Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 111900
ИКТ 9089
Организации 7112
Ведомства 1361
Ассоциации 725
Технологии 3059
Системы 19458
Персоны 43960
География 1759
Статьи 1312
Пресса 933
ИАА 595
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1770
Мероприятия 813

Электроэнергетика Smart Grid Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения умная энергетика Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности


22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов
28.01.2022 Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM
30.12.2021 Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию
23.12.2021 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру ООО «Энергосбережение»
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана
06.10.2021 Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы
08.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока
20.08.2020 Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД
13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы
07.03.2019 Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников
14.08.2018 В России разработали «облачного робота по энергосбережению»
25.05.2018 РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии
22.06.2017 Александр Симашков -

Энергоэффективность и надежность – два основных требования к решениям на транспорте
20.06.2017 Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров
17.06.2015 В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1
03.06.2015 «Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город»
16.01.2015 Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков
06.02.2014 На Камчатке началось внедрение решения «БАРС Груп» по управлению энергоэффективностью регионов
24.12.2013 Новое решение «БАРС Груп» позволит управлять энергоэффективностью регионов
06.08.2013 «Прогноз» представил новое типовое решение для управления энергосбережением
02.08.2013 AMD представила энергоэффективный однокристальный гибридный процессор на архитектуре х86
21.05.2013 Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли
14.05.2013 Новое решение Optima повысит энергоэффективность ЦОД
09.06.2012 Энергоэффективные здания покрасят в синий
26.04.2012 В Тамбовской области введена в эксплуатацию региональная информационная система по энергосбережению
26.03.2012 Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России
29.02.2012 Optima выходит на рынок «умных» энергосетей
09.02.2012 «Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики
15.12.2011 Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги?
30.11.2011 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность»
03.10.2011 «Узбекэнерго» повышает энергоэффективность своих предприятий вместе с «Техносервом»
05.09.2011 «Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем»
27.07.2011 Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей
21.06.2011 Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics
27.04.2011 Энергоэффективное освещение: эффекта нет?
29.12.2010 В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом
27.12.2010 Wi-Fi и ZigBee вступили в схватку за Smart Grid
13.12.2010 В Уфе появился первый энергоэффективный дом
10.12.2010 Первый энергоэффективный дом будет построен в Якутии до конца года

