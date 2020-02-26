Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MIDI
Musical Instrument Digital Interface
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов
Публикаций - 39, упоминаний - 46
MIDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
|Каем Кирилл 16 1
|Крупнов Михаил 1 1
|Березий Екатерина 9 1
|Янушевич Олег 1 1
|Лопатина Есения 1 1
|Галеев Ринат 2 1
|Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
|Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
|Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
|ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru