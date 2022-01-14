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MedTech EHR Electronic Health Record ЭМК Электронная медицинская карта Электронная история болезни Электронная амбулаторная история болезни ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта

MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта


14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения
10.06.2015 «Нетрика» обеспечит петербургским врачам доступ к электронным медицинским картам пациентов
05.02.2015 Электронная медицинская карта готова к тиражированию в Москве
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare
21.12.2006 РЖД приступает к внедрению электронных медицинских карт

Публикаций - 207, упоминаний - 263

MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 35
Netrika - Нетрика 117 21
7002 20
1С-ИжТиСи 6318 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 14
InterSystems - ИнтерСистемз 132 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 13
Барс груп 518 12
Microsoft Corporation 23491 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 11
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 10
ФОРС - Центр разработки 555 9
Oracle Corporation 6301 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 8
СП.АРМ 25 8
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 8
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Доктор рядом - Doc+ 48 6
Agfa Gevaert 65 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 6
SAP SE 4881 5
IBM - International Business Machines Corp 9192 5
Открытые технологии 673 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 367 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 314 5
Netrika - Нетрика Медицина 19 5
Navitel - Навител Навигатор 295 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 5
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 8 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 324 4
1С-Рарус 802 4
Крок - Croc 1705 4
NVision Group - Энвижн Груп 667 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 8
Ренессанс Страхование 121 8
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 64 7
Инвитро - Invitro 65 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 7
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
Точка 3797 6
Ростех - Вертолеты России 156 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 44 5
Технология здоровья 8 5
ГПБ - Газпромбанк 939 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 46 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 4
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 4
Почта России ПАО 1989 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 20 4
Максима Лигал - Maxima Legal 7 4
Stada 19 4
Sanofi - Санофи 41 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 3
Фармстандарт АО 37 3
Россети Ленэнерго 2348 3
Мать и дитя 22 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Пепеляев Групп 27 3
Газпром ПАО 1151 2
Guard Capital 3 2
МРТ Эксперт 2 2
Верный - торговая сеть 257 2
X5 Group - Перекрёсток 453 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
Р-Фарм 22 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 25 2
Bayer AG - Байер 80 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 8 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Газпром нефть 498 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 108
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 95
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 29
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 17
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 13
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 9
Президент Российской Федерации 3712 9
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 9
Правительство Москвы 1991 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 5
Совет при президенте Российской Федерации 192 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 76 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 34 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Федеральное казначейство России 1548 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
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