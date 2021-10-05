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05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
17.08.2021 «Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении 1
19.07.2021 Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов 2
13.07.2021 Исследование: более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение» 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
01.03.2021 G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
23.12.2020 В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
02.12.2020 Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций 1
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19 1
08.09.2020 Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард 2
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 2
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
29.07.2020 МВД строит собственную медицинскую ИТ-систему на «Эльбрусах» и российском ПО 2
17.07.2020 Более половины российских компаний в период пандемии увеличили расходы на кибербезопасность 2
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 2
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов 1
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
14.05.2020 Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 2
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 3
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 5
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
19.11.2019 Aruba модернизировала сетевую инфраструктуру клиники академика Ройтберга) 1

Публикаций - 153, упоминаний - 238

MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 11
Microsoft Corporation 11077 11
VK - Mail.ru Group 2483 8
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 8
3738 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
Барс груп 402 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 6
АТОЛ ГК 168 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Synology Inc 130 5
ФОРС - Центр разработки 179 4
IBM 3539 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Доктор рядом - Doc+ 43 4
Сван 20 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Dahua Technology 34 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
Netrika - Нетрика 84 3
Siemens AG - Сименс Россия 651 3
Selectel - Селектел 137 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
Logitech 166 3
Крок 1219 3
VMware 1829 3
Cisco Systems 2040 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Telegram Group 702 2
Oracle Corporation 3344 2
РТЛабс 145 2
Huawei 2730 2
Код Безопасности 365 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 13
Ренессанс Страхование 51 12
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Вертолеты России 114 6
Инвитро - Invitro 35 6
Технология здоровья 6 6
АльфаСтрахование СГ 208 5
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 5
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 5
Sanofi - Санофи 33 5
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Максима Лигал - Maxima Legal 5 3
Почта России ПАО 1572 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Visa International 1345 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Родник 45 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Bayer AG - Байер 37 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 2
Медскан 12 2
ЕС-лизинг 13 2
Нанолек 9 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Фармстандарт АО 32 2
Пепеляев Групп 25 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Водный стадион Технопарк 10 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Р-Фарм 20 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
Кредит Европа банк 29 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 29
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 4
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
Администрация Президента РФ 267 3
ГАУЗ СО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 4 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
Правительство РФ 2203 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Правительство Москвы 653 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 23
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 11
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
Big Data - Большие данные 1136 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
Электроника 63 4
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Умные платформы 497 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
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ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 10
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СП.АРМ 18 6
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 6
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Apple iOS 5742 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
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KasperskyOS 29 5
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GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 5
Google Android 10751 5
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 5
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 4
Microsoft Skype 1467 4
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
VK - Mail.ru Дети 7 4
Microsoft Windows 10 6635 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
Microsoft Azure 1171 3
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Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
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UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Сельское хозяйство 12 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Эксперт ГК 13 3
Forbes - Форбс 442 1
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ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 6
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 5
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ИРИ - Институт развития интернета 94 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
РАН - Российская академия наук 316 3
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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