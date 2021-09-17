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17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 2
06.03.2021 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве 1
21.01.2021 Темпы роста тонкоплёночной солнечной энергетики ожидаются на уровне 10% в год 1
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 3
14.08.2020 Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов 1
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 2
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок 1
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов 1
17.12.2019 Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА 1
15.10.2019 Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию 1
25.07.2019 Россияне научились заряжать смартфоны теплом человеческого тела 1
10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
28.11.2018 Tripp Lite представляет новую линейку компактных трехфазных ИБП для критически важного оборудования 1
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 1
18.10.2018 Ippon обновил линейку on-line ИБП серии Ippon Innova RT II 1
07.09.2018 Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП 1
22.08.2018 Кухонная техника для заготовок. Выбор ZOOM 1
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 1
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM 2
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 1
01.02.2017 Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС 1
24.08.2016 Выбираем систему охлаждения ЦОДа: фреон или вода? 1
20.06.2016 Компания Powercom вышла на рынок модульных онлайн-ИБП 1
14.03.2016 Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП Symmetra MW 1
29.09.2015 Fujitsu обновила мобильные и настольные ПК для крупных компаний 1
24.12.2014 Delta Electronics расширил линейку ИБП Ultron DPS 1
19.12.2014 «Якутская птицефабрика» запустила в эксплуатацию микротурбинный энергоцентр 1
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
06.10.2014 КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ 1
15.08.2014 «Акрихин» модернизировал систему бесперебойного питания на базе оборудования Delta Electronics 1
12.08.2014 «Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1 1
18.07.2014 Delta Electronics объявила о востребованности «зеленых» решений в регионе EMEA 1
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 1
25.11.2013 Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100% 1
21.08.2013 Завершена реконструкция котельной с применением микротурбины Capstone в Михайловске 1
05.07.2013 Суперсочные гаджеты. ZOOM.CNews выбрал лучшие соковыжималки 1
28.06.2013 Schneider Electric представил источник бесперебойного питания MGE Galaxy 300i 2

Публикаций - 65, упоминаний - 79

КПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kehua Tech 6 2
Schneider Electric 409 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
ЦНН - Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия 3 1
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 2 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 4 1
Nvidia Corp 2030 1
Ippon 9 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Tripp Lite 14 1
Microsoft Corporation 11127 1
Samsung Electronics 5702 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Fujitsu 744 1
Legrand 47 1
РТЛабс 145 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
АФК Система ПАО 996 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Ланит ГК 1159 1
SEC Consult Services 931 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Solgaz 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 4 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 269 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 16 1
MTBF - Mean time between failures - Средняя наработка на отказ 31 1
MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 10 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
ПЭДОТ - полимер полиэтилендиокситиофен 1 1
DLC - Direct Liquid Cooling 3 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 211 1
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
DDR - Double data rate 1071 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 11 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Microsoft Windows 10 6659 2
Kehua Tech KR 2 2
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 2
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 1
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 1
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 1
Tripp Lite SmartOnline S3MX - Серия ИБП 2 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Ippon Innova RT - серия ИБП 1 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Atos BullSequana XH 2 1
Ланит СКЗ Smart Timber 2 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Ippon WinPower 3 1
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4267 1
Apple macOS 930 1
Apple Mac 1460 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
WordPress 169 1
Samsung Galaxy 345 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
PHP - Язык программирования 305 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Legrand Keor T EVO - ИБП 6 1
Nvidia Jetson Xavier NX 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Петросов Владимир 7 1
Садовский Алексей 10 1
Юсупов Хабиб 1 1
Шабурин Hиколай 7 1
Поздняков Игорь 1 1
Кузьмина Оксана 1 1
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
Чугунова Тамара 7 1
Ефанова Людмила 7 1
Данилова Марина 7 1
Меркулов Сергей 14 1
Водясов Алексей 97 1
Яфраков Михаил 7 1
Адамов Андрей 7 1
Иваненко Александр 2 1
Трухманов Александр 7 1
Кузнецова Светлана 7 1
Козловский Андрей 10 1
Желтков Дмитрий 2 1
Вахнин Павел 51 1
Борисов Юрий 91 1
Панферов Алексей 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Германия - Федеративная Республика 3657 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Европа 3774 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Япония 2802 2
Франция - Анже 1 1
Германия - Ганновер 68 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Крайний Север 93 1
Нидерланды 976 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - Красноярск 851 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Индия - Республика 2175 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Швеция - Королевство 757 1
Норвегия - Королевство 431 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Эффект Зеебека 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 6
Advanced Functional Materials 2 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
CeBIT 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
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