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Лёгкая промышленность Текстильная промышленность Ткани Textile industry Fabrics

Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics


26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям. 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
23.12.2021 Accenture спрогнозировала изменения в технологиях и бизнесе в 2022 году 1
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple 1
13.12.2021 Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач 1
01.12.2021 Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM 2
18.11.2021 Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию 1
17.11.2021 Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года 2
15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга 1
15.11.2021 Как правильно почистить TWS-наушники и почему это важно 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 1
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 1
09.06.2021 5 простых советов, чтобы робот-пылесос максимально эффективно убирался без вас 1
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе 1
19.05.2021 Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах 1
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 3
12.05.2021 Как просто почистить кабели от пыли и грязи 1
05.05.2021 Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля 1
30.04.2021 Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 2
13.04.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Marvelous designer в России 2
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
22.03.2021 Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу? 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 2
09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
04.03.2021 Accenture научила нейросеть создавать дизайн одежды 1
26.02.2021 Как умные весы определяют процент мышц и жира? 1
15.02.2021 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов 1
15.02.2021 Konica Minolta представила новую серию настольных спектрофотометров CM-36dG 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
22.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют пульс? 1

Публикаций - 166, упоминаний - 207

Лёгкая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 58
LG Electronics 3372 43
Apple Inc 10683 22
Redmond - Инновационные решения 88 12
Xiaomi 1095 12
Microsoft Corporation 22497 11
Intel Corporation 11262 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Yandex - Яндекс 5015 7
Huawei 3222 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Samsung - Harman - JBL 167 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 38 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 2
Mobisante 0 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1
Kingston Technology 186 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 1
Lenovo Group 2077 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 1
Asahi Pentax 50 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
Telegram Group 805 1
М2М телематика 223 1
STMicroelectronics 286 1
Sierra Monolithics 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
GS Group - Технополис GS 45 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 1
Константа 27 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
Самолёт ГК 216 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
LEGO 202 2
Почта России ПАО 1853 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Альфа-Банк 1476 1
Ренессанс Страхование 83 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
InCity - Модный континент 14 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 20
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Президент Российской Федерации 3770 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Таможня - Таможенная служба 421 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 30
Визуализация 1338 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 26
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 24
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент - Защита от детей 525 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 24
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 24
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 20
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 19
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 12
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 7
Кремний - Поликристаллический кремний 145 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 6
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 6
Google Android 11959 27
Microsoft Windows 2000 2856 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Honor - серия смартфонов 138 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 2
HP DesignJet - Серия принтеров 48 2
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 0 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Corel Photo-Paint - Графический редактор 24 1
HPE OpenView 197 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
AMD Mobility Radeon 223 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 1
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 1
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 0 1
Google Gmail 802 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Honor SuperCharge 74 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Python - высокоуровневый язык программирования 486 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
Samsung - Harman - JBL Flip 11 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
Microsoft Windows XP 2291 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Microsoft Security Essentials - MSE 125 1
1С:Розница 70 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 1
Zak Igal - Зак Игал 15 2
Кривенко Виталий 22 1
Кузнецов Александр 85 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Балалыкин Дмитрий 0 1
Черниченко Андрей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 217
Япония 10069 46
Земля - планета Солнечной системы 7427 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 36
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 22
Солнечная система 2236 17
Германия - Берлин 635 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 12
Азия - Азиатский регион 3803 12
Швеция - Королевство 2072 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Луна 1184 9
Сатурн - Титан (спутник) 279 9
Америка 2011 7
Ирак - Республика 666 6
Нидерланды 2197 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 4
Германия - Бавария - Мюнхен 424 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Китай - Тайвань 2115 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Уран - планета Солнечной системы 177 3
Румыния 592 2
Россия - Сибирь 1579 2
Метагалактика - Наблюдаемая Вселенная 2 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Венера - планета Солнечной системы 262 1
Таиланд - Королевство 671 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Юпитер - планета Солнечной системы 529 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - solar flares - solar wind - solar activity 6 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 53
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 31
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 27
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
Экзопланета - внесолнечная планета 0 14
Эргономика 840 12
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
Водород - hydrogenium 0 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 6
Физика - область естествознания 889 4
Тёмная материя - Dark Matter 0 4
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 4
Юриспруденция 1629 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 2
Табачная промышленность - Табак 89 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 2
Алкоголь - Пиво - слабоалкогольный напиток 47 2
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 2
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 2
Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы 0 2
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Витамины - Vitamins 0 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 0 1
Гелий - Helium - химический элемент 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect 0 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 0 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
РИА Новости 766 1
The Register 1286 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
НИЦ Курчатовский институт - ГосНИИгенетика - Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 1 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
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