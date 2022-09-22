Индексная книга CNews*
Электроэнергетика Smart Grid Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения умная энергетика Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
- PUE - Power usage effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии
- АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
- Электроснабжение - Электросетевой комплекс
Публикаций - 1803, упоминаний - 2162
Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1631 31
|Путин Владимир 2741 21
|Вексельберг Виктор 152 15
|Чубайс Анатолий 207 13
|Пасеков Владимир 24 10
|Гутман Виктор 17 8
|Дегтев Геннадий 167 8
|Евдокимов Андрей 73 7
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 7
|Арлазаров Владимир 162 6
|Поляков Алексей 15 6
|Цицин Константин 8 6
|Головин Андрей 14 6
|Дворкович Аркадий 210 6
|Кабанов Владимир 174 6
|Козлов Михаил 167 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Трушкин Константин 54 5
|Демидов Михаил 133 5
|Сурков Владислав 73 5
|Перцовский Олег 5 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 5
|Набиуллина Эльвира 78 5
|Шмелев Алексей 20 4
|Рейман Леонид 1031 4
|Воробьев Всеволод 9 4
|Белик Сергей 17 4
|Благирев Вячеслав 12 4
|Фищук Борис 5 4
|Каширских Михаил 4 4
|Усманов Алишер 292 4
|Кузякин Дмитрий 23 4
|Белов Василий 23 4
|Кожуховский Игорь 10 4
|Серова Елена 319 4
|Осеевский Михаил 274 4
|Lisa Su - Лиза Су 48 4
|Илюхин Олег 17 4
|Поляков Сергей 68 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.