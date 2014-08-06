Индексная книга CNews*
QWERTY-клавиатура ЙЦУКЕН-клавиатура
Публикаций - 1546, упоминаний - 1796
QWERTY-клавиатура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 41
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 15
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 10
|Набоков Сергей 27 7
|Заболотный Игорь 43 6
|Ерофеева Мария 31 6
|Chen John - Чен Джон 25 6
|Москалева Татьяна 73 5
|Кожевников Алексей 61 5
|Рейман Леонид 1009 5
|Путин Владимир 2542 5
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 5
|Фадеев Михаил 55 4
|Симонов Игорь 100 4
|Лаптева Марина 114 4
|Анкилов Константин 96 3
|Резников Олег 14 3
|Бецков Григорий 23 3
|Никитин Николай 19 3
|Беляев Дмитрий 22 3
|Шелестенко Алексей 9 3
|Сорокин Андрей 18 3
|Овчинников Борис 128 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Кусков Денис 212 3
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
|Кочетков Владислав 247 2
|Брюквин Юрий 281 2
|Назаров Алексей 69 2
|Солонин Виталий 89 2
|Герчук Михаил 87 2
|Наумов Виктор 124 2
|Бешев Сергей 17 2
|Демидов Михаил 132 2
|Кандыбович Дмитрий 10 2
|Icahn Carl - Айкан Карл 65 2
|Соколов Андрей 15 2
|Алимбеков Сергей 20 2
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
|Григорьева Евгения 57 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203020, в очереди разбора - 917750.
Создано именных указателей - 96002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203020, в очереди разбора - 917750.
Создано именных указателей - 96002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.