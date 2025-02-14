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N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник


N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».

 


14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
21.11.2024 В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася» 1
21.03.2024 Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 2
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 2
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 1
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 2
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
17.01.2019 «Нетрика» начинает работу с зарубежными медицинскими организациями 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 147 17
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 48 6
8259 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Samsung Electronics 10282 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Гиасофт - Giasoft 2 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 2
Laval - Лаваль 6 1
Ростелеком 9738 1
Broadcom - VMware 2365 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
БАРС Груп 546 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
СП.АРМ 47 1
Парус Корпорация 552 1
American Well 3 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Medods - Медодс 6 1
Цифра ГК 2435 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Реновацио софт 1 1
Санаториум 2 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 44 1
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
Софт-сервис 2 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 3
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 2
Tashir Group - Ташир ГК 30 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 37 2
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 2
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 149 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 12
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 7
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 359 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4500 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1209 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 66 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 134 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 330 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1253 2
Оцифровка - Digitization 4564 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 18
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 45 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 3
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 3
1С:Медицина 42 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 2
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Samsung Knox 97 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Linx Datacenter 49 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
АрхиМед Плюс - Archimed+ МИС 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 56 1
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ 2 1
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 1
Соловьев Владимир 106 16
Чумаков Денис 18 3
Бойко Елена 152 2
Фишер Андрей 74 2
Симаков Олег 113 2
Раменский Демьян 17 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Швецов Денис 13 2
Смирнова Екатерина 8 2
Балабанов Анатолий 12 2
Петрова Лариса 2 2
Меркулов Борис 7 2
Орлов Геннадий 16 2
Мошков Артем 14 2
Фомин Дмитрий 24 2
Бродская Марина 1 1
Терехов Александр 15 1
Гайдуков Алексей 23 1
Щепилов Евгений 36 1
Ларченко Илья 4 1
Жупанова Дарья 1 1
Дюков Андрей 17 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Тыров Илья 27 1
Ильин Алексей 23 1
Новицкий Роман 11 1
Галстян Арсен 6 1
Мисюлин Сергей 1 1
Тимошков Виталий 1 1
Иова Дмитрий 1 1
Агапова Анна 2 1
Башков Игорь 17 1
Естенков Дмитрий 1 1
Диркс Артем 1 1
Хазиев Раиль 1 1
Галиев Ильмир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - СФО - Иркутская область 1102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1526 1
Европа 21799 1
Узбекистан - Республика 1736 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Казахстан - Республика 5550 1
Канада 4891 1
Испания - Королевство 3715 1
Колумбия - Республика 529 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 22
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 11
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 6
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 1
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Здравоохранение - Реабилитация 378 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5790 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 177 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5031 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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