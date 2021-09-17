Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КПД
Коэффициент полезного действия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 79
КПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
|Петросов Владимир 7 1
|Садовский Алексей 10 1
|Юсупов Хабиб 1 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Поздняков Игорь 1 1
|Кузьмина Оксана 1 1
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Данилова Марина 7 1
|Меркулов Сергей 14 1
|Водясов Алексей 97 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Адамов Андрей 7 1
|Иваненко Александр 2 1
|Трухманов Александр 7 1
|Кузнецова Светлана 7 1
|Козловский Андрей 10 1
|Желтков Дмитрий 2 1
|Вахнин Павел 51 1
|Борисов Юрий 91 1
|Панферов Алексей 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru