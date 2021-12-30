Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию

Минэкономразвития России завершило работу по созданию новой версии государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» введена в промышленную эксплуатацию.

Система предназначена для предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о ходе реализации его положений. Также там можно найти данные об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том числе по отраслям), о потенциале снижения энергоемкости, и наиболее эффективные проекты, реализуемые по данному направлению.

Согласно действующему законодательству ежегодно предоставлять декларации о потреблении энергетических ресурсов в ГИС обязаны органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. Данные деклараций используются при составлении проектов бюджетов на оказание государственных (муниципальных) услуг, составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также при определении размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.

В настоящий момент в ГИС «Энергоэффективность» зарегистрированы порядка 110 тыс. пользователей государственных и муниципальных учреждений. Цифровизация сбора отчетности помогла повысить эффективность бизнес-процессов и снизить операционные издержки декларантов, а также автоматизировать процесс проверки и верификации данных декларации.