FinTech Эквайринг acquire Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малых Дмитрий 40 40
|Попов Алексей 330 32
|Киричек Алексей 66 27
|Кирсанова Светлана 61 25
|Орловский Виктор 345 17
|Романенко Андрей 90 16
|Исаев Максим 43 12
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 11
|Кисляков Евгений 92 11
|Емельянова Инна 21 11
|Путин Владимир 2719 11
|Богаткин Алексей 30 10
|Никифоров Николай 1172 10
|Комлев Владимир 32 9
|Хромов Сергей 16 7
|Свириденко Кирилл 40 7
|Shander Eric - Шандер Эрик 10 7
|Витязь Александр 43 7
|Богдашев Дмитрий 18 7
|Шигапов Антон 10 7
|Тартышев Дмитрий 19 6
|Малиновский Алексей 19 6
|Казаков Михаил 12 6
|Попов Анатолий 106 6
|Колесников Дмитрий 20 6
|Петелина Екатерина 13 6
|Рябый Илья 20 6
|Копытова Юлия 16 6
|Собянин Сергей 237 5
|Маркелов Константин 30 5
|Спиридонов Дмитрий 27 5
|Заботкин Алексей 7 5
|Аксаков Анатолий 122 5
|Канин Владимир 9 5
|Рычков Андрей 12 5
|Федосеев Михаил 13 5
|Контрабаев Артур 68 5
|Анкудинов Алексей 16 4
|Глазачев Иван 27 4
|Боциев Александр 9 4
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