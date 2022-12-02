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Электродинамика Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current

Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current

Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год. Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.


02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть 1
01.12.2022 «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров 1
24.11.2022 Новые 10 технологических компаний получат более 1 млрд рублей на «доращивание» бизнеса 1
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали 1
21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
15.11.2022 10 главных мифов об электромобилях 1
10.11.2022 Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден 1
08.11.2022 Темные времена настали: Майнинговые компании продают новое «железо» нераспакованным с многократными скидками 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
07.11.2022 Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: Интеграция, облако, ЦОД – три ключевых направления наших продуктов 1
31.10.2022 Как строится IP-телефония: виды VoIP-устройств 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 3
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров 1
26.10.2022 Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций 2
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 3
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество 1
18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий 1
13.10.2022 Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения 1
13.10.2022 «Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана 1
12.10.2022 Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами 1
07.10.2022 В России заканчиваются серверные места в ЦОДах 1
07.10.2022 «Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период 1
06.10.2022 Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО 1
06.10.2022 Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение 1
05.10.2022 Ученые разработали алгоритм подбора словаря для нейроинтерфейса с открытым исходным кодом 1
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо 4
03.10.2022 «Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье 1
03.10.2022 Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок 1
03.10.2022 «Ростех» импортозаместил компоненты для ускорителей электронов 1
30.09.2022 Специалисты АО «НБИ» внедрили систему для оптимизации работы на ОРЭМ для ПАО «Интер РАО» 1
29.09.2022 Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 2
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 1
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM 1
21.09.2022 Форум инноваторов IN'HUB начал прием заявок участников 1
19.09.2022 Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы 2
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 2
08.09.2022 «Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius 1
05.09.2022 Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С» 1

Публикаций - 3395, упоминаний - 3848

Электродинамика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 33
Элемент ГК - Elementec 25 25
Samsung Electronics 9667 8
Apple Inc 11103 8
Microsoft Corporation 23395 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Информзащита 678 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
Xiaomi 1254 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
BBK Electronics Corp 277 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
LG Electronics 3530 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 1
Константа 41 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Redmond - Инновационные решения 99 1
Intel Corporation 11624 1
Huawei 3459 1
Самолёт ГК 1649 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 5
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
LEGO 219 1
Почта России ПАО 1973 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Президент Российской Федерации 3492 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 41
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 29
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 10
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 7
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 4
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 4
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 2
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 2
Microsoft Windows 2000 12612 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Google Android 12432 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 2
AMD Mobility Radeon 232 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
Nokia Symbian OS 1399 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Superjob 275 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 18 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 1
Apple iPod 1531 1
NASA SDO - Solar Dynamics Observatory - Обсерватория солнечной динамики 13 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Fujitsu Amilo 61 1
Microsoft Windows 2528 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Microsoft Office 3405 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 121 1
Microsoft Windows XP 2357 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Массух Илья 215 1
Лещинер Дмитрий 1 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 56
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 38
Япония 12847 16
Солнечная система - Solar system 2449 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 7
Беларусь - Белоруссия 4165 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 4
Сатурн - Титан (спутник) 424 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 4
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Нидерланды 3287 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Уран - планета Солнечной системы 531 2
Китай - Тайвань 3659 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 1
Юпитер - планета Солнечной системы 532 1
Россия - Сибирь 2004 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Швеция - Королевство 3449 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 1
Багамские Острова - Багамы 51 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 21
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 11
Физика - Physics - область естествознания 2423 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 8
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 5
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 4
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 4
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид 21 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
N-метил-2-пирролидон - N-Methyl-2-pyrrolidone 2 1
Метан - methanum - болотный газ 341 1
Тёмная материя - Dark Matter 199 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 18 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
РИА Новости 800 1
The Register 1388 1
DigiTimes - Издание 1292 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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