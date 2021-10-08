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Тройка
транспортная карта


08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1
22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
19.01.2018 Пассажиры смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ 2
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами 1
10.04.2017 ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка 1
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 1
19.10.2015 Пополнить транспортную карту «Тройка» можно в Росавтобанке 1
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка» 1
23.03.2015 «Сбербанк» приступил к выпуску карт с транспортным приложением «Тройка» 1
30.01.2015 Пополнить баланс карты «Тройка» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 1
22.01.2015 Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области 1
03.06.2014 Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1
12.07.2013 «Микрон» произведет для Московского метрополитена 5,5 млн смарт-карт «Тройка» 1
18.04.2013 Обзор флагманского смартфона Samsung Galaxy S4: ось добра. ZOOM рекомендует 1
28.03.2013 Samsung Galaxy S4 – главные преимущества. ФОТО 2
26.12.2012 Обзор Apple iPad 4 и Apple iPad mini: казнить(,) нельзя(,) помиловать 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 2
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог» 1
24.08.2012 ИТ-директор «Сбербанка» в свободное время создает Android-приложения 1
02.08.2012 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг. 1
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 2
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital 3
03.02.2012 «Сбербанк» вложит $100 млн в ИТ-стартапы 1
02.11.2011 Первый тест в России: смартфон Samsung Wave 3 на Bada 2.0 1
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России 1
19.10.2010 ИТ-проект выходца из России получил $20 млн от самого успешного инвестора США 2
30.09.2010 IBS выбралась из убытков, но растеряла выручку 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 5
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап 1
06.03.2009 РВК: стартапов мало, финансируем просто идеи 1
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов 1
24.01.2007 «Сетевая компания» запуталась в 3G 1

Публикаций - 34, упоминаний - 45

Тройка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Intel Corporation 4221 1
Fortnite 47 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Google LLC 7198 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
SAP SE 3228 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
Microsoft Corporation 11226 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
CyberPlat - КиберПлат 205 2
Почта России ПАО 1580 1
Связной ГК 885 1
Альфа-Банк 1128 1
Qiwi 783 1
Евросеть 895 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Мострансавто 59 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 4
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
DDR - Double data rate 1080 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Lightning 131 1
Google Android 10752 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Apple iOS 5742 3
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Samsung Galaxy Note 558 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Intel GNA - Intel Gaussian & Neural Accelerator 3 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Intel Tiger Lake 38 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
HTC Sensation 34 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Apple iPad 3263 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Intel Celeron - Серия процессоров 263 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 167 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 124 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Верхошинский Владимир 13 2
Бисембаева Алина 12 2
Орловский Виктор 229 1
Буяджи Павел 17 1
Кузнецов Владимир 17 1
Попов Алексей 319 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Европа Центральная 106 1
Индонезия - Республика 389 1
Европа 3798 1
Украина 3417 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Липецкая область 294 1
Россия - Калужская область 575 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Tom’s Hardware 86 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771658, в очереди разбора - 675340.
Создано именных указателей - 46354.
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