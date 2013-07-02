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Tele2 Теле2 Россия НСС Нижегородская сотовая связь Нижегородский сотовый телефон



02.07.2013 Гендиректором НСС назначен Андрей Еремкин

Совет директоров НСС назначил генеральным директором компании Андрея Еремкина, который также займет должность заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком»
20.08.2012 «Ростелеком» через месяц завершит ребрендинг НСС

ю. Как сообщили в компании, с 17 сентября 2012 г. услуги мобильной связи, предоставляемые компанией НСС в семи регионах Поволжья, будут оказываться под федеральным брендом «Ростелеком». После у
09.08.2012 «Оренбург-GSM» присоединился к «НСС»

нственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Ростелекому»). На базе «Оренбург-GSM» создан Оре
10.04.2012 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС»

Совет директоров компании «НСС» назначил генеральным директором компании Вячеслава Касымова, который также продолжит работу в должности заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компа
22.11.2011 НСС запускает новые комплексные пакеты услуг с безлимитной связью

В преддверии новогодних праздников, компания НСС выводит во всех филиалах в регионах Поволжья комплексные пакеты услуг связи с неограниченным объемом трафика. С 22 ноября 2011 г. при подключении любого из новых пакетов, абонентам НСС

27.04.2011 НСС запускает новый тариф «Летний ХИТ» и услугу «ББС на лето»

С 25 апреля 2011 г. компания НСС вводит новый тариф «Летний ХИТ», разработанный для новых абонентов, и аналогичную услугу «ББС на лето» - для существующих абонентов оператора. С тарифом «Летний ХИТ» в выходные дни, начиная
01.04.2011 Чистая прибыль НСС в 2010 г. увеличилась на 53% до 1,1 млрд руб.

Компания НСС, оператор мобильной связи Поволжья, объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 2010 г. Так, выручка компании выросла по сравнению с 2009 г. на 31% до 6,4 млрд руб. Чистая
01.03.2011 НСС вводит новые тарифы на доступ в интернет

С 10 марта 2011 г. компания НСС вводит новые услуги для безлимитного доступа в интернет и снижает стоимость пакетов интернет-трафика. К существующим «безлимитам» - суточному, ночному и недельному – добавляется услуга «Без
23.12.2010 Чистая прибыль НСС за 9 месяцев 2010 г. выросла на 73%

Компания НСС - оператор мобильной связи, предоставляющий свои услуги в семи регионах Поволжья - объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2010 г. Так, выручка к
14.12.2010 НСС снижает цены на роуминг

В преддверии новогодних каникул компания НСС вновь снижает для своих абонентов стоимость звонков и доступа в интернет в национальном роуминге. С 23 декабря 2010 г. абоненты НСС в поездках по России при регистрации в сетях федер
14.10.2010 «Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в офисах НСС

Оператор мобильной связи «Скай Линк» расширяет сеть продаж в Приволжском федеральном округе. Так, в 19 офисах компании НСС в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Димитровграде и Чердаклах теперь можно приобрести коробочные комплекты и тарифные планы «Скай Линк» как для голоса, так и для интернет-доступа. «Сотрудничест
15.09.2010 НСС снижает тарифы в национальном роуминге

С 20 сентября 2010 г. для своих абонентов НСС снижает в 2 раза стоимость звонков и услуг мобильного доступа в интернет в национальном роуминге. Теперь абоненты компании в поездках по России могут звонить домой и в любую точку страны по
30.08.2010 «ТТК-Нижний Новгород» организовал новый канал доступа к магистральной сети ТТК для сотового оператора НСС

К-Нижний Новгород» предоставила собственную линию доступа для присоединения сети сотового оператора НСС в Нижнем Новгороде к междугородной/международной телефонной сети (ММТС) компании ТТК. Сое
03.03.2010 НСС вводит новые тарифы на услуги роуминга

Со 2 марта 2010 г. для всех абонентов компании НСС начинают действовать новые принципы тарификации услуг роуминга и новые тарифы на национальный и международный роуминг. Компания НСС обновляет тарифы и расширяет возможности услуг нац
09.02.2010 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год

По данным отчета аналитической компании AC&M Consulting, компания НСС продемонстрировала одни из наиболее высоких темпов прироста абонентов за 2009 г. среди операторов сотовой связи России, обогнав операторов «большой тройки». Абонентская база операторов сото
10.12.2009 НСС выходит на рынок сотовой связи Ульяновской области

1 декабря 2009 г. начал свою работу Ульяновский филиал компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС), образованный в результате присоединения ЗАО «Ульяновск GS
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи»

кт по организации централизованной информационной системы для шести региональных филиалов компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС). Как отметил Михаил Петров, генеральный директор НСС, «во

30.10.2009 «Корпорация» от НСС оптимизирует расходы на мобильную связь

Компания НСС представила новые корпоративные тарифные планы «Корпорация», основной особенностью которых являются бесплатные звонки между сотрудниками и доступная цена вызовов по остальным направлениям –
05.10.2009 НСС выводит на рынок «Тариф №1»

