и видеоаналитики увеличился на 16%
е того, в компании отмечают рост запросов на сервисную модель обслуживания систем видеонаблюдения – VSaaS (Video Surveillance as a Service/ видеонаблюдение как услуга). Такой вариант, в отличие
|04.04.2022
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«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022
сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени
|31.03.2022
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«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022
сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружени
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Рынок решений для видеонаблюдения 2021
окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает
|03.02.2022
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Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?
емам. Облачное хранение Популярность «видеонаблюдения как услуги» (Video Surveillance as a Service, VsaaS) быстро растет. Рынок «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS) в 2020-2026 гг. Как и
|01.02.2022
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Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal
о с ГК Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baika
|24.01.2022
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МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения
раструктуры и высокий уровень безопасности. Реализация вместе с МТС проекта по созданию современной системы видеонаблюдения на территории ОЭЗ в зоне таможенного контроля не только создаст повыш
|10.11.2021
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Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом
та, решения для передачи и хранения видео, услуги (в том числе облачные услуги по видеонаблюдению — VSaaS, Video Surveillance as a Service). Оценок размеров и динамики рынка достаточно много. Е
|13.09.2021
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МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»
сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта, а также для быстрой работы торговых точек на территории аэровокзала. С помощью фиксированного интернета МТС система видеонаблюдения «Гагарина» позволяет полностью удаленно контролировать территорию аэровокзала и предотвращать возникновение ситуаций, угрожающих безопасности пассажиров и персонала аэро
|18.08.2021
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«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске
дения пять муниципальных челябинских пляжей на Южном Урале: «Городской», «Новороссийский», «Смолинский», «Чуриловский» и «Шершневский». Современные IP-камеры круглосуточно в онлайн-режиме транслируют видеопоток на рабочее место аналитика оперативной дежурной смены МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска» (ЕДДС). Установленное видеонаблюдение позволит вести мониторин
VSaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Исхизова Александра 71 23
|Головин Дмитрий 28 19
|Путин Владимир 3043 16
|Горбатько Александр 105 15
|Ермаков Валерий 105 14
|Ермолаев Артем 370 14
|Сергеев Михаил 104 11
|Румянцева Ольга 62 10
|Чернышенко Дмитрий 545 9
|Мякишева Марина 84 8
|Шадаев Максут 898 8
|Барвинский Владимир 20 8
|Барсуков Николай 9 8
|Казаков Николай 8 8
|Осеевский Михаил 305 8
|Гольцов Александр 77 8
|Медведев Дмитрий 1646 8
|Собянин Сергей 339 8
|Громов Иван 102 7
|Андрианов Михаил 9 7
|Малярчук Юрий 8 7
|Грунтов Антон 8 7
|Кадацкий Валерий 7 7
|Герман Андрей 24 6
|Массух Илья 228 6
|Морозова Тамара 19 6
|Варев Александр 16 6
|Черныш Сергей 6 6
|Денисюк Геннадий 7 6
|Векилов Тимур 28 6
|Щелгачев Дмитрий 21 6
|Шишмарев Сергей 30 6
|Шелепов Владимир 24 6
|Юдников Андрей 14 6
|Прокопенко Артемий 9 6
|Тимофеев Илья 9 6
|Абрамов Сергей 73 5
|Лукошков Дмитрий 41 5
|Бобровников Борис 103 5
|Старовойтов Александр 13 5
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