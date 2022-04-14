«Росэлектроника» впервые представила зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура предназначена для применения в микроэлектронике, научно-образовательных центрах в технических вузов и способна заместить импортные аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Новая зондовая станция разработана томским НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в «Росэлектронику»). Оборудование имеет небольшие габариты, интуитивно понятное управление и позволяет проводить измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах диаметром до 150 мм. Конструкция изделия обеспечивает возможность установки одновременно до четырех микропозиционеров, что гарантирует высокую точность измерений.

Зондовая станция позволяет выполнять достоверные измерения каждого компонента в процессе разработки и изготовления монолитных интегральных схем непосредственно на полупроводниковой пластине. Например, транзисторов, пассивных компонентов, элементов линий передачи. Измерения помогают проверить, удовлетворяют ли изготовленные компоненты исходным требованиям, а также построить и верифицировать математические модели элементов интегральной схемы. Это, в свою очередь, позволяет сократить время выхода конечного изделия на рынок.

Зондовая станция НИИПП может входить в состав программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса измерения.

«Использование измерительных зондовых станций в микроэлектронике позволяет повысить точность характеристик выпускаемых изделий, – отметил генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев. – Наше оборудование разработано в рамках программы импортозамещения и по своим техническим параметрам соответствует лучшим образцам производства США, Германии и Тайваня. Мы готовы к серийному производству оборудования, мощности предприятия позволяют выпускать до 30 единиц в год».

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.