N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».