Публикаций - 1803, упоминаний - 2162

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11682 222
Samsung Electronics 9750 172
Apple Inc 11230 121
Microsoft Corporation 23540 118
AMD - Advanced Micro Devices 3870 116
Huawei 3517 96
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 89
Google LLC 10977 78
Ростех - Автоматика Концерн 1497 74
Nvidia Corp 3217 74
HP Inc. 5526 72
LG Electronics 3543 71
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6281 64
Schneider Electric 518 61
Lenovo Group 2176 61
IBM - International Business Machines Corp 9202 58
Qualcomm Technologies 1704 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 54
Dell EMC 4921 54
Siemens AG - Siemens Group 2546 51
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2801 50
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 50
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 49
Xiaomi 1312 44
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 44
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 687 42
Fujitsu 2043 39
4A Games 744 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 38
Toshiba Corporation 2888 34
MediaTek 448 34
Philips 2053 33
SAP SE 4889 32
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 31
Meta Platforms - Facebook 4343 31
Sony 6485 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 29
Cisco Systems 4884 27
Yandex - Яндекс 5712 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 368
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 92
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 71
Россети Ленэнерго 2352 38
Hansa - Ханса 101 37
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 34
Miele - Миле 133 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 25
Haier - Candy Group - Канди 92 24
РВК - Российская венчурная компания 537 24
Сплит 159 23
Beko 66 23
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 19
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 18
Whirlpool 81 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1839 16
Gorenje 88 16
Dyson 110 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 14
РЖД - Российские железные дороги 1626 12
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 11
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 11
Daewoo 102 11
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 304 10
Daikin 45 10
Газпром ПАО 1160 10
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 213 10
Лента - Сеть розничной торговли 1707 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 10
Gaggenau 35 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2406 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Связной ГК 1339 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 891 8
Роснефть НК - нефтяная компания 474 8
X5 Group - Перекрёсток 454 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 303 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 157
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 93
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 89
Президент Российской Федерации 3730 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 37
Правительство Москвы 1998 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 27
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 26
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 26
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 19
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 294 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 14
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 14
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2881 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2518 9
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1180 8
Администрация Президента РФ 978 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 252 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2355 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 7
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 57 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1204 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 289 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1217 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 6
4CIO 711 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 32
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 28
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 11
Greenpeace - Гринпис 118 10
8K Association - Ассоциация 8K 161 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
Единая Россия - Политическая партия 266 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
ONF - Open Networking Foundation 25 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
Climate Group 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
Linux Foundation 174 2
Российская гильдия управляющих и девелоперов 3 2
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
Метро Международная ассоциация 4 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 8 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
OpenCAPI Consortium 13 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Знание - Российское общество 7 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53584 556
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19277 508
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79424 429
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39237 357
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11868 312
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21455 306
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26066 292
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25877 283
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9548 267
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7816 260
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8690 254
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22040 252
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8467 249
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17369 248
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12683 235
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2273 225
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8850 214
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11542 213
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13257 208
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17317 188
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8235 181
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16099 176
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11981 174
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5705 173
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11322 171
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9358 166
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6656 160
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10256 153
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6105 146
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9457 146
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5663 145
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12542 144
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13604 135
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6748 135
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8167 134
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6388 124
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3103 121
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25182 121
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4226 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15113 114
Google Android 12602 137
Microsoft Windows 14479 105
Apple iPhone 6 6191 75
Apple iPhone - серия смартфонов 6639 75
Intel Core - Семейство процессоров 1747 72
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 71
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 64
Linux OS 8297 57
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 557 56
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 52
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 51
Intel x86 - архитектура процессора 1609 50
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1275 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2515 49
Apple iOS 6830 49
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 47
Apple iPad 3743 43
Microsoft Windows 2000 12697 43
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 378 42
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 695 39
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 37
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 312 35
Microsoft Windows 10 1522 34
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 230 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4137 30
Samsung Galaxy 1060 29
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 669 29
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 648 28
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 28
Intel Core i - Cерия процессоров 471 27
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 331 27
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 355 27
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 26
Apple MacBook Pro 501 24
Microsoft Windows 7 1886 23
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 23
