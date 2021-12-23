Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру ООО «Энергосбережение»

ООО «Энергосбережение» – специализированная энергосервисная компания, реализующая проекты разного уровня сложности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов и административных зданий. С компанией сотрудничает более 1200 многоквартирных домов, и это число постоянно растет. А это означает и растущую нагрузку на инфраструктуру.

Долгое время компания использовала локальную инфраструктуру, построенную на VMware vSphere, но развитие облачных технологий и доступность подобного рода решений с точки зрения общих расходов сделали «облака» более привлекательным вариантом. Возможность бесконечного наращивания ресурсов, высокая скорость масштабирования и простота управления виртуальной инфраструктурой позволяют компании уделять больше внимания непосредственно бизнесу. А обслуживание ИТ-парка, создание резервных копий, обеспечение высокого уровня доступности инфраструктуры и другие технические вопросы берет на себя провайдер.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y бесплатно предоставил «Энергосбережению» тестовую платформу, способную выдержать высокий объем нагрузок, характерных для энергосервисной компании. Убедившись в удобстве работы в облаке, «Энергосбережение» совместно с техническими специалистами провели тестовую миграцию локальной инфраструктуры в облако, после чего буквально за день перенесли все бизнес-процессы в облачную платформу Cloud4Y.

Благодаря тому, что миграция прошла практически без простоя, клиенты энергосервисной компании не ощутили никаких изменений. В свою очередь, «Энергосбережение» получило возможность развивать свой сервис и наращивать количество клиентов, будучи уверенным в том, что виртуальная инфраструктура выдержит любые нагрузки. Использование облачной инфраструктуры по модели IaaS позволяет быстро получить нужный уровень производительности и надежности, а оплата производится по модели pay-as-you-go, что избавляет от необходимости платить за простаивающее без дела оборудование.