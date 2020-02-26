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MIDI
Musical Instrument Digital Interface
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов



26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
20.01.2020 Цифровой контент 1
27.12.2019 «Росэлектроника» выпустила первую партию музыкальных синтезаторов 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
17.07.2019 Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
07.02.2017 Tele2 представила новый 4G-смартфон Maxi Plus. Фото 1
09.12.2016 Micromax анонсировала первые LTE-смартфоны линеек Warrior и Juice 1
10.06.2015 Philips начал продавать в России мобильник с рекордным временем работы 1
23.01.2014 Идем на Оскар: создаем аудио- и видеошедевры в iOS и OSX 4
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего 1
29.11.2011 Обзор Amazon Kindle Fire: хотят ли русские планшет? 1
08.05.2011 Explay MID-710: GPS-навигатор или интернет-планшет? 1
29.03.2011 Creative Ziio 7: между планшетом и плеером 1
28.02.2011 Первый взгляд на бизнес-смартфон Nokia E7: лебединая песня Symbian 1
18.08.2010 «Билайн» запустил «Пакеты услуг» 3
30.05.2009 HTC Touch Pro 2: тест лучшего клавиатурного коммуникатора 1
09.10.2008 BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux 1
03.06.2008 REAPER 2.3: многофункциональный аудиоредактор 1
23.04.2008 REAPER 2.202: новая версия аудиоредактора 1
07.04.2008 REAPER 2.2: новая версия аудиоредактора 1
15.02.2008 Google обновил Android SDK 1
15.01.2008 Лучшие телефоны и смартфоны 2007 года 1
24.12.2007 REAPER 2.020: новая версия аудиоредактора 1
28.11.2007 REAPER 2.013: многофункциональный аудиоредактор 1
14.11.2007 REAPER 2.011: новая версия аудиоредактора 1
08.11.2007 Посудомоечные машины: хиты продаж 1
06.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: телефоны с 2 SIM-картами 1
29.10.2007 Cockos выпустила новую версию аудиоредактора REAPER 2.008 1
18.09.2007 Программы для Windows Mobile: необходимый минимум 2
11.09.2006 Motorola создаст телефон на базе Linux 1
11.08.2006 "Сейсмомузыка" предупредит о катастрофах 1
27.06.2006 Oxygen обновил менеджер телефонов 2
22.06.2006 В WinAmp найдена уязвимость 1
19.05.2006 Китайский чип обеспечивает караоке на мобильном телефоне 1
29.03.2006 Fly SL500m: тонкий телефон-слайдер со вспышкой-фонариком 1
15.03.2006 Fly MX200: новая тонкая "раскладушка" 1
20.02.2006 Philips анонсировал телефон 768 1
14.02.2006 3GSM: BenQ-Siemens EF51 - плеер со встроенным мобильным телефоном 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

MIDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8364 4
Samsung Electronics 6500 4
Microsoft Corporation 13274 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
Casio 94 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Sony Ericsson 667 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Oculus VR 48 1
Micromax - Микромакс системс 42 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Siemens AG - Сименс Россия 870 1
Philips 934 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Facebook 3954 1
GitHub 414 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Sony Music Entertainment 42 1
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
WMG - Warner Music Group 113 1
UMG - Universal Music Group 126 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 78 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1217 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4335 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 10
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 205 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3395 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1716 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2663 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 204 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 142 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1048 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 263 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 307 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1452 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 678 1
WMA - Windows Media Audio 573 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
MKV - медиаконтейнер 141 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 120 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 874 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 18 1
AAC - Advanced Audio Coding 269 1
WAV - Waveform Audio File Format 310 1
WMV - Windows Media Video 240 1
AVI - Audio Video Interleave 281 1
MOV Apple QuickTime 175 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 127 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 592 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3174 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 1
EPUB - Electronic Publication 102 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1242 1
FB2 - FictionBook 87 1
Google Android 10774 6
Linux OS 4745 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Philips Xenium - серия телефонов 24 1
Apple macOS X 1061 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 757 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
ExoAtlet Bambini - Детский российский экзоскелет 2 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Apple iPhone 5 710 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Nokia E - серия смартфонов 25 1
Sony Walkman 137 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 1
HTC Touch Diamond 29 1
HTC Touch Pro 19 1
Nokia N - серия 253 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 5 1
Symbian OS 882 1
Samsung Galaxy 347 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5751 1
Apple iPad 3263 1
Corning Gorilla Glass 496 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1162 1
Каем Кирилл 16 1
Крупнов Михаил 1 1
Березий Екатерина 9 1
Янушевич Олег 1 1
Лопатина Есения 1 1
Галеев Ринат 2 1
Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 4
Южная Корея - Республика 1768 2
Европа 4351 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4960 1
Япония 3550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 1
Турция - Турецкая республика 1058 1
Швейцария - Цюрих 123 1
Португалия - Португальская Республика 366 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 262 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 7 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 1 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
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