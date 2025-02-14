N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник
N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Владимир 106 16
|Чумаков Денис 18 3
|Бойко Елена 152 2
|Фишер Андрей 74 2
|Симаков Олег 113 2
|Раменский Демьян 17 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Швецов Денис 13 2
|Смирнова Екатерина 8 2
|Балабанов Анатолий 12 2
|Петрова Лариса 2 2
|Меркулов Борис 7 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Мошков Артем 14 2
|Фомин Дмитрий 24 2
|Бродская Марина 1 1
|Терехов Александр 15 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Ларченко Илья 4 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Дюков Андрей 17 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Тыров Илья 27 1
|Ильин Алексей 23 1
|Новицкий Роман 11 1
|Галстян Арсен 6 1
|Мисюлин Сергей 1 1
|Тимошков Виталий 1 1
|Иова Дмитрий 1 1
|Агапова Анна 2 1
|Башков Игорь 17 1
|Естенков Дмитрий 1 1
|Диркс Артем 1 1
|Хазиев Раиль 1 1
|Галиев Ильмир 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 2
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
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