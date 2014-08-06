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Индексная книга CNews*
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QWERTY-клавиатура ЙЦУКЕН-клавиатура

QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура


06.08.2014 Осенние новинки BlackBerry: последний шанс?
26.01.2012 Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура?
30.11.2011 Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров
24.10.2011 Универсальная IP-приставка, которая понравилась Щеголеву, поступит в продажу в декабре. ЦЕНЫ
20.09.2011 LG выпускает слайдер Optimus Q2 с QWERTY-клавиатурой для Южной Кореи
18.08.2011 Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства
16.05.2011 Абонентам Qwerty стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web»
16.05.2011 На «Связь-Экспокомм» представили проект многофункциональной IPTV-приставки Qwerty
15.04.2011 Fly показала бюджетный Qwerty-моноблок с 2 SIM-картами
11.04.2011 Qwerty пополнил пакет «Телетория» каналами «Спорт 2» и «Наука 2.0»
10.03.2011 Samsung анонсировала Android-смартфон Galaxy Pro с QWERTY-клавиатурой
05.03.2011 Prestigio представила ридер с QWERTY-клавиатурой
24.01.2011 HTC Desire Z: обзор лучшего клавиатурного коммуникатора
19.11.2010 iPhone 4 оснастили выдвижной клавиатурой стандарта QWERTY
15.10.2010 Qwerty открывает для подключения пакет HD-каналов
12.10.2010 Vertu с QWERTY-клавиатурой
08.09.2010 Philips представила пульт ДУ с QWERTY-клавиатурой
25.08.2010 Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android
13.08.2010 Nokia C3: доступный не-смартфон с qwerty и Wi-Fi
04.08.2010 Первый взгляд на Nokia C6: qwerty-клавиатура в компактном корпусе
16.06.2010 Acer beTouch E130 – Android-смартфон с клавиатурой стандарта QWERTY
15.06.2010 В 2010 г. ожидается появление QWERTY-слайдера BlackBerry
26.05.2010 LG выпустила коммуникатор с доступом к мобильному телевидению
24.05.2010 BlackBerry выпустит QWERTY-слайдер с новой ОС
24.05.2010 У HTC Desire есть QWERTY-двойник
14.05.2010 Доступный QWERTY-коммуникатор LG появится в продаже 20 мая
12.05.2010 Motorola выпустит бюджетный QWERTY-телефон
11.05.2010 Motorola выпустит квадратный QWERTY-коммуникатор
07.05.2010 Alcatel выпустила недорогой QWERTY-слайдер
28.04.2010 HTC выпустит "гуглофон" с QWERTY-клавиатурой
28.04.2010 Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile
08.02.2010 "Бюджетный" QWERTY-смартфон Nokia
15.01.2010 «Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок
28.12.2009 Абонентам Qwerty стали доступны телеканалы Turner Broadcasting System
23.12.2009 Абонентам Qwerty стал доступен новый телеканал English Club TV
24.11.2009 Абонентам Qwerty стали доступны телеканалы «НТВ-Плюс»
05.11.2009 В России появился недорогой QWERTY-смартфон на Android
30.09.2009 Абоненты Qwerty получили новый сервис iCode
22.06.2009 Qwerty ушел под контроль государства

Публикаций - 1546, упоминаний - 1796

QWERTY-клавиатура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 372
Intel Corporation 11262 324
Microsoft Corporation 22497 317
Samsung Electronics 9333 307
Nvidia Corp 3118 230
Lenovo Group 2077 203
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 200
LG Electronics 3372 123
HTC Corporation 1428 116
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 98
AMD - Advanced Micro Devices 3661 95
Элемент ГК - Elementec 1523 90
Центел - Центральный телеграф 404 71
Huawei 3222 70
Google LLC 10352 67
IBM - International Business Machines Corp 8941 66
Sony Ericsson 1107 62
Lenovo Motorola 3463 61
Meta Platforms - Facebook 4267 56
Sony 6145 52
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 50
Yandex - Яндекс 5015 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 45
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 40
HP Inc. 5313 38
Twitter 2493 38
Qualcomm Technologies 1639 37
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 36
E-Ten Information Systems 113 35
HP - Hewlett-Packard 3567 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 29
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Carl Zeiss 294 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Связной ГК 1190 14
Евросеть 1393 10
Dixis - Диксис 343 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Почта России ПАО 1853 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Самолёт ГК 216 6
Ferrari NV 144 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
LEGO 202 5
Prada 51 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Белый Ветер 340 4
Газпром ПАО 1008 4
Walt Disney Company 556 3
BMW Group 392 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Альфа-Банк 1476 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Swarovski AG 69 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 2
Меркури - Mercury 215 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Nike 157 2
Porsche - Порше Руссланд 73 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Porsche Design GmbH 22 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Квадра ПАО - ТГК-4 15 2
Совкомбанк Совесть 95 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 2
Телефон.Ру 89 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 47
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 8
Президент Российской Федерации 3770 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Правительство Москвы 1640 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Счётная палата РФ 628 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
U.S. NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США 6 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Конституционный суд РФ 79 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 88
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 16
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Symbian Foundation 38 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 5 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 767
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 765
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 724
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 654
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 639
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 525
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 401
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 307
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 157
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 155
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 147
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 145
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 138
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 133
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 74
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 72
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 69
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