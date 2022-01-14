Индексная книга CNews*
MedTech EHR Electronic Health Record ЭМК Электронная медицинская карта Электронная история болезни Электронная амбулаторная история болезни ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта
Публикаций - 207, упоминаний - 263
MedTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Владимир 70 17
|Скворцова Вероника 67 15
|Симаков Олег 112 15
|Захаров Павел 60 12
|Лебедев Георгий 50 12
|Гайдуков Алексей 24 11
|Ивакин Роман 56 11
|Бойко Елена 152 10
|Переверзев Михаил 20 9
|Лысенко Эдуард 270 9
|Фишер Андрей 63 9
|Путин Владимир 2729 9
|Зингерман Борис 38 9
|Гаттаров Руслан 143 8
|Дубинин Вадим 27 7
|Островский Владимир 25 7
|Васильев Сергей 41 7
|Серова Елена 319 7
|Никифоров Николай 1172 7
|Суслов Константин 22 6
|Миронович Филипп 12 6
|Дегтерева Мария 28 6
|Башков Игорь 12 6
|Кальмуцкий Олег 8 6
|Столбов Андрей 20 5
|Петухов Максим 10 5
|Андрейчук Юрий 6 5
|Сафронов Роман 36 5
|Собянин Сергей 239 5
|Соловьев Владимир 104 5
|Захаров Алексей 43 4
|Кадников Вячеслав 19 4
|Гусев Александр 30 4
|Али Максим 7 4
|Медведев Дмитрий 1630 4
|Тыров Илья 18 4
|Петрухин Дмитрий 17 4
|Васильев Кирилл 16 4
|Деев Алексей 7 4
|Орлов Геннадий 17 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 11
|91Mobiles 1696 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
|Юность - радиостанция 32 1
|Наш Красноярский край 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.