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GPU
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Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель
vGPU
Виртуальный графический ускоритель


06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 1
30.09.2021 Cloud4Y переходит на почасовую тарификацию облачных GPU-серверов 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
30.08.2021 Cloud4Y предоставил облачные мощности компании «Джимсофт» 1
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
13.05.2021 GPU-ускорение требовательных приложений стало доступно пользователям платформы Digital Energy 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1
21.03.2021 DSaaS: почему анализ данных как услуга набирает обороты 1
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
31.01.2021 Что нового предлагает VMware для управления большим парком разных виртуальных машин? 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 1
18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
25.05.2020 Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование 1
27.04.2020 «Инфосистемы Джет» на конференции Cnews представит уникальную разработку для многократного ускорения аналитики больших данных 2
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 2
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 1
04.03.2020 В драйверах NVidia для Windows нашлась опасная уязвимость 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
23.01.2020 Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков 1
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 1

Публикаций - 208, упоминаний - 265

GPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2012 49
Microsoft Corporation 11039 21
Intel Corporation 4158 14
Samsung Electronics 5641 12
Lenovo Group 1636 11
IBM 3530 10
AMD - Advanced Micro Devices 1664 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Google LLC 7135 8
EA - Electronic Arts 906 8
Apple Inc - Эппл Рус 7685 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
VMware 1829 5
Dell EMC 2393 5
Dell Technologies 133 5
Oracle Corporation 3333 4
SEC Consult Services 929 4
Yandex - Яндекс 4100 4
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
SAP SE 3208 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Supermicro 65 3
Huawei 2727 2
Инфосистемы Джет 675 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
AMD Radeon Technology Group 12 2
Qualcomm Technologies 1001 2
Facebook 3765 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Rockstar Games 201 2
BioWare 162 2
Deep Silver 51 2
Twitter 2204 1
Veeam Software 250 1
Acer Group 1359 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Tesla Motors 241 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
AliExpress 275 2
Continental AG 35 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
SoftBank Group 101 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Стройтрансгаз 15 1
Lockheed Martin 47 1
Русский колос 1 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
TripAdvisor 33 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
AliExpress Tmall 52 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
BMW 248 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Газпром ПАО 519 1
Деловые Линии ГК 36 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Газпром нефть 380 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1123 1
Уралсиб Банк 389 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2200 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Электронная Москва АО 13 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 18
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Kubernetes 307 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 2
Nvidia GeForce GTX 2055 89
Microsoft DirectX 325 34
Microsoft Windows 10 6622 24
Microsoft Windows 7 1662 23
Nvidia Tesla GPU 117 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 13
Google Android 10750 9
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 9
Nvidia GRID vGPU 37 9
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 8
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 8
Linux OS 4249 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Nvidia Quadro GPU 80 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 5
Autodesk AutoCAD 176 5
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 5
Nvidia GeForce GT 153 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
Apple macOS 922 5
Intel Core - Семейство процессоров 863 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 4
Microsoft SQL Server 790 4
Microsoft Azure 1171 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 4
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 4
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 3
SQL - Язык программирования 432 3
Nvidia Quadro RTX GPU 26 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 3
Королюк Алексей 86 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 3
Lisa Su - Лиза Су 32 2
Ганин Егор 50 2
Струченко Алексей 6 2
Мотовилов Олег 58 2
Зайцев Михаил 145 2
Рабкин Александр 5 2
Колокольцев Владимир 8 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
Слабаков Денис 3 1
Moore Gordon - Мур Гордон 20 1
Юн Вадим 5 1
Шатов Сергей 5 1
Джораев Антон 1 1
Архипенков Максим 2 1
Рязанов Александр 1 1
Ивлев Александр 8 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Захарченко Антон 6 1
Гинятуллин Роман 61 1
Рафаловский Давид 20 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 3 1
Бахалов Алексей 1 1
Пермяков Константин 1 1
Зарьянов Алексей 11 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Иванов Сергей 170 1
Колбин Евгений 43 1
Путин Владимир 1821 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Su Liza - Су Лиза 2 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 7
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Япония 2771 4
Франция - Французская Республика 2116 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Индия - Республика 2165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - Владимирская область 367 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Орловская область 132 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Грузия 690 1
Россия - Сочи 910 1
Испания - Королевство 1250 1
Украина 3353 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Венгрия 292 1
США - Кремниевая долина 398 1
Бельгия - Королевство 396 1
Канада 1295 1
Австралия - Австралийский Союз 1121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Восточная Европа 1674 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 1
Норвегия - Королевство 427 1
Дания - Королевство 370 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 1
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Казахстан - Республика 2622 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Ctrl 39 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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