Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лёгкая промышленность Текстильная промышленность Ткани Textile industry Fabrics
Публикаций - 166, упоминаний - 207
Лёгкая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Zak Igal - Зак Игал 15 2
|Кривенко Виталий 22 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Балалыкин Дмитрий 0 1
|Черниченко Андрей 0 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|РИА Новости 766 1
|The Register 1286 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru