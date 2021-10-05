Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MedTech
МедТех
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Публикаций - 153, упоминаний - 238
MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фишер Андрей 54 13
|Теличева Наталья 125 11
|Скворцова Вероника 51 9
|Путин Владимир 1824 8
|Образцов Алексей 8 8
|Петухов Максим 8 8
|Кальмуцкий Олег 8 7
|Захаров Павел 54 6
|Миронович Филипп 7 6
|Лебедев Георгий 39 6
|Васильев Кирилл 13 5
|Паперный Евгений 11 5
|Деев Алексей 6 5
|Федин Владимир 6 5
|Бойко Елена 151 5
|Владзимирский Антон 9 5
|Карелин Павел 6 5
|Тыров Илья 11 5
|Зингерман Борис 35 4
|Андрейчук Юрий 6 4
|Островский Владимир 22 4
|Лебеденко Степан 10 4
|Пастухов Борис 6 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Гайдуков Алексей 24 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Макаров Владимир 52 4
|Корнилов Андрей 8 4
|Воинов Сергей 12 4
|Гоц Роман 24 4
|Трофимова Татьяна 6 4
|Когай Евгений 9 3
|Клименко Герман 31 3
|Швецов Денис 11 3
|Кондратенко Дмитрий 4 3
|Али Максим 5 3
|Кошелев Константин 6 3
|Ишмамедов Константин 4 3
|Гусев Александр 26 3
|Сергунина Наталья 163 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru