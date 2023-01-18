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Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ

Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ


18.01.2023 Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple
13.01.2023 «Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники
28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники
15.12.2022 США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США
12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай
04.08.2022 Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники
27.06.2022 США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла
27.05.2022 В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях
25.04.2022 Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь
14.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone
29.12.2021 От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники
08.01.2021 Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ»
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов
14.07.2020 Внезапная революция в мире полупроводников: 2-нанометровая топология почти готова
29.06.2020 Разработан полупроводник лучше кремния
19.03.2020 От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии
25.12.2019 Accenture назвала тренды в сфере производителей полупроводников
24.10.2019 На Intel обрушился град патентных исков по всем процессорам, начиная с 2011 года

Публикаций - 3531, упоминаний - 4114

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11668 707
Samsung Electronics 9728 408
AMD - Advanced Micro Devices 3862 291
РТИ Микрон - Micron 1231 290
IBM - International Business Machines Corp 9192 275
Microsoft Corporation 23491 227
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 679 227
Apple Inc 11187 215
Cisco Systems 4873 211
Lenovo Motorola 3503 175
Qualcomm Technologies 1700 159
Applied Materials 273 152
Ситроникс - Sitronics 1057 150
Oracle - Sun Microsystems 2206 140
Toshiba Corporation 2888 136
TI - Texas Instruments Incorporated 815 125
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 115
Oracle Corporation 6301 111
STMicroelectronics 289 107
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 106
Infineon Technologies 392 105
Прогноз 1654 100
Dell EMC 4914 99
Sony 6481 98
Philips 2051 96
HP - Hewlett-Packard 3600 95
Huawei 3502 95
Dell Technologies - Dell Computer 2013 94
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 93
Broadcom Inc - Avago Technologies 488 89
Nvidia Corp 3213 88
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 88
АФК Система ПАО 1701 86
Nortel Networks 1295 84
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 292 81
Yahoo! 3687 79
Amazon Inc - Amazon.com 2801 79
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 78
Google LLC 10935 78
Hitachi - Хитачи 1455 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 420
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 244
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 145
Merrill Lynch 433 90
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 83
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 79
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 440 54
eBay Inc 1597 51
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 49
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 47
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 46
UBS AG 299 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 44
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 41
Точка 3797 40
Россети Ленэнерго 2348 38
GM - General Motors 448 35
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 35
Boeing 987 31
Ford 397 30
Enron - Enrongate 121 28
First Call 239 26
Citi - Citigroup 291 26
Federated Hermes - Federated Investors 57 26
Prudential Securities 68 25
Prudential Financial 52 24
Walmart - Wal-Mart Stores 366 22
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 22
РЖД - Российские железные дороги 1619 21
Cowen - SG Cowen 66 21
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 20
Alcoa 42 18
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 18
Thomas Weisel Partners 38 18
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 18
Hyundai Motor 340 17
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 17
РВК - Российская венчурная компания 536 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 302
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 226
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 180
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 161
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 118
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 722 79
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 72
Президент Российской Федерации 3712 65
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 62
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 59
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 281 56
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 44
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 41
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 146 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 28
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 27
Администрация Президента РФ 977 25
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 25
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 61 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 24
Правительство Москвы 1991 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 842 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 20
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 19
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 18
Судебная власть - Judicial power 2092 18
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 382 18
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 443
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 122
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 34
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 31
Ассоциация менеджеров 97 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 31
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 12
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 11
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 8
8K Association - Ассоциация 8K 160 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
Linux Foundation 174 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 4
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 3
Gen-Z Consortium 11 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 16 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Церковь Вечности 11 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 62 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
WiMAX Forum 68 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6035 769
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19219 685
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 530
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 487
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 471
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 430
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 382
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 364
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6342 357
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 349
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15067 284
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 281
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3792 280
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 266
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9772 238
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8738 222
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16052 221
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 221
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 211
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12603 208
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13221 204
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4790 196
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10151 178
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 167
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9366 166
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11845 164
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 789 160
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6563 154
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2537 145
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10033 142
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 138
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 137
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7774 131
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6143 130
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 130
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 129
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2961 129
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8118 122
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9493 114
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8130 111
Microsoft Windows 2000 12675 299
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 109
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 750 84
Apple iPhone 6 6173 80
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 70
Age of Kings 3445 68
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 66
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 65
Linux OS 8236 59
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 52
Microsoft Windows 14432 51
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 44
Google Android 12544 44
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 42
Intel x86 - архитектура процессора 1599 37
Apple iPad 3737 35
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 296 29
Intel Core - Семейство процессоров 1740 27
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 104 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 696 22
Oracle PeopleSoft 382 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 21
Oracle Java - язык программирования 2763 21
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 181 20
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 432 20
Microsoft Windows BitLocker 1275 19
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 19
NVision Барьер 546 19
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 19
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 19
Samsung Galaxy 1054 17
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 17
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 151 16
Apple iOS 6795 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 15
SAP Ariba 283 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 15
Путин Владимир 2729 69
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 45
Дегтев Геннадий 167 40
Красников Геннадий 68 38
Покровский Иван 80 34
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 31
Медведев Дмитрий 1630 30
Борисов Юрий 115 30
Мишустин Михаил 481 29
Bush George - Буш Джордж 305 28
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 27
Чернышенко Дмитрий 428 26
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 25
Рейман Леонид 1031 25
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 141 24
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 22
Biden Joe - Байден Джо 76 22
Шадаев Максут 628 22
Hogan Art - Хоган Арт 47 22
Moore Gordon - Мур Гордон 61 22
Асланян Сергей 98 21
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 20
Овчинский Владислав 70 19
Евтушенков Владимир 200 19
Прохоров Александр 102 18
Евдокимов Андрей 73 18
Шпак Василий 114 17
Хасьянова Гульнара 120 16
Иванов Сергей 369 16
Калинин Александр 135 15
Фролов Денис 32 14
Чубайс Анатолий 207 13
Гольденберг Леонид 54 13
Трушкин Константин 54 12
Carty Michael - Карти Майкл 20 12
Ефимов Владимир 74 12
Никифоров Николай 1172 11
Паршин Максим 274 11
Chambers John - Чемберс Джон 118 11
Лачков Евгений 31 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 1231
Россия - РФ - Российская федерация 122786 1076
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 409
Япония 12878 409
Европа 21307 400
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 377
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 367
Южная Корея - Республика 6287 285
Китай - Тайвань 3736 274
Германия - Федеративная Республика 12012 232
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 164
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 133
США - Калифорния 4665 117
Индия - Республика 5068 116
Азия - Азиатский регион 4659 114
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 95
Франция - Французская Республика 7084 89
США - Нью-Йорк 2811 87
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 85
Нидерланды 3303 82
Украина 7267 77
Сингапур - Республика 1769 71
Америка 2155 68
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 352 66
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 64
Земля - планета Солнечной системы 9701 61
Ближний Восток 2647 52
Америка Северная 2835 52
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 50
Япония - Токио 920 50
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 46
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 46
Канада 4709 46
Финляндия - Финляндская Республика 3468 42
Израиль 2606 35
Китай - Шанхай 739 35
США - Колумбия - Вашингтон 1366 34
Швеция - Королевство 3459 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 549
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 494
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 470
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 448
Кремний - Silicium - химический элемент 1443 280
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4421 273
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 263
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 240
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4724 225
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6863 219
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 209
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 183
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4200 172
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 171
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8278 152
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7533 135
Энергетика - Energy - Energetically 4203 131
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 690 129
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5225 124
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3576 121
Экспорт - Экспортные операции 2726 115
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4259 115
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1906 109
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 446 108
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 106
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 105
Галлий - Gallium - химический элемент 265 103
Физика - Physics - область естествознания 2436 102
Управленческий консалтинг - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2038 94
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 92
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4048 87
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 86
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица 445 80
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5856 77
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9407 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 72
Финансовые показатели 2072 68
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 68
Кредитование - Сrediting 5112 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4018 66
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 419
CNET Networks - CNET News 1638 283
Thomson Reuters - Рейтер 5773 203
CBS MarketWatch 309 92
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 81
Bloomberg 1109 72
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 61
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 58
91Mobiles 1696 46
DigiTimes - Издание 1295 44
FT - Financial Times 1165 41
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 41
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 32
Известия ИД 467 31
AP - Associated Press 1994 30
Nature 795 27
EurekAlert 270 25
Phys.org 973 25
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
NYT - The New York Times 1001 23
EE Times 158 22
NE Asia Online 313 20
Times 646 18
Tom’s Hardware 178 18
Silicon 508 17
Ведомости 543 15
New Scientist 1447 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 14
The Register 1401 13
Forbes - Форбс 630 13
Electronic News 60 12
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 10
Yahoo! Finance 118 9
Nanotechweb 92 9
Nihon Keizai Shimbun 155 9
Прайм - Агентство экономической информации 857 8
Physical Review Letters 112 8
PhysicsWeb 180 8
Internet Stock Report 992 422
500 Startups 14330 196
S&P 500 551 149
Gartner - Гартнер 3475 97
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 91
S&P - Standard and Poor’s 482 85
IDC - International Data Corporation 4849 78
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 41
IHS iSuppli 397 35
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 28
Gartner - Dataquest 348 27
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 26
Juniper Research 502 22
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 22
Moody's Investors Service 135 18
TrendForce 77 16
Thomson Financial - Thomson First Call 206 13
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 12
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 10
Forrester Research 812 9
IC Insights 24 9
Counterpoint Research 73 9
Strategy Analytics 283 7
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 7
ABI Research 233 7
Bear Stearns 79 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 6
In-Stat/MDR 64 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 6
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 5
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 4
Frost & Sullivan 200 4
IBM Research 107 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 4
IDC Russia - IDC Россия 161 3
In-Stat 115 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 3
Markets&Markets Research 104 3
Deloitte Technology Fast 13 3
IHS Markit 21 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 65
РАН - Российская академия наук 1801 55
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 42
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 42
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 35
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 28
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 24
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 21
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 17
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 14
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 12
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 11
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 10
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 10
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 9
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 8
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 8
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 207 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 7
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 6
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 285 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 6
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 6
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 6
University of Manchester - Манчестерский университет 52 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 263
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 26
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 19
Intel Developer Forum - IDF 274 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 16
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 11
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 3
JD.com 618 Shopping Festival 72 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Микроэлектроника - международный форум 3 2
МТС Телеком Идея 52 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 1
Photokina 61 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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