1 октября 2009 г. компания НСС выводит на массовый рынок новый тарифный план – «Тариф №1», который позволит общаться внутри сети бесплатно и звонить на все мобильные и городские номера по единой низкой цене минуты. Ключе
29.09.2009 «Нижегородская сотовая связь» присоединит к себе «Ульяновск-GSM»

Оператор мобильной связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) сообщил о том, что на внеочередном собрании акционеров ком
20.10.2008 НСС будет оказывать FMC-услуги на базе платформы «МФИ Софт»

нии «МФИ Софт». На первом этапе проекта с октября по декабрь 2008 г. на базе Нижегородского филиала НСС будет осуществляться тестирование типовых сценариев предоставления конвергентных услуг. В
04.12.2007 "ВолгаТелеком" консолидировала сотовые активы на базе "Нижегородской сотовой связи"

"ВолгаТелеком" завершила консолидацию сотовых активов на базе 100-процентной дочерней компании ЗАО "Нижегородская сотовая связь", сообщает РБК. К "Нижегородской сотовой связи" присоединены ОАО

12.09.2007 «ВолгаТелеком» готовит крупного мобильного оператора

кторов компании «ВолгаТелеком» на заседании 11 сентября 2007 г. принял решение о реорганизации ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в форме присоединения к нему ОАО «ТАТИНКОМ–Т», ЗАО «РТКОМ»
07.06.2007 "ВолгаТелеком" к концу года завершит консолидацию сотовых активов

Компания «ВолгаТелеком» планирует завершить консолидацию сотовых активов на базе ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в IV квартале 2007 г. Об этом заявил генеральный директор

15.03.2006 "ВолгаТелеком" консолидирует сотовые активы на базе "Нижегородской Сотовой Связи"

т создание единого сотового оператора «ВолгаТелеком» в форме дочерней компании путем присоединения операторов мобильной связи (в которых «ВолгаТелеком» владеет долей в уставном капитале) на базе ЗАО «НСС». Мастер-план по созданию дочерней компании сотовой связи «ВолгаТелеком» будет разработан до 1 апреля 2006 года. В 2005 году абонентская база дочерних и зависимых операторов мобильной связи
17.01.2005 НСС ввела услугу "Звонок за счет вызываемого"

Оператор связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) продолжает развитие комплекса услуг, реализованных на базе
05.07.2004 Система e-port расширила число участников

Нижегородская Сотовая Связь (НСС) стала участником Системы e-port Оператор мобильной связи "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) присоединился к числу участников системы e-port. В результ
11.06.2004 Alcatel поставит оборудование для "Нижегородской сотовой связи"

Компания Alcatel объявила о подписании очередного контракта с ЗАО «Нижегородская сотовая связь». Контракт предусматривает поставку мобильных решений Alcatel для
09.03.2004 "Нижегородская сотовая связь" запускает GPRS и MMS

Оператор мобильной связи "Нижегородская сотовая связь" (НСС) запустит в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и MMS
16.02.2004 НСС готовит к запуску услуги GPRS и MMS

Компания "Нижегородская сотовая связь" запустит 1 марта в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и М
09.12.2003 Акционеры ОАО "Татинком-Т" избрали совет директоров

и представители ОАО "Связьинвест" и его структур - ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ЗАО "Нижегородская сотовая связь". В совет директоров "Татинкома-Т" вошли директор департамента "С
06.11.2003 "ВолгаТелеком" создаст объединенного оператора сотовой связи Поволжья

ЗАО "Нижегородская сотовая связь" (100% акций оператора сотовой связи в Нижегородской области ЗАО "НСС" принадлежит ОАО "ВолгаТелеком") или создание в структуре ОАО "ВолгаТелеком" профильного

19.02.2003 “ВолгаТелеком” купит 50% акций “Нижегородской сотовой связи”

ом” совместно с компанией “Russian Telecommunications Development Holding Corporation” в 1995 году. НСС работает в стандарте GSM 900 / 1800. На данный момент компания занимает около 52% рынка с
19.12.2002 CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin

В декабре в компании "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), крупнейшем операторе Нижегородской области, запущена в эк
29.04.2002 "Нижегородская Сотовая Связь" вводит новую услугу "Льготные выходные дни"

Компания "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) в период с 1 мая по 31 августа 2002 года вводит новую услу
23.04.2002 "Нижегородская Сотовая Связь" значительно увеличила зону покрытия

"Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), оператор сотовой связи стандарта GSM900, расширяет зону обслуживания по области. В наст
18.01.2001 "Нижегородская Сотовая Связь" установила новые базовые станции и модернизовала существующие

Компания "Нижегородская Сотовая Связь" провела модернизацию базовых станций в центре Нижнего Новгорода


Публикаций - 133, упоминаний - 155

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 42
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 38
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 37
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 516 34
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 34
Tele2 - Теле2 Россия - БВК - Байкалвестком 100 33
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 32
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 112 31
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 222 23
Ростелеком - Связьинвест 1650 19
АКОС 68 18
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 13
СМАРТС Волгоград-GSM 15 12
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 52 12
СМАРТС Ульяновск-GSM 2 8
CBOSS - Fujitsu Services Oy 117 7
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 53 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 393 7
СМАРТС Оренбург-GSM 14 7
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 189 5
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 5 5
Huawei 3598 5
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM 22 5
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 129 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 4
Oracle Corporation 6389 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 4
Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 25 4
МТС - Кубань GSM 0 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 283 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 3
Электросвязь 252 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 334 3
Tele2 - Теле2 Россия - Санкт-Петербург Телеком 30 2
VK - Mail.ru Group 3244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 196 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
101Hotels.com 3 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
Россети Ленэнерго 68 3
Ак Барс Банк 237 2
РусГидро - Чиркейская ГЭС 3 2
Связной ГК 1340 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 20 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
Татнефть 212 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 47 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 73 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 1
ПриватБанк - PrivatBank 169 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 2 1
Рапида НКО - платежные система 141 1
Почта России ПАО 1939 1
Газпром ПАО 1179 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 83 1
Северсталь ПАО - Severstal 377 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
Транснефть 268 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 1
IPOC 123 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 299 1
Anytime - Оператор каршеринга 13 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 8
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 16 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 41
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 3 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 47
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 19
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 9
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 300 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 7
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 114 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1024 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 614 5
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 163 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 68 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 24 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 182 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 131 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 4
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 18
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 147 10
Microsoft Windows 2000 940 7
CBOSS dss 4 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 461 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 20 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
Apple iPhone 6 597 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 229 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 8 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 56 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 2
CBOSS mis 3 2
CBOSS isp 6 2
Apache Camel 7 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 3 2
CBOSS rtb 8 2
CBOSS udr 2 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 93 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 2 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 9 1
МТС Поиск 9 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 1
Yota WiMAX-сеть 10 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
Age of Kings 3459 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 61 1
CBOSS rtBilling 3 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
CBOSS in 1 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response 13 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 111 1
Nokia Symbian OS 1274 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 1
Apple Локатор 77 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 12 1
МТС Мобильные сотрудники 101 1
Петров Михаил 132 13
Пономаренко Анатолий 5 5
Люлин Владимир 18 4
Зайцев Павел 45 4
Мордашов Алексей 47 3
Омельченко Сергей 15 3
Морозов Андрей 47 3
Корнеев Евгений 5 2
Швайбович Владислав 19 2
Масленников Игорь 36 2
Юрченко Евгений 132 2
Ничипоренко Алексей 29 2
Калюжный Игорь 26 2
Ершова Элеонора 66 2
Носков Михаил 23 2
Проскура Дмитрий 30 2
Носков Константин 232 2
Эмдин Сергей 68 2
Хасьянова Гульнара 126 2
Герман Надежда 4 2
Бахмут Марина 3 2
Аскинадзе Станислав 10 1
Колганова Марина 2 1
Репин Николай 18 1
Мардер Наум 116 1
Бинковский Евгений 2 1
Рыбакин Владимир 25 1
Уфимкин Анатолий 18 1
Бобровский Александр 3 1
Дятлов Лев 4 1
Калиев Айдар 6 1
Свирин Тимур 4 1
Кузин Андрей 5 1
Ромский Георгий 18 1
Довгань Дмитрий 3 1
Щеголев Игорь 691 1
Барсуков Анатолий 1 1
Зотова Татьяна 1 1
Якупов Рамиль 1 1
Григорьева Любовь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 79
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 21
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 19
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 485 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 11
Россия - Сибирь 1787 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1174 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 8
Россия - СФО - Иркутская область 956 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 598 7
Европа 11993 7
Россия - ПФО - Пензенская область 504 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 500 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 5
Россия - ПФО - Саратовская область 631 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 4
Россия - ПФО - Самарская область 1003 4
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1203 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 255 4
Украина 6786 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 407 4
Швеция - Королевство 2191 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 3
Япония 10469 3
Абонентская база - Абонентская плата 1372 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 595 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 59 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 746 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 4
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1305 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 511 2
ВОХР - Военизированная охрана 3 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 268 2
Энергетика - Energy - Energetically 2431 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 330 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 2
Командировки - Системы управления командировками 437 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 259 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
ComNews - Медиа-бизнес 51 1
Из рук в руки - irr.ru 6 1
Мобильные системы 116 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 10
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 50 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 2
Gartner - Гартнер 3316 1
Forrester Research 801 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 1
Gartner - Dataquest 338 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 68 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 106 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 4 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 1
Columbia University - Колумбийский университет 89 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 3 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 11 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 17
CBOSS User Group 2 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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