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 22
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 400 21
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 21
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 21
Медведев Дмитрий 1631 31
Путин Владимир 2741 21
Вексельберг Виктор 152 15
Чубайс Анатолий 207 13
Пасеков Владимир 24 10
Гутман Виктор 17 8
Дегтев Геннадий 167 8
Евдокимов Андрей 73 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 7
Арлазаров Владимир 162 6
Поляков Алексей 15 6
Цицин Константин 8 6
Головин Андрей 14 6
Дворкович Аркадий 210 6
Кабанов Владимир 174 6
Козлов Михаил 167 5
Никифоров Николай 1172 5
Трушкин Константин 54 5
Демидов Михаил 133 5
Сурков Владислав 73 5
Перцовский Олег 5 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 5
Набиуллина Эльвира 78 5
Шмелев Алексей 20 4
Рейман Леонид 1031 4
Воробьев Всеволод 9 4
Белик Сергей 17 4
Благирев Вячеслав 12 4
Фищук Борис 5 4
Каширских Михаил 4 4
Усманов Алишер 292 4
Кузякин Дмитрий 23 4
Белов Василий 23 4
Кожуховский Игорь 10 4
Серова Елена 319 4
Осеевский Михаил 274 4
Lisa Su - Лиза Су 48 4
Илюхин Олег 17 4
Поляков Сергей 68 4
Россия - РФ - Российская федерация 123440 971
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 270
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 244
Европа 21334 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 171
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 166
Германия - Федеративная Республика 12023 121
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 96
Япония 12941 95
Южная Корея - Республика 6296 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 62
Италия - Итальянская Республика 4230 52
Земля - планета Солнечной системы 9716 50
Индия - Республика 5084 47
Франция - Французская Республика 7091 47
Китай - Тайвань 3752 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6328 37
Беларусь - Белоруссия 4299 32
Азия - Азиатский регион 4669 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2561 31
Россия - СФО - Новосибирск 3730 28
Испания - Королевство 3604 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3337 27
Швеция - Королевство 3461 24
Финляндия - Финляндская Республика 3478 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 23
Америка Северная 2938 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2326 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2382 21
Африка - Африканский регион 3277 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2385 20
Германия - Берлин 702 20
Турция - Турецкая республика 2079 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1430 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 18
Украина 7292 18
Европа Восточная 3002 18
Канада 4713 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41873 287
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 245
Энергетика - Energy - Energetically 4224 193
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20407 187
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3426 182
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 181
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3423 177
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15133 171
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14123 160
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3924 146
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4524 131
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3055 129
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4062 121
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4185 119
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1601 110
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8320 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9215 87
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8894 84
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10402 84
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4428 76
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4264 68
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4857 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5148 62
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1914 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6111 61
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5258 58
КПД - Коэффициент полезного действия 386 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4201 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3167 49
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 48
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1616 47
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9434 47
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 47
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3918 45
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3669 43
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5677 41
Ergonomics - Эргономика 1497 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9988 39
CNews - ZOOM.CNews 1757 143
91Mobiles 1701 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 28
DigiTimes - Издание 1295 10
N+1 - Издание 139 10
Bloomberg 1114 8
Tom’s Hardware 179 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 800 5
Nature 795 5
GSM Arena 66 5
Российская газета 241 4
Thomson Reuters - Рейтер 5776 4
Ведомости 563 4
РИА Новости 808 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 673 4
GizmoChina 97 4
The Verge - Издание 504 4
Мобильные системы 113 3
TechSpot 38 3
TAdviser - Центр выбора технологий 304 3
FT - Financial Times 1167 3
SamMobile 46 3
DxOMark - Издание 36 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
ITHome 20 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
PCWorld - PC World 44 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 3
The Register 1408 3
Wikipedia - Википедия 441 2
9to5Mac 149 2
Nature Electronics 4 2
Inquirer 463 2
Politico 10 2
Fortune 208 2
VideoCardz 24 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
DatacenterDynamics 5 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7478 63
IDC - International Data Corporation 4852 33
Gartner - Гартнер 3481 19
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 8
PCMark 106 6
Counterpoint Research 74 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2149 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 265 5
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
IBM Research 107 4
Juniper Research 502 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 3
GfK Rus - ГФК-Русь 207 3
Forrester Research 812 3
ABI Research 233 3
Fortune Global 500 283 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
IHS iSuppli 397 2
HFS Research 46 2
Tolly Group 14 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Cinebench 25 2
Markets&Markets Research 105 2
ARC Advisory Group 20 2
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
IDC EMEA 22 1
IoT Analytics 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
VMR - Verified Market Research 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
CNews Инновация года - награда 71 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Harbor Research 3 1
Sirena - Сирена 3 1
РАН - Российская академия наук 1804 34
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 215 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 663 11
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 578 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 9
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 295 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 63 6
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 244 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 5
ПГУ - Пензенский государственный университет 41 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 114 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 2
Государственный Русский музей 41 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 137 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 2
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 209 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 65
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1735 22
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 11
ISR - Integrated Systems Russia 24 8
День молодёжи - 27 июня 692 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 7
Red Dot Design Award 54 6
Intel Developer Forum - IDF 274 5
Высокие технологии XXI века 78 5
Международный женский день - 8 марта 279 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
ISE - Integrated Systems Europe 45 4
Startup Village - международная стартап-конференция 52 4
CeBIT 461 3
iF Design Awards 25 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 3
Ярославский энергетический форум 3 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 3
Samsung Unpacked 26 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 2
Samsung Forum 14 2
Microsoft Imagine Cup 57 2
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 2
Электрические сети - международный форум 95 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
PROEstate - Международный инвестиционный форум по недвижимости 1 1
MacWorld Expo 35 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Балтийская строительная неделя 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще