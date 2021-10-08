Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тройка
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Публикаций - 34, упоминаний - 45
Тройка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Верхошинский Владимир 13 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Орловский Виктор 229 1
|Буяджи Павел 17 1
|Кузнецов Владимир 17 1
|Попов Алексей 319 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771658, в очереди разбора - 675340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771658, в очереди разбора - 675340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru