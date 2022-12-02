Индексная книга CNews*
Электродинамика Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
Публикаций - 3395, упоминаний - 3848
Электродинамика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Массух Илья 215 1
|Лещинер Дмитрий 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
|РИА Новости 800 1
|The Register 1388 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.