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FinTech Эквайринг acquire Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами



06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых
19.08.2021 Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых
25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране
10.02.2021 Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group
02.11.2020 ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг
20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1%
18.03.2020 Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона
23.10.2019 Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
12.09.2019 МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России»
18.01.2019 ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена
23.10.2018 «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России
04.06.2018 ВТБ обеспечил эквайринг на Даниловском рынке в Москве
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси
25.04.2018 Mail.Ru Group создала на базе Tarantool платформу безналичных денежных переводов для Mastercard
20.04.2018 Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone
20.03.2018 Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности
16.03.2018 ВТБ спрогнозировал рост доли безналичных расчетов в 2018 году до 40%
02.11.2017 Сбербанк запустил интернет-эквайринг 2.0
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
27.06.2017 Сбербанк и УФССП по Тюменской области реализовали систему безналичных платежей
14.02.2017 Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты во «ВКонтакте»

Публикаций - 1056, упоминаний - 1218

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5646 54
6986 43
1С-ИжТиСи 6303 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 37
Эвотор - Evotor 146 31
ЦФТ Золотая Корона 357 30
АйТи 1281 25
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 197 23
Google LLC 10922 23
Webmoney 523 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 22
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 21
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 21
Samsung Electronics 9715 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 19
Apple Inc 11169 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 17
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 106 15
Смартфин - 2can&ibox 44 14
INPAS - ИНПАС 124 14
SAP SE 4873 13
Датапакс 33 13
VK - Mail.ru Group 3197 13
АйТи-Ойл 28 12
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 12
Цифра ГК 2142 12
1С-Рарус 802 12
Oracle Corporation 6297 12
Microsoft Corporation 23470 12
Red Hat 1229 11
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 10
IBM - International Business Machines Corp 9186 10
PayPal 646 10
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 10
Штрих-М НТЦ 52 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 9
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 172 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 213
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 188
Visa International 1872 160
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 85
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 79
НСПК - Национальная система платежных карт 611 43
Русский стандарт Банк 384 42
Альфа-Банк 1594 39
Точка 3794 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 30
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 876 29
Qiwi 923 28
Евросеть 1398 26
ВТБ - ВТБ24 660 26
Почта России ПАО 1983 26
Мострансавто 66 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 23
ПСБ - Промсвязьбанк 732 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 20
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 19
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 341 18
American Express - Amex 310 16
РЖД - Российские железные дороги 1617 15
Почта Банк 347 15
ПриватБанк - PrivatBank 196 14
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 14
Лента - Сеть розничной торговли 1694 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 14
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 14
Связной ГК 1334 13
МКБ - Московский кредитный банк 402 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 13
Синара Банк - СКБ-банк 129 13
UnionPay - Платёжная система 94 13
VK Delivery club 224 13
ГПБ - Газпромбанк 938 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 651 12
X5 Group 813 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 562 10
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 97
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 17
Правительство Москвы 1987 15
Президент Российской Федерации 3701 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 11
Федеральное казначейство России 1548 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 377 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 6
Правительство Тульской области - органы государственной власти 67 5
НПС - Национальный платежный совет 26 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 344 4
ПФР Департамент информационных технологий 184 4
Мосгортранс ГУП 94 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 308 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 518 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 4
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 42 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 8
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 4
АРБ - Ассоциация российских банков 201 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 90 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
АЮР - Ассоциация юристов России 28 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 331
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 323
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4373 282
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 206
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 186
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 103
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 78
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 52
Samsung Pay 281 51
Apple iOS 6781 51
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 43
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 41
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 40
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 40
Google Play - Google Store - Android Market 2927 38
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 36
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 34
Apple - App Store 2595 27
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 25
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Visa payWave 76 20
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 56 20
Apple iPhone 6 6167 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 17
Microsoft Windows 14416 16
Linux OS 8216 15
Яндекс.Маркет 572 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 13
Alibaba Group - AliPay 71 12
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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